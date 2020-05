Zwei Autos in Berlin ausgebrannt

Berlin. Zwei Autos sind bei Bränden in Berlin zerstört worden. Am Montagabend gegen 20.15 Uhr fing ein Wagen auf dem Blumberger Damm im Stadtteil Biesdorf Feuer. Die Feuerwehr konnte die Flammen nach eigenen Angaben zügig unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Der zweite Brand ereignete sich kurz nach 23.00 Uhr in der Neuköllner Ringbahnstraße. Auch hier wurde ein Fahrzeug durch Flammen vollständig zerstört. Verletzte gab es keine. In beiden Fällen war die Brandursache am Dienstagmorgen noch unklar.

In Berlin brennen immer wieder Fahrzeuge. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftungen.