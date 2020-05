Berlin: Angriff auf ZDF-Team - War die Attacke geplant?

Das siebenköpfige ZDF-Team der Satiresendung „heute-show“ hatte am Freitag bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln gefilmt, an der auch Rechtspopulisten und Anhänger von Verschwörungstheorien teilnahmen. Als das Team die Demonstration bereits verlassen hatte, wurde es in einer Seitenstraße nahe dem Alexanderplatz von mindestens 15 Menschen angegriffen.

Im Internet tauchte bereits am Tag vor der Attacke auf das ZDF-Team ein Hinweis auf, dass die „heute-Show“ am 1. Mai in Mitte filmt.

Berlin. Bereits einen Tag vor dem Angriff auf das ZDF-Kamerateam in Berlin-Mitte wurde im Internet bekanntgegeben, dass die Satiresendung „heute-Show“ am 1. Mai auf der sogenannten „Hygienedemo“ am Rosa-Luxemburg-Platz drehen will. So schreibt ein Autor unter dem Namen Bernhard Loyen, dass die Reporter „gezielt Verpeilte und Verstrahlte rauspicken, um sie für das dürstende ZDF-Publikum vorzuführen“. Der verschwörungstheoretische Text erschien am 30. April auf der Internetseite des ehemaligen „RBB“-Moderators Ken Jebsen.