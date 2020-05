Lockerungen beim Alter für Nachwuchsangler im Gespräch

Berlin/Nuthetal. Künftig könnte der Einstieg für den Anglernachwuchs in der Hauptstadt schon in einem früheren Alter beginnen. "Derzeit wird darüber abgestimmt, inwiefern die Berliner Regelung an die brandenburgische angepasst werden kann", sagte Derk Ehlert, Referent in der Berliner Umweltverwaltung, der Deutschen Presse-Agentur. Eine Änderung des Fischereischeingesetzes sei für 2021/2022 vorgesehen.

In Brandenburg dürfen Kinder bereits mit acht Jahren allein Friedfische - die keine anderen Fische jagen - angeln, in Berlin geht das nur in Begleitung eines Fischereischeininhabers. Ab zwölf brauchen Angler in Berlin einen Jugendfischereischein, eine Art Führerschein für Angler. In Brandenburg ist dieser nicht nötig.

Der Deutsche Tierschutzbund lehnt das frühe selbstständige Angeln ab: Kinder bereits ab acht Jahren allein angeln zu lassen, berge extreme Tierschutzprobleme, sagte der Leiter des Referats für Natur- und Artenschutz, James Brückner. "Oft ist Kindern und Jugendlichen nicht bewusst, dass sie Fischen durch unsachgemäßen Umgang Leiden zufügen", betonte er. Brückner zufolge sollte es ausnahmslos Jugendlichen mit vorangegangener Schulung und Prüfung erlaubt sein, zu angeln.