Aktionskünstler erinnert mit Installation an Kriegsende

Der Berliner Aktionskünstler Ben Wagin will zum 75. Jahrestag an die Geschehnisse zum Ende des Zweiten Weltkrieges erinnern. Auf dem Platz der Republik vor dem Reichstag hat der 91-Jährige am Dienstagmorgen deshalb für wenige Stunden eine riesige Holzskulptur aus Dreiecken und Kreisen sowie eine große Gedenktafel aufgestellt. „Ich erinnere mich noch sehr gut, wie angsteinflößend ich diesen Ort hier damals fand, als im Mai 1945 die deutsche Wehrmacht kapitulierte und die Russen auf brutale Weise den Reichstag besetzen wollten“, sagt der Künstler. Er selber sei zwar in diesen schicksalhaften Stunden nicht da gewesen, erinnere sich aber gut an die Bilder der Ereignisse.