ZDF-Team angegriffen: Dreh war vorher bekannt

Im Internet tauchte bereits am Tag vor der Attacke auf das ZDF-Team ein Hinweis auf, dass die „heute-Show“ am 1. Mai in Mitte filmt.

Berlin. Bereits einen Tag vor dem Angriff auf das ZDF-Kamerateam in Mitte wurde im Internet bekanntgegeben, dass die Satiresendung „heute-Show“ am 1. Mai auf der sogenannten „Hygienedemo“ am Rosa-Luxemburg-Platz drehen will. So schreibt ein Autor unter dem Namen Bernhard Loyen, dass die Reporter „gezielt Verpeilte und Verstrahlte rauspicken, um sie für das dürstende ZDF-Publikum vorzuführen“. Der verschwörungstheoretische Text erschien am 30. April auf der Internetseite des ehemaligen „RBB“-Moderators Ken Jebsen.