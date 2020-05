Wieder mehr neue Corona-Infektionen in Brandenburg

Potsdam. In Brandenburg ist die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten nach einem deutlichen Rückgang wieder gestiegen. Sie nahm von Dienstag bis Mittwoch um 40 auf insgesamt 3046 Fälle zu, teilte das Gesundheitsministerium mit Stand von 8.00 Uhr in Potsdam mit. Von Sonntag auf Montag nahm die Zahl der offiziell registrierten Infektionen um 10 zu, von Montag auf Dienstag um 7 Fälle. Bisher starben 151 Patienten. Als genesen gelten etwa 2360 Menschen, das sind 40 mehr als am Vortag.

Neue Fälle kamen dem Ministerium zufolge zuletzt nur noch in den Städten Potsdam und Frankfurt (Oder) sowie in fünf Kreisen hinzu. Der Corona-Schwerpunkt in Brandenburg ist weiter Potsdam: Dort wurden bisher 607 Fälle gezählt, gefolgt vom Kreis Potsdam-Mittelmark mit 479 Fällen. In der Prignitz wurden nur insgesamt 24 Infektionen gemeldet. Derzeit werden 155 Covid-19-Patienten in Brandenburger Krankenhäusern behandelt, davon werden 14 maschinell beatmet.