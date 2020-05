Provisorische Schwimmhalle entsteht in Kreuzberg

Kinder sitzen vor einer Schwimmstunde im Wellenbad am Spreewaldplatz in Kreuzberg am Beckenrand.

Berlin. In Berlin-Kreuzberg entsteht derzeit eine provisorische Schwimmhalle als Ausgleich für das sanierungsbedürftige Bad am Spreewaldplatz. Die neue Halle entsteht in Leichtbauweise und soll im Frühjahr 2021 öffnen, wie die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) am Dienstag mitteilten. Dann wird das Wellenbad am Spreewaldplatz für eine Grundsanierung geschlossen - mindestens zweieinhalb Jahre lang.

Das neue Schwimmbad auf dem Gelände des Sommerbades Kreuzberg wird demnach ähnlich gebaut wie eine Lagerhalle, allerdings mit dickeren Wänden. Es soll über fünf 25-Meter-Bahnen verfügen und wochentags vor allem Schulen und Vereinen zur Verfügung stehen, an Wochenenden der Öffentlichkeit. Die etwa 3,6 Millionen Euro teure Halle soll nach etwa fünf Jahren wieder abgebaut werden.

In Berlin-Wedding haben die Berliner Bäderbetriebe wegen anderer Badschließungen ebenfalls eine Alternative errichtet: Dabei handelt es sich um eine Traglufthalle über einem Schwimmbecken, die jeweils nach dem Ende der Freibadsaison auf- und zu Beginn der nächsten Saison abgebaut werden soll.