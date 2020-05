Deutsche Bank sieht stärkeren Beratungsbedarf

Berlin. Die Deutsche Bank hat mit Blick auf das zurückliegende Geschäftsjahr in Berlin und der Region Ost ein positives Fazit gezogen. „Wir sind mit dem Geschäftsjahr 2019 sehr zufrieden. Trotz des abermals herausfordernden Umfelds können wir feststellen: Die Deutsche Bank in Berlin und den ostdeutschen Ländern wächst. Das gibt uns Rückenwind für 2020, das für uns kein gewöhnliches Jahr ist“, sagte Harald Eisenach, Sprecher der regionalen Geschäftsleitung der Region Ost am Dienstag.

Ende des vergangenen Jahres habe das Geschäftsvolumen, also die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen, in Berlin 32,9 Milliarden Euro und in der Region Ost 70 Milliarden Euro betragen. Das sei ein Anstieg um sieben Prozent im Vergleich zu 2018, so das Geldinstitut.

Vor allem das Wertpapiergeschäft war 2019 gewachsen. Kunden hätten angesichts dauerhaft niedriger Zinsen verstärkt das Gespräch gesucht, so Eisenach. Um höhere Renditen zu erzielen, müssten Anleger auf der Risikoleiter eine Stufe höher klettern und zum Beispiel Spareinlagen in Wertpapierdepots umschichten, hieß es von der Bank. In Berlin stieg das Depotvolumen auf 7,2 Milliarden Euro an, in der Region Ost auf 15,2 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr waren den Wertpapieren sowie Vorsorge- und Versicherungsprodukten der Deutschen Bank bundesweit rund 1,9 Milliarden Euro zugeflossen – so viel wie seit 2014 nicht mehr.

Privatkundengeschäft mit Baufinanzierungen und Krediten

Auch das Privatkundengeschäft mit Baufinanzierungen und Krediten wuchs. In Berlin belief sich das Neugeschäft bei Immobilienfinanzierungen auf knapp 800 Millionen Euro, ein Plus von 200 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Niedrige Zinsen und gleichzeitig höhere Mieten würden bei immer mehr Menschen den Wunsch auslösen, langfristig Vermögen in Form einer eigenen Wohnung aufzubauen, so Eisenach. Auch nach Corona dürften die Preise für Immobilien dem Banker zufolge langfristig nicht sinken. „Berlin entwickelt sich weiter. Ich sehe nicht, dass es zu Einbrüchen kommt“, so Eisenach.

Der vom Senat beschlossene Mietendeckel habe Anleger allerdings verunsichert. Möglicherweise führe die Mietenobergrenze aber auch dazu, dass „spekulative Investoren kalte Füßen bekommen“, sagte er.

Mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen im Rahmen der Corona-Krise betonte Eisenach die große Hilfsbereitschaft der Bank. In Berlin erhielt die Deutsche Bank bis Mitte April über 2500 Anfragen von Unternehmenskunden in Bezug zur Pandemie. Inzwischen seien Finanzierungshilfen über rund 200 Millionen Euro an Fördermitteln über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) auf den Weg gebracht worden.