Neue Technik-Tochter hilft Dussmann

Berlin. Der Berliner Dienstleistungskonzern Dussmann hat seinen Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 6,3 Prozent auf 2,13 Milliarden Euro steigern können. Die Gewinnmarge blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück, sagte der Sprecher des Vorstands der Dussmann Group, Wolf-Dieter Adlhoch am Dienstag. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) betrug fünf Prozent vom Umsatz, 1,2 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Das Unternehmen führte das darauf zurück, dass ein Großauftrag an der Berliner Charité verloren ging. Der Dussmann-Konzern hatte im vergangenen Jahr seine Anteile an der Charité Facility Management GmbH (CFM) an das Land Berlin verkauft.

Das Geschäft habe sich 2019 aber „solide“ entwickelt, fuhr Adlhoch fort. „Durch die Gründung unseres Geschäftsbereichs Dussmann Technical Solutions, mit dem wir unsere Kunden im technischen Anlagenbau unterstützen, haben wir einen wichtigen Schritt bei der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens getan“, sagte er. Das neue Tätigkeitsfeld war im vergangenen Jahr noch von Adlhochs Vorgänger als Sprecher des Vorstands, Wolfgang Häfele, aufgebaut worden. Häfele hatte auch die Übernahme des irischen Technik-Spezialisten STS mit rund 700 Mitarbeitern und 150 Millionen Euro Jahresumsatz auf den Weg gebracht. STS soll für Dussmann auch neue Kunden-Türen aufstoßen und das Angebots-Portfolio erweitern. Häfele selbst trat im Herbst 2019 von seinem Posten zurück. „Nun sitzt Adlhoch im Cockpit der Dussmann-Rakete als Chefpilot“, sagte die Vorsitzende des Stiftungsrates, Catherine von Fürstenberg-Dussmann. Adlhoch wird sich in diesem Jahr auch mit den Folgen der Corona-Pandemie für den Konzern auseinandersetzen müssen. Vor allem auf seinem größten Auslandsmarkt Italien sei Dussmann betroffen. „Viele Betriebe, in denen wir reinigen oder catern, sind geschlossen“, so Adlhoch. Auch in vielen anderen Ländern sei Dussmann von der Ausbreitung des neuartigen Virus betroffen. Der Umsatz werde aber lediglich etwas geringer ausfallen als im Vorjahr. Denn Dussmann profitiert auch, wenn etwa Krankenhäuser und Pflegeheime intensiver gereinigt und desinfiziert werden. Mehr als 60.000 Beschäftigte weltweit Das Familienunternehmen Dussmann hat weltweit mehr als 60.000 Beschäftigte. Möglichst viele sollen über die Krise hinweg gehalten werden, sagte Catherine von Fürstenberg-Dussmann. Zunächst würden Guthaben auf Arbeitszeitkonten genutzt, erst dann werde Kurzarbeit beantragt. „Mehr Hilfe vom Staat nehmen wir nicht“, erklärte sie. In Deutschland war demnach Mitte April etwa jeder zehnte Mitarbeiter in Kurzarbeit. Kerngeschäft von Dussmann sind das Gebäude- und Anlagenmanagement sowie Seniorenpflegeheime. Darüber hinaus betreibt die Gruppe Kindergärten sowie die Buchhandlung „Kulturkaufhaus“ in Berlin.