Hellofresh schraubt Ausblick in Corona-Krise hoch

Berlin. Das Geschäft beim Kochboxenlieferant Hellofresh boomt in der Corona-Krise weiter. So erhöht der Konzern seine Erwartungen für Erlöse und Ergebnisse deutlich. Im laufenden Jahr erwartet Hellofresh trotz der Unsicherheiten rund um die Pandemie nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 40 bis 55 Prozent, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Zuvor hatte Hellofresh ein Plus von 22 bis 27 Prozent erwartet.

Im ersten Quartal bescherte die hohe Nachfrage nach Essenslieferungen Hellofresh unter dem Strich einen Gewinn von 39,7 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch 46,1 Millionen Euro Verlust gemacht.