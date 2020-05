Warum Verkäufer keinen Mundschutz tragen müssen

Berlin. Berliner dürfen die Supermärkte der Stadt derzeit nur mit einer Atemschutzmaske oder einer entsprechenden Bedeckung von Mund und Nase betreten. Umso größer die Verwunderung und das Unverständnis vieler Kunden, dass in den Geschäften das Personal an den Kassen und Frischetheken weitestgehend ohne Schutzmasken arbeitet. Diese Ausnahmeregelung sorgt bei einigen für Empörung und stößt auf Unverständnis. Doch warum ist das Tragen von Masken Pflicht für Kunden, aber nicht zwangsläufig für das Personal?

In der „Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin“ vom 29. April ist explizit von „Kundinnen und Kunden“ die Rede, die bis auf Weiteres dazu verpflichtet sind, sowohl bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs als auch in Gewerbebetrieben mit Publikumsverkehr und Verkaufsstellen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ausgenommen von der Regelung sind Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sowie Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können oder bei denen durch andere Vorrichtungen die Verringerung der Ausbreitung übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel bewirkt wird. Vom Personal im Einzelhandel ist in der Verordnung allerdings keine Rede. Das bedeutet, dass sie von dieser Regelung ausgenommen sind.

Verkäufer müssten Mundschutz mehrere Stunden lang tragen

Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost dazu teilt Oliver Fey, Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit, mit: „Unsere Vorgabe des Schutzes von Personal, Besuchenden, Kunden und Kundinnen kann grundsätzlich auch durch andere Hygiene-Maßnahmen erreicht werden, als mit der Auferlegung einer Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Zum Beispiel durch das Aufstellen von Plexiglastrennwänden oder Ähnlichem.“ Dadurch seien die vorgeschriebenen Hygienestandards ebenso gewährleistet. Diese Regelungen fielen in das verantwortungsvolle Ermessen der jeweiligen Geschäftsinhaber.

Der Geschäftsführer des Handelsverband Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, findet es eine „vernünftige Lösung“ des Berliner Senats, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer nicht dazu verpflichtet werden, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. „Das Atmen ist einfach deutlich schwerer durch eine Stoffmaske, und im Gegensatz zu den Kundinnen und Kunden müsste das Verkaufspersonal diese mehrere Stunden lang im Gesicht tragen.“ Busch-Petersen fügt hinzu, dass die Mitarbeiter außerdem nicht die Möglichkeit hätten, regelmäßig für eine längere Zeit an die frische Luft zu gehen. Deshalb bitte er Kunden um Verständnis. „Zudem tragen wir eine gewisse Verantwortung für unsere Angestellten und wollen nicht, dass sie am Ende womöglich deshalb noch kollabieren“, so Busch-Petersen.

Viele Verkäufer tragen freiwillig Schutzmasken

Darüber hinaus gehe der Handel seiner Ansicht nach sehr verantwortungsbewusst mit den vorgeschrieben Schutzmaßnahmen und Hygienevorkehrungen um. „Ich habe mir am Wochenende selbst die Situation in den Handelsläden angesehen und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass die Hygienestandards überall problemlos eingehalten werden“, so Busch-Petersen. Die meisten der Mitarbeiter im Supermarkt arbeiteten hinter Plexiglasscheiben, die als „Spuckschutz“ dienten, weshalb keine Gefahr der Ansteckung bestehe. Zudem habe er beobachtet, dass viele Verkäufer freiwillig Schutzmasken trügen.

Dies bestätigt Catherina Pieroth, Sprecherin für Gesundheitspolitik der Berliner Grünen-Fraktion. „Für jeden mit gesundem Menschenverstand ist es doch klar, dass wenn die Mitarbeiter die Abstandsregelungen und die weiteren Hygienemaßnahmen einhalten sowie sich hinter einer Schutzscheibe befinden, der Schutz gewährleistet und eine zusätzliche Maske nicht notwendig ist.“

Tim-Christopher Zeelen, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Berlin, stimmt dem zu. „Endlich folgt die Regierung in Sachen Mundschutz genau dem, wofür wir schon seit Wochen plädieren“, so Zeelen. Er finde es wichtig, dass überall, wo Menschen eng zusammenkommen, eine Maske getragen werden sollte. Demnach auch beim Einkaufen im Supermarkt. Einen Grund dafür, dass auch Verkäuferinnen und Verkäufer einen Mund- und Nasenschutz tragen müssten, sehe er jedoch nicht, sofern sie hinter einer Schutzscheibe und mit ausreichend Abstand zu den Kunden arbeiteten. „Ich denke, dass wir damit gut beraten sind, dass die Maskenregelung für die Mitarbeiter nur auf Freiwilligkeit basiert.“

Von deutlich größer Bedeutung sei es für ihn, dass Atemmasken vor allem dort eingesetzt werden würden, wo sie am dringendsten benötigt werden: „Nämlich in der medizinischen Versorgung“, so Zeelen. An der Charité sei es ohnehin schon bisher Standard gewesen, dass das medizinische Personal eine Schutzmaske trägt. Ende April hat das Universitätsklinikum diese Regelung nun auch für Patienten und deren Angehörige erweitert.

