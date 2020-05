Berlins Grundschulen füllen sich wieder, am Montag kehrten als erstes die sechsten Klassen zurück in den Unterricht. „Die Schüler waren sehr besonnen, sehr ernsthaft“, erzählt Schulleiterin Ruth Stephan von der Grunewald-Grundschule in Charlottenburg. Natürlich habe man ihnen angemerkt, dass sie sich freuten. Aber es sei deutlich ruhiger zugegangen als an normalen Schultagen.

Die 75 Schüler werden dort zeitgleich in je zwei Gruppen – A und B – unterrichtet. Alle fünf prüfungsrelevanten Fächer unterrichte man, also neben den Kernfächern auch Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Die Pädagogen wechseln sich in den Klassengruppen jeweils ab, der Unterricht findet von morgens bis 13.30 Uhr statt. Neben dem Mittagessen gibt es auch ein „Sport- und Spieleband“. Dort haben die Erzieher für die Kinder Aktivitäten vorbereitet, bei denen der Abstand gewahrt bleibt.

Für die 11. und 12. Klassen ist die schnelle Rückkehr wichtig

Auch in den weiterführenden Schulen kamen neue Jahrgänge hinzu. Die zehnten Klassen werden ja schon seit letzter Woche wieder beschult, nun stießen bei den Sekundarschulen die neunten Klassen dazu und bei den Sekundarschulen mit Oberstufe auch noch die zwölften Klassen.

Für letzteren Jahrgang ist es besonders wichtig, schnell wieder in die Schule zurückzukehren, weil deren Klausuren schon in die Abiturnote eingerechnet werden. Es ist der Abiturjahrgang des nächsten Jahres. Deshalb hat man sich auch in den Gymnasien entschieden, in dieser Woche die elften Klassen zurückzuholen – anders als in den Sekundar-schulen wird hier das Abitur nicht in 13, sondern in zwölf Jahren absolviert.

„Wir hatten viel Platz“, erzählt eine Elftklässlerin, die das Liebfrauen-Gymnasium in Charlottenburg-Wilmersdorf besucht. Damit die großen Kurse zusammenbleiben konnten, habe man die Aula, die Mensa und den großen Kunstraum weiträumig bestuhlt. Einige Lehrer seien schon sehr angespannt gewesen, berichtet die 17-Jährige weiter. „Aber es war schön, endlich meine Freunde zu sehen.“ Besonders viele Jahrgänge kommen auch in den Gemeinschaftsschulen der Stadt zusammen, wo Primar- und Sekundarstufe unter einem Dach unterrichtet werden.

Gruppen von zwölf bis 13 Schülern in einem Klassenraum sind keine Seltenheit. Da kann je nach Klassenraumgröße auch mal eng werden. So sieht man auf Bildern der Kolibri-Grundschule in Hellersdorf, wie dicht die Tische stehen, damit hier zwölf Schüler gleichzeitig unterrichtet werden können. Zwar bleibt der Abstandsradius zwischen den Schülern gewahrt, wenn sie am Tisch sitzen. Schwierig wird es allerdings, wenn ein Schüler aufsteht oder sich die Klassenlehrer durch die Tischreihen bewegen. Dann wird der 1,5 Meter-Radius zwangsläufig unterschritten.

Aber die Kolibri-Grundschule hat wie viele Grundschulen der Hauptstadt das Problem, hoher Schülerzahlen und wenig Platz. So sind die sechsten Klassen dort fünfzügig. Nur, wenn die Klasse geteilt wird – also rund zwölf Schüler in einem Raum sitzen – bekommt man den Präsenzunterricht noch geregelt. Die Gruppen dagegen zu dritteln, wäre kaum händelbar. Besonders, wenn nächste Woche noch die fünften Klassen dazukommen.

Grundsätzlich sei die Schulaufsicht verantwortlich für die Einhaltung der Abstandsregeln in den Schulen, sagt der Bezirksstadtrat von Marzahn-Hellersdorf Gordon Lemm. Die Schulleitungen seien aber für das richtige Aufstellen verantwortlich. „Mir ist bislang nicht bekannt geworden, dass dies in der Umsetzung nicht funktioniert hätte“, sagt er als erstes Fazit des Tages. In Schulen, wo der Platz knapp sei, müsse man über eine „rotierende Nutzung der nutzbaren Klassen nachdenken“, so Lemm. Aktuell sei aber die Einhaltung des Mindeststandards in allen Schule gegeben.

Im Musterhygieneplan fehlen häufig klare Vorgaben

„Man sollte jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst“, meint auch der Elternratsvorsitzende Norman Heise. Die Grundschulen würden sicherlich darauf achten, dass die Schüler in der Regel an ihrem Platz säßen. Und auch im Alltag gehe man immer mal dicht aneinander vorbei, ohne gleich zu erkranken. Aber auch Heise wünscht sich, dass es im Musterhygieneplan für die Schulen klarere Vorgaben gäbe, wie viele Schüler pro Raumgröße verantwortbar sind.

Und zum Thema Kontrolle gibt Heise zu bedenken: „Bei rund 750 Schulen – wer sollte das leisten?“ Eltern, denen ein klarer Verstoß gegen die Hygienestandards auffalle, sollten das bitte sofort der Schulaufsicht melden. Grundsätzlich fordert der Landeselternausschuss, den Musterhygieneplan an einigen Stellen nachzuarbeiten. Dieser Forderung schloss sich am Montag auch der Landesschülerausschuss an.

