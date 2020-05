SPD und Linke für Ausweitung des Corona-Pflegebonus

Potsdam. SPD und Linke im Brandenburger Landtag fordern eine Corona-Prämie außer für die Altenpflege auch für Krankenschwestern und Krankenpfleger. "Wir hätten uns gewünscht, dass das für den gesamten Bereich der medizinischen Betreuung zählt", sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Dienstag in Potsdam. "Insgesamt ist es uns aber nicht nur wichtig, eine Einmal-Gratifikation zu zahlen, sondern dass wir bei den Löhnen insgesamt nach oben kommen."

Der Linke-Gesundheitspolitiker Ronny Kretschmer sagte, 1000 Euro müssten auch für die Beschäftigten im Gesundheitswesen zur Verfügung gestellt werden.

Das Bundeskabinett beschloss Ende April, dass alle Beschäftigten in der Altenpflege in diesem Jahr einen gestaffelten Anspruch auf eine einmalige Prämie von bis zu 1000 Euro bekommen sollen. Länder und Pflege-Arbeitgeber können den Bonus bis auf 1500 Euro aufstocken. SPD und Linke regierten in Brandenburg bis November 2019 gemeinsam, eine rot-schwarz-grüne Regierung löste das Bündnis ab.