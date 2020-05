Senat macht Mietern des Berliner Großmarkts Hoffnung

Berlin. Das Land Berlin hat Händlern auf dem Berliner Großmarkt, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind, Hoffnungen auf einen Erlass der Mieten gemacht. „Wir erwarten von der Geschäftsleitung, bis zum Jahresende gemeinsam mit den betroffenen Mietern einen für den Einzelfall angepassten Plan für die nächste Zeit zu entwickeln. Dazu hat die Haushaltsordnung weitere Instrumente vorgesehen, nämlich die Niederschlagung oder auch den Erlass von Forderungen“, sagte die zuständige Staatssekretärin in der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft und Aufsichtsratsvorsitzende des Großmarkts, Barbro Dreher (Grüne), am Dienstag.

Der Berliner Großmarkt ist eine hundertprozentige Tochter des Landes. Auf dem 330.000 Quadratmeter großen Gelände an der Beusselstraße in Moabit sind etwa 300 Firmen mit gut 2500 Beschäftigten tätig. 580.000 Tonnen Obst, Gemüse und Fleischwaren werden dort jedes Jahr umgeschlagen. Jahresumsatz: rund eine Milliarde Euro. Doch seitdem wegen der Corona-Krise zahlreiche Restaurant- und Kantinenküchen in Berlin kalt bleiben, geht es auch den Händlern auf dem Großmarkt schlecht.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Großmarkt-Händler melden dramatische Umsatzeinbrüche

„Wir beliefern normalerweise das Studentenwerk, Schulen, Kitas, aber auch das Arbeitsamt und die Individualgastronomie. Wegen Corona haben nahezu alle unsere Kunden geschlossen. Derzeit liegen wir bei 15 bis 20 Prozent unserer üblichen Einnahmen“, klagt Händler Thomas Franz von der Firma Früchte-Franz. Mit der Geschäftsführung des Großmarkts habe Franz nach eigenen Angaben zunächst eine Stundung der Miete vereinbart. Angesichts der gesunkenen Umsätze bräuchten sein Unternehmen, aber auch andere Händler am Standort dringend eine weitergehende Lösung, so Franz. Dafür müsse die Miete nicht nur gestundet, sondern erlassen werden, sagte er.

Auch die CDU-Fraktion hatte am Dienstag den Senat zu Lösungen mit Blick auf die Mieter des Großmarkts aufgefordert. Der Umgang mit Mietern werfe ein schlechtes Licht auf das Land Berlin als Vermieter, kritisierte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU im Abgeordnetenhaus, Christian Gräff. „Dass gerade die Senatsverwaltung für Wirtschaft, die den Aufsichtsrat über die Gesellschaft führt, hier keine existenzsichernde Lösung anbietet, ist unverständlich. Wir halten bisher gewährte Stundungen von Mieten für unzureichend, denn wie sollen die Betriebe sie später zurückzahlen für einen Zeitraum, in dem sie praktisch nichts verdient haben“, fragte Gräff. Er forderte den Senat auf, auf Mieten für den begrenzten Zeitraum des vollständigen Lockdowns in Handel und Gastronomie zu verzichten. Seine Partei werde dazu eine parlamentarische Initiative starten, kündigte der CDU-Politiker an.

Großmarkt-Geschäftsführung: Über Teilerlass der Miete wird im Einzelfall entschieden

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) hält mit Blick auf die Auseinandersetzung weitere Gespräche zwischen den Mietern des Großmarkts und dem Senat für nötig. „In einer Zeit, in der viele Berliner Betriebe buchstäblich ums Überleben kämpfen, sind Solidarität und Kompromissbereitschaft gefragt. Das gilt für die private Wirtschaft wie für das Land“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Kammer, Jan Eder.

Die Großmarkt-Geschäftsführung selbst teilte am Dienstag auf Anfrage mit, dass derzeit die Miete betroffener Händler zinslos gestundet werde. „Über Erlässe, beziehungsweise Teilerlässe von Mieten nach entsprechender Einzelfallprüfung wird nach Ende des Shutdowns gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, dem Gesellschafter und den zuständigen Fachabteilung der Berliner Senatsverwaltungen zu beraten und entscheiden sein“, so Prokuristin Mandy Bahr.

Staatssekretärin Barbro Dreher erklärte weiter, dass sich auch das Land Berlin in der Corona-Krise als fairer Vermieter und Vorbild zeigen müsse. „Wir erwarten auch in der Privatwirtschaft, dass Vermieter ihren Gewerbemietern entgegenkommen. Niemandem ist geholfen, wenn nach der Epidemie auf Monate oder Jahre Gewerbeflächen leer stehen. Das gemeinsame Ziel muss sein, die Ladenlokale, Einzelhändler und Handwerker intakt durch diese Krise zu bekommen. Das ist nicht nur staatliche Aufgabe“, sagte Dreher.

In der Krise: Großmarkt als Versorgungszentrum für die Stadt eröffnet

Gemeinsam mit den Händlern auf dem Großmarkt sei zudem darüber nachgedacht worden, welche alternativen Einnahmequellen möglicherweise erschlossen werden könnten. Als Reaktion auf die derzeitige Ausnahmesituation habe das Land als Gesellschafter nach den Gesprächen beschlossen, den Großmarkt auch für Endverbraucher zu öffnen. Die aktuelle Krisensituation biete so die Möglichkeit, dass die Berliner den Großmarkt wieder als Versorgungszentrum der Stadt wahrnehmen können, hieß es aus der Wirtschaftsverwaltung.

Mieter Thomas Franz hofft dennoch, dass er bald wieder zu seinem eigentlichen Geschäft zurückkehren kann. Einen Großteil seiner 43 Mitarbeiter habe er in Kurzarbeit schicken müssen. Derzeit würden täglich nur noch zehn Beschäftigte mit reduzierter Stundenzahl Gemüse und Obst für den Transport vorbereiten. Die Lage für die Firma hat sich zusätzlich erschwert, weil Früchte-Franz kein Darlehen durch die Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bewilligt worden sei, so Franz. Daran sei vor allem der vergangene Jahresabschluss schuld: Weil Franz in neue Maschinen investiert hatte, stand am Jahresende kein Plus in den Büchern.

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: