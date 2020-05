Frankfurter Uni im bundesweiten Hochschulranking vorne dabei

Das Hauptportal der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder).

Frankfurt (Oder). Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) kann sich im deutschlandweiten Uni-Vergleich durchaus sehen lassen. Insbesondere in den Kriterien Betreuung, Lehrangebot und Studienorganisation gehört die nach eigenen Angaben östlichste Universität Deutschlands zur Spitzengruppe, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Ranking des Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) hervorgeht.

Das Ranking in Zusammenarbeit mit der Wochenzeitung "Die Zeit" ist mit rund 120 000 befragten Studierenden und mehr als 300 Hochschulen der größte Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Die Studierenden werden darin unter anderem nach den allgemeinen Bedingungen befragt.

Insbesondere in den betriebswirtschaftlichen Studiengängen schnitt die Viadrina gut ab. Die Studenten vergaben unter anderem Bestnoten für die Unterstützung und die Organisation von Studium und Prüfungen. Die Unterstützung im Auslandssemester wurde von den Studenten im Schnitt mit der Schulnote 1,5 bewertet. Auch in der Forschung lag die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät mit der Einwerbung von Drittmitteln und der Förderung von Promovierenden in der Spitzengruppe.

Im Fach Jura fielen die Urteile der Studenten ebenfalls überdurchschnittlich gut aus. Hier erhielt die Uni Bestnoten in den Kategorien Studienorganisation und Zustand der Räumlichkeiten. "Die guten Ranking-Ergebnisse belohnen die Arbeit der Fakultäten und zeigen, dass sich unser Fokus auf eine gute Begleitung der Studierenden auszahlt", sagte Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal.