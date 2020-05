Das Stasi-Unterlagen-Archiv hat jetzt seinen eigenen Podcast

Das Stasi-Unterlagen-Archiv hat eine eigene Podcast-Reihe gestartet. Dagmar Hovestädt, Sprecherin des Bundesbeauftragten des Archivs, und Radio-Journalist Maximilian Schönherr wollen ein vermeintlich trockenes Thema mit Leben füllen: „111 Kilometer Akten“, so der Name des Podcast, lagern im Stasi-Unterlagen-Archiv in Lichtenberg. Wie arbeitet so ein Archiv eigentlich?

Zeitzeugen, Wissenschaftler und Archivare kommen zu Wort. Dabei werden wegweisende historische Ereignisse wie die Besetzung der Stasi-Dienststellen im Dezember 1989 ebenso thematisiert wie persönliche Schicksalsmomente: Wie lebt man nach der Akteneinsicht weiter, wenn engste Vertraute für die Stasi spionierten? Für Initiatorin Dagmar Hovestädt ist ein Podcast genau das richtige Format für das Archiv. „Ich höre Podcasts schon seit vielen Jahren und finde vor allem lange Interview-Sendungen spannend“, sagt die frühere TV-Journalistin. Vier Folgen des Podcasts sind bereits online zu hören Die Idee zum Podcast bestand schon seit Herbst, als Maximilian Schönherr das Archiv zu einem Workshop besuchte. „Dieses Archiv mit seinen Menschen, den Dokumentarinnen, den Forschern, den Antragstellerinnen usw. ruft regelrecht nach einem Podcast“, meint er in der ersten Folge. „Die Geschichten und Arbeitsweisen dieser Leute möchte ich ausführlich hören.“ Vier Folgen sind bereits online auf den Seiten des Archivs oder auf bekannten Streamingdiensten zu hören. „Wir haben jede Woche eine Folge veröffentlicht, wollen die Taktung aber auf zwei Folgen pro Monat herunterfahren“, sagt Hovestädt. Jede Episode schließt mit einem Original-Tondokument. Darunter ist durchaus Kurioses: So mutmaßen zwei Bewohner vor dem Abhörgerät darüber, ob sie womöglich beschattet werden. In einer anderen Folge ist Erich Mielke zu hören, der junge Soldaten über die Kriterien der Partnerwahl belehrt. „Vielleicht können wir dabei helfen, das Schweigen in so mancher Familie zu lösen“, hofft Hovestädt. „Die Aufgabe des Archivs besteht offiziell in der Aufarbeitung der SED-Diktatur“, sagt sie. Die Öffnung des Archivs vor 30 Jahren habe auch Prozesse in der Bundesrepublik angestoßen. „Die Geheimnisse eines Staates der gesamten Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, war durchaus ein Tabubruch“, so Hovestädt. Der Öffnung habe man das Informationsfreiheitsgesetz zu verdanken. Die heute immer lauter werdenden Rufe nach Datenschutz seien auch auf das erstmalige Offenlegen von Geheimakten zurückzuführen.