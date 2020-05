Corona in Berlin: 6036 Infektionen, keine neuen Todesfälle

In Berlin gibt es 6036 bestätigte Coronavirus-Infektionen, 5154 Menschen davon gelten als genesen. 154 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben.

Berlin. Das Coronavirus hält Berlin und Brandenburg weiter im Griff. In unserem Newsticker halten wir Sie über die Entwicklungen auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zum Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

6.01 Uhr: Brandenburgs Innenminister - Größere Gruppen nur bei striktem Abstand

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hält eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen auf bis zu fünf statt zwei Leute nur unter Bedingungen für möglich. „Wenn es die Infektionszahlen zulassen, werden wir uns schrittweise auch wieder in größeren Gruppen treffen können.“, sagte Stübgen der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Ob zwei oder fünf Personen sei dabei nicht so entscheidend - wichtig bleibe es, die Mindestabstände einzuhalten.

In Brandenburg dürfen Bürger seit März draußen höchstens zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts bei 1,5 Metern Abstand unterwegs sein. In Sachsen-Anhalt dürfen sich Bürger seit Montag wieder zu fünft statt nur zu zweit in der Öffentlichkeit treffen. Die Regierungschefs von Bund und Ländern beraten an diesem Mittwoch über weitere Schritte.

5.32 Uhr: In der Corona-Pandemie wird weniger eingebrochen

In der Corona-Pandemie wird vorläufigen Zahlen zufolge weniger in Wohnungen und Wohnhäuser eingebrochen. Dieser Trend zeichnet sich nahezu bundesweit ab, wie eine Länder-Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. So ging beispielsweise nach bisherigen Erkenntnissen in Sachsen, Berlin, Schleswig-Holstein, Thüringen und Hamburg die Zahl der Wohnungseinbrüche in der Corona-Krise im Vergleich zu vor der Krise zurück.

Ebenso im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen: Während dort vom 1. März bis 26. April 2019 genau 3856 Fälle von Wohnungseinbruchdiebstahl registriert wurden, waren es laut Landesinnenministerium im gleichen Zeitraum dieses Jahres 2336. Das entspricht einem Rückgang von fast 40 Prozent.

Neben der Zahl der Wohnungseinbrüche ist in einigen Ländern auch die Gesamtzahl der Straftaten nach Angaben der Landeskriminalämter rückläufig. Der Rückgang der Kriminalität betrifft fast alle Phänomenbereiche, heißt es etwa aus Sachsen. Nach Angaben des Landeskriminalamts in Stuttgart ist die Gesamtzahl der erfassten Straftaten auch in Baden-Württemberg rückläufig.

4.12 Uhr: Neukölln - Können ganze Jahrgangsstufen in kürzester Zeit testen

Angesichts der Lockerungen in der Corona-Epidemie stellt sich der Berliner Bezirk Neukölln wieder auf mehr Fälle und Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen ein. „Neukölln wird darauf schnell reagieren können und ganze Jahrgangsstufen in Schulen in kürzester Zeit testen können“, teilte Gesundheitsstadtrat Falko Liecke auf Anfrage mit. Der CDU-Politiker erklärte, er erwarte eine erneut steigende Fallzahl „durch die schon zu diesem Zeitpunkt sehr weitgehende Rücknahme der Einschränkungen im öffentlichen Leben“.

Der Bezirk betreibt seit kurzem das Corona-Abstrich-Zentrum (CAZ), wo in Verdachtsfällen auch aus dem Auto heraus ein Abstrich für den Corona-Test gemacht wird - nach Lieckes Angaben inzwischen mehr als 50 mal pro Tag und im Zehn-Minuten-Takt. Insgesamt seien bisher knapp 200 Tests gemacht worden, die meisten mit negativem Ergebnis. Ziel sei es, Menschen mit vielen Kontakten vorrangig zu testen, um neue Ausbruchsgeschehen möglichst früh erkennen zu können.

Schon mit milden Symptomen einer Atemwegserkrankung können sich bestimmte Berufsgruppen mit Wohn- oder Dienstort Neukölln am Zentrum in der Ziegrastraße testen lassen: etwa Pflegekräfte, Erzieherinnen und Erzieher oder Mitarbeiter von Unterkünften für Geflüchtete und Obdachlose. Auch Polizei und Feuerwehr gehören zur Zielgruppe. Liecke mahnte, ein negatives Ergebnis sei jedoch nur eine Momentaufnahme und entbinde nicht von der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Ein Termin ist Voraussetzung für den Abstrich, spontane Tests sind nicht möglich. Diesbezüglich habe es anfangs in wenigen Fällen falsche Erwartungen gegeben, räumte Liecke ein. In einem Fall sei „sehr vehement und mit teils übergriffigen Äußerungen“ ein Test ohne Termin eingefordert worden. „Diese Situation konnte von meinen Fachleuten vor Ort aber professionell und selbstständig geklärt werden.“

+++ Montag, 4. Mai 2020 +++

19.53 Uhr: 6036 bestätigte Corona-Infektionen - Keine neuen Todesfälle

In Berlin ist erneut kein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 154. 32 neue Infektionen wurden bestätigt, 34 gab es am Tag zuvor. 6036 Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 145 und damit sieben weniger als gestern. Insgesamt liegen 484 Menschen in Krankenhäusern, 27 weniger als gestern.

