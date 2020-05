Berlin. In einigen Tagen könnten Cafés und Restaurants ihre Türen wieder öffnen. Doch noch ist nicht klar wie dabei die bestehenden Abstandsregeln eingehalten werden könnten. Bundestagsabgeordnete der Grünen bringen nun eine neue Idee ins Spiel und fordern Straßen und Parkplätze in der Corona-Krise zum Aufstellen von Tischen und Stühlen zu nutzen.

Lockerungen: Für Öffnung der Gastronomie Straßen und Parkplätze nutzen

„Bei Lockerung der Corona-Maßnahmen wird für Cafés und Restaurants während der Frühlings- und Sommermonate der Außenbereich eine wichtige Rolle spielen“, heißt es im noch unveröffentlichten Positionspapier „Fuß- und Radverkehr in und nach der Corona-Pandemie“, das der Berliner Morgenpost in Auszügen vorliegt. Durch Tische im Freien mit weiten Abständen dazwischen, könne der Betrieb wieder aufgenommen werden.

Auf den Gehwegen sollten sich Gastronomiebetriebe jedoch nicht ausbreiten. „Der hierfür benötigte Platz kann nicht zu Lasten des Fußverkehrs gehen“, schreiben die Autoren um den Pankower Bundestagsabgeordneten und Fraktionssprecher für städtische Mobilität Stefan Gelbhaar. „Daher müssen auch hierfür zugunsten von Pop-Up-Gastronomieflächen Fahrbahnen verengt oder für bestimmte Zeiten gesperrt werden oder Parkplätze zumindest temporär entfallen (Parklets).“

Mittes Bürgermeister von Dassel befürwortet Pläne und bespricht Umsetzung

Genommen werden soll der temporäre Platz also vom Kfz-Verkehr. Umsetzen müssten eine solche Maßnahme letztlich in Berlin die Bezirke. In Mitte kommen diese Pläne gut an – und könnten schon bald in die Tat umgesetzt werden. „Grundsätzlich kann ich mir das an vielen Stellen vorstellen - wenn es nicht dazu führt, dass es für die Nachbarschaft zum Horror wird“, sagte Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel. Er habe deshalb zu nächsten Sitzung des Bezirksamts Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Berliner Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) eingeladen. Gemeinsam mit ihm und Vertretern des Straßen- und Grünflächenamts sowie des Ordnungsamts solle besprochen werden, „wie wir innovativ mit der aktuellen Situation umgehen können“, sagte von Dassel.

Schon in wenigen Tagen könnte es zu einer Öffnung von Cafés und Restaurants kommen. Die Wirtschaftsminister der Länder streben unter Auflagen in einem Korridor vom 9. bis 22. Mai eine bundesweite kontrollierte Öffnung des Gastgewerbes an. Dann Tische und Stühle auf den Fahrbahnen aufzustellen wäre nicht die erste Maßnahme, durch die der Straßenraum in Berlin während der Corona-Pandemie neu genützt würde. Schon seit mehreren Wochen schafft der Senat gemeinsam mit den Bezirken neue breite Radwege anstelle von Kfz-Streifen und verteilt so den Straßenraum um.