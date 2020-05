Gesundheit Müller stellt baldige Öffnung der Gastronomie in Aussicht

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat eine baldige Öffnung für Gaststätten und Hotels in Aussicht gestellt, aber zunächst keinen konkreten Termin genannt. Sein Ziel sei, möglichst schnell wieder mit der Gastronomie zu starten, sagte Müller am Dienstag nach der Senatssitzung. Das müsse nicht gleich der 11. Mai sein, aber: "Es zeichnet sich ab, dass dort im Laufe oder Ende der nächsten Woche sehr schnell etwas passieren kann." Müller sprach von einer Öffnung in mehreren Phasen unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln, die er auch mit Brandenburg absprechen wolle. "Wir sind vorbereitet. Es gibt Überlegungen, es gibt Konzepte, die auf dem Tisch liegen."