Nonnemacher würdigt Arbeit der Hebammen

Potsdam. Zum Internationalen Hebammentag hat Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) die Arbeit der Hebammen gewürdigt. "Die Versorgung mit Hebammen für Frauen vor, während und nach der Geburt ihrer Kinder sowie die Arbeitsbedingungen von Hebammen sind von großer Bedeutung", erklärte Nonnemacher am Dienstag. Die Arbeitsbedingungen hätten sich durch die Corona-Krise erschwert. "Wir sehen, dass besonders freiberuflich tätige Hebammen unter deutlichen Fallzahleinbußen leiden, da aufgrund der Angst vor einer möglichen Ansteckung Hebammenleistungen derzeit weniger nachgefragt werden", so die Ministerin. Nach Angaben des Hebammenverbandes in Brandenburg bewegten sich die Einkommensverluste bei mancher Hebamme derzeit zwischen 30 und 50 Prozent.

( dpa )