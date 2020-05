Berlin . Keine Warteschlangen, kein Gedränge: Am Montag kamen nur wenige Kunden in die wiedereröffneten Berliner Kaufhäuser. Auch nicht ins KaDeWe, das zwar die 800-Quadratmeter-Begrenzung für Kaufhäuser in der vergangenen Woche zu Fall gebracht hatte, aber erst am Dienstag wieder alle seine Etagen öffnen will. Warteschlangen gab es am Wittenbergplatz am verregneten Montagvormittag allenfalls an einem Bankautomaten.

Im Eingang des Luxuskaufhauses bemühten sich zwei Sicherheitsleute, den Kunden die kompliziert ausgeschilderten geöffneten Bereiche Lebensmittel und „Beauty“ zu erklären. Drinnen wartete ein Parcours aus Absperrungen und Schildern. „Fast wie früher am Flughafen“, kommentierte eine Kundin irritiert. Auch in der Feinkostabteilung in den oberen Etagen waren noch nicht wieder alle Theken geöffnet – viele Kunden machten angesichts der massiven Absperrungen gleich wieder kehrt.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen.

In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen.

Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Regelungen der Geschäfte sorgen für Rätselraten

In der Hauptstadt gelte das Verbot für die Öffnung größerer Verkaufsflächen vorerst nicht für „ein großes Berliner Kaufhaus“, hatte das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren am Donnerstag entschieden. Auch die Filialen des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof dürfen in Berlin wieder auf ganzer Fläche öffnen – in Nordrhein-Westfalen dagegen war das Unternehmen vergangene Woche mit einer Klage gegen die Beschränkung gescheitert. Auch in Bayern durften zunächst nur Geschäfte mit einer Fläche von höchstens 800 Quadratmetern wieder öffnen.

Am Alexanderplatz rätselten am Montag Kunden über die unterschiedlichen Regelungen der Geschäfte. Während bei der Modekette C&A wegen der 800-Quadratmeter-Begrenzung nur das Untergeschoss zugänglich war, konnten bei Galeria Kaufhof alle Etagen besucht werden. Auch die Karstadt-Filialen am Kurfürstendamm und Herrmannplatz waren komplett wieder geöffnet. Doch nur wenige Kunden kamen. „Immerhin haben wir inzwischen den Zuschlag für systemrelevante Berufe bekommen“, freuten sich zwei Mitarbeiter. Im Eingang erklärten Sicherheitsleute den Kunden bereitwillig das neue System, mit dem die Kundenzahl gemäß der Corona-Bestimmungen bei Karstadt begrenzt wird. „Wir haben dafür eine neue App auf dem Handy, mit der wir die kommenden und gehenden Kunden zählen.“

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: