So lief der erste Tag bei Berlins Friseuren

Berlin. Niklas Schreiber versteckt sein Nasenpiercing und den mächtigen Bart nur leidlich unter dem Mundschutz. Ihm fällt es jetzt schon schwer, sich damit anzufreunden. Er muss sie den ganzen Tag tragen. Damit mit seinen Kunden sprechen, auch mal einen Witz erzählen. Es ist 10 Uhr morgens. In einer Stunde kommen nach wochenlanger Zwangspause die ersten Kunden in seinen Friseursalon „Schnitt-Echt“ an der Seumestraße in Friedrichshain. Auf seinem Terminplan stehen fünf Kunden. Er wird hauptsächlich Haare färben. Das mache er sonst auch.

Bei einem der Angestellten ist das schon etwas anders. Er sei Barbier. „Nach den Vorgaben darf er derzeit an keinen Haaren im Gesicht herumschnibbeln.“ Deswegen gilt für ihn: nur Haare schneiden. Schreiber teilt noch Zettel an den Friseurstühlen aus. Es handelt sich um Einverständniserklärungen für die Kunden. Jeder Friseursalon ist verpflichtet zu dokumentieren, wer wann im Geschäft war. Ohne Unterschrift kein Haarschnitt.

In Berlin dürfen die 3500 Friseursalons seit Montag wieder öffnen, sie mussten wegen der Coronavirus-Pandemie für sechs Wochen schließen. Nun gibt es den Wiederanfang, unter erschwerten Bedingungen. Sieben Seiten mit Regeln und Bestimmungen müssen die Friseure einhalten. Dazu zählt beispielsweise das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes von Friseuren wie Kunden. Auch müssen allen Kunden die Haare gewaschen werden, um eine Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu verringern, und der Arbeistplatz muss nach jedem Kunden gereinigt werden.

„Was tut man nicht alles für die Schönheit“

Zunächst hieß es auch, dass Friseure Kunden keine Zeitschriften mehr anbieten dürfen. Das dementiert nun der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. In einer Pressemitteilung heißt es, Kunden müssen bei ihrem Friseurbesuch nicht auf das Lesen von Zeitschriften verzichten, wenn die bestehenden Hygieneregeln eingehalten werden.

Eine Hausnummer neben Schreibers Salon sitzt die erste Kundin mit Maske im „Studio by Pillong“. Sie sagt: „Was tut man nicht alles für die Schönheit.“ Inhaber Benjamin Pillong streicht ein Haarbündel langsam über ein Stück Alufolie und pinselt es anschließend mit Farbe ein. Nach den Strähnen bekomme die Kundin noch einen Schnitt. Sie sagt, das letzte Mal sei sie vor dem Lockdown beim Friseur gewesen. Nun ist sie die erste Kundin. Viele andere werden sich lange gedulden müssen. Wer noch keinen Termin hat, muss womöglich bis Mitte Juni warten, um seine Quarantäne-Mähne loszuwerden.

Der Munschutz ist für Kunden und Friseure Pflicht.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Seitdem die Wiedereröffnung der Friseure feststand, klingelte das Telefon in vielen Salons nahezu ununterbrochen. Bei Shan Rahimkhan am Gendarmenmarkt tun sie es noch immer. Der Rezeptionist jongliert mit den Anrufen aus zwei Telefonen hinter einer Plexiglasscheibe. Davor steht noch ein Kunde und fragt nach einem Termin. Der Ansturm ist auch hier enorm. Auf den sind viele Friseursalons auch angewiesen. Die meisten Betriebe leben vom Tagesgeschäft.

Handschuhe und Mundschutz müssen nach jedem Kunden gewechselt werden

Diejenigen, die kaum Rücklagen gebildet haben, sind teilweise von der Insolvenz bedroht. Hinzu kommen zusätzliche Kosten für die Schutzausrüstung: Handschuhe müssen nach jedem Kunden gewechselt werden, auch der Mundschutz. Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, Jörg Müller, erklärt, dass die Materialien aufgrund der hohen Nachfrage zurzeit sehr teuer seien. Das belaste die Betreiber.

Stefanie Franz ist Inhaberin von „Franz & Friends“ an der Ebertystraße in Prenzlauer Berg. Sie sagt, nach sechs Wochen ohne Arbeit sei sie noch etwas langsamer als sonst, aber bei ihr überwiege die Freude, ihre Kunden wiederzusehen. Sie färbt gerade den Ansatz einer Kundin mit dunkler Farbe. Er ist über die vergangenen Wochen grau herausgewachsen. Ein Problem, das viele in diesen Tagen betrifft.

Aus den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes geht hervor, dass im Jahr 2017 rund 240.000 Beschäftigte in der Friseurbranche deutschlandweit einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro gemacht haben. Pro Beschäftigtem macht das 28.000 Euro. Damit sei die Friseurbranche das Schlusslicht unter den Handwerksberufen.

Nicht einmal Udo Walz darf sich im Wartebereich aufhalten

Auch in den Salons von Udo Walz am Kurfürstendamm schneiden Friseure wieder Haare. Doch jeder zweite Stuhl ist unbesetzt. Um einen Termin zu vereinbaren, darf man den Vorraum mit Maske betreten, weiter kommt niemand, auch nicht Carsten Thamm-Walz, der Lebensgefährte von Udo Walz. Er sagt, das sei die Vorgabe, die er einhalten müsse. Nicht einmal Udo Walz könne sich im Wartebereich aufhalten, wenn er nicht arbeite. Thamm-Walz spricht von einem großen Ansturm am Morgen. Der Salon sei auf Wochen ausgebucht. Es ist mittlerweile nachmittags.

Niklas Schreiber arbeitet noch immer in seinem Salon in Friedrichshain. Am Morgen hatte er noch Bedenken wegen der Einverständniserklärungen. Aber die seien verflogen. Die Kunden hätten gut mitgemacht. Und auch an seine Maske habe er sich gewöhnt – fast.

