Berlin. Ein 26 Jahre alter mutmaßlicher Autoeinbrecher ist in Berlin-Tiergarten von der Polizei festgenommen worden. Der Mann soll am Dienstagnachmittag in ein auf dem Mittelstreifen der Straße des 17. Juni geparktes Auto eingebrochen sein und den Innenraum durchsucht haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen dabei festnehmen sowie Einbruchwerkzeug, Drogen und mutmaßliches Diebesgut sicherstellen.

( dpa )