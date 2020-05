Bildungsministerium: Abiturprüfungen erfolgreich gelaufen

Potsdam. Die schriftlichen Abiturprüfungen in Brandenburg sind nach Angaben des Bildungsministeriums während der Corona-Pandemie erfolgreich verlaufen. Alle Schulen hätten einen ruhigen und geordneten Verlauf der Prüfungen gemeldet, teilte das Ministerium am Dienstag mit. 97,5 bis 100 Prozent der angemeldeten Schüler nahmen demnach an den Prüfungen teil. Am Dienstag wurden mit dem Fach Mathematik die letzten Prüfungen abgelegt.

Laut Bildungsministerium wurden die Schüler aufgrund der Hygieneregeln unter anderem gestaffelt in die Schulen gelassen. Auch in den Prüfungsräumen seien die Abstandsregeln eingehalten worden. Rund jede siebte Schule im Land hatte sich den Angaben nach entschieden, statt der regulären Termine die Nachschreibtermine für die Abiturprüfungen zu nutzen. Sie beginnen am 13. Mai.