Grüne starten Vorbereitungen für Abgeordnetenhauswahl

Berlin. Mitten in der Corona-Krise beginnen die Berliner Grünen mit den Vorbereitungen auf die Wahl zum Abgeordnetenhaus im kommenden Jahr. In den nächsten Monaten werde das Wahlprogramm in einem breiten Beteiligungsprozess erarbeitet, kündigten die Parteichefs Nina Stahr und Werner Graf am Mittwoch an. Ab sofort könne sich jedes Parteimitglied hier einbringen. Beide machten deutlich, dass die Grünen mit viel Selbstbewusstsein in die Wahl gehen, die voraussichtlich im September 2021 stattfindet. "Wir sind nicht mehr die kleine Partei aus der Vergangenheit", sagte Stahr. "Wir haben vor, ein relevanter Player zu sein beim nächsten Mal.

( dpa )