Berliner CDU schlägt Gebührenerlass für Außengastronomie vor

Die Berliner Gastronomen treffen die Coronabeschränkungen hart. Bezirke sollten den Betrieben nun entgegenkommen, so die CDU.

Berlin. Die Berliner CDU will Außengastronomie in der Coronakrise großflächiger ermöglichen. Der Landesvorsitzende der Christdemokraten Kai Wegner hat die Bezirke daher aufgefordert, die sogenannten Straßenlandsondernutzungsgebühren bis Ende des Jahres 2021 nicht zu erheben. Gerade beim Betrieb der Freiluftgastronomie bräuchten die Betriebe jetzt gezielte Unterstützung, sagte Wegner am Montag der Berliner Morgenpost.