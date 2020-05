Berlin. Als der Aufsichtsrat der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in der vergangenen Woche Eva Kreienkamp zur neuen Chefin ernannte, überstrahlte die Meldung zunächst den Rest der Sitzung. In den Hintergrund geriet dadurch eine andere Entscheidung: Die Bestellung 90 weiterer Elektrobusse wurde erneut abgelehnt. Zum wiederholten Male hatte sich die Arbeitnehmerseite dagegen ausgesprochen. Der künftige Ausbau der E-Flotte liegt damit vorerst weiterhin auf Eis.

Nun wollen die Vertreter des Senats um BVG-Aufsichtsratschefin Ramona Pop (Grüne) den Kauf in der aus ihr, Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) und Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) bestehenden Gewährträgerversammlung doch noch beschließen.

Die eingetretene Verzögerung könnte allerdings nur der Auftakt zu einer deutlich längeren Pause für den Ausbau der E-Busflotte in Berlin werden. Die in der Corona-Krise aufkommenden Einnahmenprobleme und eine ohnehin noch offene Finanzierung der BVG in den kommenden Jahren lassen die Frage aufkommen, wie schnell die Umrüstung auf Batteriebusse in Berlin wirklich vorangehen soll.

Einnahmen der BVG sind massiv eingebrochen

Seit Montag fahren die Berliner Verkehrsbetriebe wieder auf allen Linien im regulären Takt. Ansonsten allerdings ist aktuell wenig normal bei der BVG. Mit dem starken Rückgang der Fahrgastzahlen seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind auch die Einnahmen der BVG massiv eingebrochen. Aktuell kalkuliert das Landesunternehmen wie berichtet für das laufende Jahr mit einem Minus von rund 150 Millionen Euro.

Noch im kommenden Jahr, womöglich auch darüber hinaus, werden finanzielle Einbußen zu spüren sein. Die pandemiebedingten Ausfälle sollen über den zweiten Nachtragshaushalt durch das Land Berlin ausgeglichen werden, heißt es aus dem Haus von Wirtschaftssenatorin und BVG-Aufsichtsratschefin Ramona Pop (Grüne).

Verhandlungen über Verkehrsvertrag offen

Selbst wenn das Land den akuten Bedarf der BVG vorerst auffangen kann, ist eine andere Finanzfrage noch immer ungelöst. Seit mehreren Monaten verhandeln Senat und BVG über den kommenden Verkehrsvertrag. Er soll klären, welche Leistungen die gelben Linien in den kommenden 15 Jahren zu erbringen haben – und welche Summen sie dafür vom Land Berlin erhalten.

Eigentlich müsste der ab September geltende Vertrag bald unterschriftsreif sein. Doch noch immer sind in den Verhandlungen Milliardensummen offen. Unklar ist offenbar etwa weiterhin, woher die Mittel für die 2019 beschlossene Tariferhöhung bei der BVG kommen sollen. jetzt schlägt sie mit 100 Millionen Euro im Jahr zu Buche.

Bis 2035 summiert sich der Mehrbedarf auf insgesamt 1,9 Milliarden Euro. Hinzu kommen Ausgaben für die E-Busflotte. Die BVG kalkuliert im Vergleich zur Senatsverkehrsverwaltung mit Mehrkosten von rund 530 Millionen Euro. Das Haus von Verkehrssenatorin Günther hält diese Summe für zu hoch. Doch ausgehandelt ist die Frage noch nicht.

„Da werden wir für diese Spielereien kein Geld haben“

Längst machen sich auch in der rot-rot-grünen Koalition Stimmen breit, die das Projekt zunächst zurückstellen wollen. „Wir sollten in die Busflotte wie in alle anderen ÖPNV-Bereiche investieren“, sagt der SPD-Haushaltsexperte Sven Heinemann. „Aber wenn es finanziell mit Elektrobussen nicht sofort klappt, dann müssen wir zunächst doch nochmal Dieselbusse kaufen.“ Deutlicher wird Jens Wieseke vom Berliner Fahrgastverband Igeb. Es werde in den kommenden Jahren Probleme geben, den Betrieb aufrecht zu erhalten“, prognostiziert er. „Da werden wir für diese Spielereien kein Geld mehr haben.“

Auch innerhalb der BVG gibt es Stimmen, die einen Ausbau der E-Busflotte aktuell für aufschiebbar halten. Mehrfach sollen Vertreter der Arbeitnehmer das Thema im Aufsichtsrat angesprochen haben. Eine Grundsatzdiskussion habe Pop jedoch nicht aufkommen lassen. Auch Verkehrssenatorin Günther rückt nicht von ihrem Prestigeprojekt ab. Es wäre „das völlig falsche Signal, die Corona-Krise lösen zu wollen, indem man die Klimakrise verschärft“, sagte sie der Berliner Morgenpost. Solch ein Vorgehen würde weder die BVG zukunftsfähig aufstellen noch den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken, so Günther. Auch die Finanzierung der Tarifsteigerungen dürfe nicht zu Lasten dringend benötigte, verbesserter Leistungsfähigkeit im ÖPNV führen. „Dazu brauchen wir eine Lösung im Senat.“ Die steht derzeit allerdings noch aus.

Neue und bessere Konzepte für den ÖPNV gefordert

Dafür könnten an anderer Stelle geplante Einnahmen der BVG beschnitten werden. Zur Finanzierung der Prämie für „Corona-Helden“ denkt Finanzsenator Matthias Kollatz darüber nach, die ab November geplante Zulage für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst erst ab Januar 2021 auszuzahlen. Angestellte und Beamte können dann entscheiden, ob sie einen Teil der monatlich 150 Euro in Form eines Monatstickets erhalten möchten. So sollte die Tariferhöhung der BVG in Teilen querfinanziert werden.

Das stößt bei der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Antje Kapek auf Unmut: „Ich nehme es nicht hin, dass der Finanzsenator jetzt einen Griff in die ÖPNV-Kasse tätigt, um andere Finanzierungsnotwendigkeiten quer zu subventionieren.“ Die Leistungen im Nahverkehr aufrecht zu erhalten, sei zwingend. „Wir brauchen eine dritte Finanzierungssäule für die Sicherung und den Ausbau des ÖPNV.“ Beispiele seien eine Nahverkehrsabgabe oder eine City-Maut.

Die Opposition übt an diesen Überlegungen scharfe Kritik: Die Herausforderungen in der Krise verlangten neue und bessere Konzepte für den ÖPNV, nicht alte Ideen zur Umverteilung, so FDP-Verkehrsexperte Henner Schmidt. „Die Dichte des Straßenverkehrs in Berlin rechtfertigt einen so weitreichenden Eingriff wie eine City-Maut nicht." Die Finanzierung der BVG müsse durch Land und Bund, nicht durch Sonderabgaben der Autofahrer erfolgen, so Schmidt.

Ähnlich fällt das Urteil des verkehrspolitischen Sprechers der CDU, Oliver Friderici aus. „Die Maut benachteiligt rund zwei Drittel der Berliner, die in den Außenbezirken wohnen. Viele sind gerade jetzt auf ihr Auto und Fahrten in die Innenstadt angewiesen." Es brauchen nun überzeugende Konzepte, um dem Nahverkehr in der Krise eine langfristige Perspektive und Sicherheit zu bieten, so Friederici. Dazu habe es von den Grünen bisher jedoch leider keinerlei Vorschläge gegeben.

