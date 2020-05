Nach Lockerungsvorstößen der Länder wächst Druck auf Senat

Der Berliner Senat will bei Lockerungen in der Corona-Krise vorsichtig vorgehen - und nach Möglichkeit parallel mit anderen Ländern. Doch das erweist sich bei der Gastronomie einmal mehr als schwierig.

Berlin. Nach Lockerungsankündigungen mehrerer Bundesländer nicht zuletzt für die Gastronomie in der Corona-Krise wächst der Druck auf den Berliner Senat, hier ebenfalls weitere Schritte zu gehen. CDU, AfD und FDP machten sich am Montag dafür stark. "Verantwortungsvolle Lockerungen in der Gastronomie erscheinen mir sinnvoll unter Wahrung des Abstandsgebots", sagte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Der Berliner Senat will auf einer Sondersitzung am Mittwoch über Lockerungen beraten. Sie soll unmittelbar nach der Schaltkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs stattfinden. Wie es am Montag aus Senatskreisen hieß, dürften Öffnungsperspektiven für die Gastronomie dabei großen Raum einnehmen.

Einige Länder haben bereits angekündigt, Gaststätten von kommender Woche an eine Öffnung zu ermöglichen. Niedersachsen will zudem Hotels ab 25. Mai unter Auflagen einen Neustart nach wochenlanger Schließung erlauben. In der regulären Senatssitzung am Dienstag seien für Berlin dazu noch keine Beschlüsse zu erwarten, hieß es.

"Als erster Schritt könnten die Außen-Gastronomie und gut gelüftete Gasträume geöffnet werden, da mit der frischen Luft die Infektionsgefahr absinkt", sagte Dregger. Dies könnte noch in diesem Monat erfolgen, damit der Mai kein verlorener Monat wird." Im Ballungsraum Berlin müsse indes eine andere Vorsicht herrschen als in Flächenländern, mahnte Dregger.

Mehr aufs Tempo drückt die AfD: "Wir fordern, dass auch Restaurants und Cafés unter Einhaltung der Hygienevorschriften sofort öffnen dürfen", sagte ihr Fraktionsvorsitzender Georg Pazderski der dpa. "Bereitgestellte Desinfektionsmittel sowie eine Festlegung der Höchstzahl der Gäste können bei Einhaltung der Abstandsregeln sicherstellen, dass die Ansteckungsgefahr nicht größer als in Geschäften ist."

Ab sofort müssten auch alle Geschäfte unter Hygiene-Auflagen wieder öffnen dürfen - unabhängig von ihrer Größe. Pazderski plädierte zudem dafür, das Verbot größerer Demonstrationen sofort aufzuheben, wenn bei den Versammlungen Abstände eingehalten und Masken getragen werden. "Unsere Grundrechte müssen komplett wiederhergestellt werden." Die Regelung Sachsen-Anhalts, Kontakte bis zu fünf Menschen wieder zu erlauben, könne Vorbild für Berlin sein.

"Überall dort, wo es möglich ist, müssen wir unter Achtung der Hygienestandards zum Normalbetrieb zurückkehren", verlangte FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja. Er warf dem Senat vor, die Gastronomie bisher vernachlässigt zu haben: "Dabei wären Angebote im Freien längst möglich. Wer ein entsprechendes Konzept für seinen Betrieb vorlegen kann, sollte sofort öffnen dürfen." Für die Hotellerie wäre aus seiner Sicht ein erster Schritt, den Binnentourismus vorsichtig zu revitalisieren.

Nicht alle Bundesländer wollen im Hinblick auf Lockerungen auf die Schalte mit der Kanzlerin warten. In Sachsen-Anhalt gilt seit Montag das gelockerte Kontaktverbot. Niedersachsen als beliebtes Ferienland mit Nordseeküste wiederum kündigte am Montag an, dass Gaststätten ab 11. Mai und Hotels ab 25. Mai unter Auflagen eine Öffnung erlaubt werden soll. Sachsen will das Restaurants ab 15. Mai ermöglichen.

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) kritisierte solche Vorstöße. "Alleingänge einzelner Bundesländer sind nicht dienlich", erklärte sie. "Aber es braucht eine klare Perspektive für die Gastronomie zur Planungssicherheit", fügte sie hinzu. "Das ist meine Erwartung an die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch. Wir stehen in Berlin mit einem Phasenplan zur Öffnung unter Bedingungen der Pandemie bereit, den wir gemeinsam mit der Branche erarbeitet haben." Oberste Priorität habe dabei weiterhin der Gesundheitsschutz.

Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte in den vergangenen Tagen mehrfach dafür plädiert, der Gastronomie und Hotellerie eine Öffnungsperspektive aufzuzeigen. Beide Branchen spielten in Berlin auch wegen der Zahl der dort Beschäftigten eine große Rolle. Aber die Menschen insgesamt erwarteten hier ein stückweit Lockerungen.