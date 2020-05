Museum Barberini öffnet wieder und ist ausgebucht

Potsdam/Berlin . Nach knapp zwei Monaten der Schließung wird das Potsdamer Museum Barberini ab dem heutigen Mittwoch wieder zugänglich sein. Das Museum teilte mit, es habe in Abstimmung mit den zuständigen Behörden einen umfangreichen Katalog an Schutz- und Hygienemaßnahmen entwickelt. So werde die Anzahl der Gäste bis auf Weiteres stark reduziert, die Verweildauer auf 120 Minuten begrenzt und der geforderte Abstand von 1,5 Metern durch ein Wegeleitsystem gewährleistet. Zu sehen ist im Museum Barberini derzeit die Ausstellung „Monet.Orte“ mit Bildern des französischen Impressionisten , die inzwischen bis zum 19. Juli verlängert wurde.

( BM/dpa )