18.35 Uhr: Nach Video aus der Kabine - Hertha suspendiert Kalou

Salomon Kalou offenbart in einem Video, wie sorglos bei Hertha mit den Hygienevorschriften umgegangen wird. Eine Gefahr für die Liga. Die DFL reagiert entsetzt. Mehr dazu lesen Sie HIER!

17.45 Uhr: Senat will Hilfen für Kultureinrichtungen beschließen

Der Berliner Senat beschließt am Dienstag voraussichtlich ein Hilfsprogramm für Kultureinrichtungen in der Corona-Krise. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte bereits vor vier Wochen angekündigt, dass im Zuge des Programms 30 Millionen Euro zumeist in Form von Zuschüssen fließen sollen. Inzwischen sind die Details ausgearbeitet. Thema im Senat könnte auch eine Maskenpflicht für das Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen sein. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte eine solche Verordnung in der Vorwoche angekündigt.

Die Sitzung des Senats findet einen Tag vor der nächsten Schaltkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs statt. Dabei soll es am Mittwoch nicht zuletzt um weitere Lockerungen etwa in der Gastronomie und Hotellerie gehen. Nach der Schalte trifft sich der Senat zu einer Sondersitzung, bei der Öffnungsperspektiven für die Gastronomie großen Raum einnehmen dürften. Einige Länder haben bereits angekündigt, Gaststätten Mitte Mai eine Öffnung zu ermöglichen, Niedersachsen will zudem Hotels ab 25. Mai unter Auflagen einen Neustart nach wochenlanger Schließung erlauben.

15.41 Uhr: Senat berät auf Sondersitzung über Lockerungen

Der Berliner Senat will auf einer Sondersitzung am Mittwoch über mögliche weitere Lockerungen in der Corona-Krise beraten. Sie soll unmittelbar nach der Schaltkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs stattfinden. Wie es am Montag aus Senatskreisen hieß, dürften Öffnungsperspektiven für die Gastronomie dabei großen Raum einnehmen. Einige Länder haben bereits angekündigt, Gaststätten Mitte Mai eine Öffnung zu ermöglichen, Niedersachsen will zudem Hotels ab 25. Mai unter Auflagen einen Neustart nach wochenlanger Schließung erlauben. Auf der regulären Senatssitzung am Dienstag seien für Berlin dazu noch keine Beschlüsse zu erwarten, hieß es.

15.31 Uhr: Lange Schlangen vor Brandenburgs Friseur-Läden

Nach wochenlanger Schließung war der Ansturm auf die Friseursalons in Brandenburg am Montag riesig. „Beim Öffnen standen die Kunden schon vor dem Laden Schlange“, sagte Kerstin Dase, Obermeisterin der Friseurinnung im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Ähnlich habe es auch in den übrigen der etwa 2100 Friseurbetrieben im Bundesland ausgesehen, berichtete der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, Jörg Müller. „Deutschlandweit hat es eine überwältigende Nachfrage gegeben“.

15 Uhr: Ausgleich für Zoo-Jahreskartenbesitzer

Besitzer von Jahreskarten für Zoo, Tierpark und Aquarium in Berlin können mit einem finanziellen Ausgleich für die Schließzeiten in der Corona-Krise rechnen. "Für die Jahreskarten-Abonnenten verlängert sich die Laufzeit automatisch um einen Monat. Für alle weiteren Jahreskartenbesitzer finden wir natürlich auch eine kulante Lösung", kündigte Zoo-Sprecherin Katharina Sperling am Montag an.

Hier müsse von Fall zu Fall entschieden werden: "Ist die Jahreskarte innhalb der Schließzeit abgelaufen oder hat der Inhaber die vollen sechs Wochen "verpasst". Im letzteren Fall bekommen die Jahreskartenbesitzer wie unsere Abonnenten auch einen zusätzlichen Monat", erklärte Sperling.

Zoo und Tierpark waren sechs Wochen geschlossen, ebenso das Aquarium. Letzteres bleibt auch weiterhin zu. "Momentan arbeiten wir an Konzepten für eine Wiedereröffnung, können jedoch noch keinen Termin mitteilen", sagte die Sprecherin.

30.04.2020: Der zentrale Festplatz in Berlin-Mitte, wo Corona-Tests durchgeführt werden. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

29.04.2020: Ein Blick in das Stadion "An der Alten Försterei", dem Heimstadion des Fußball-Bundesligisten 1.FC Union Berlin, zeigt leere Stehblöcke und verlassenen Rasen. Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus können derzeit keine Zuschauer in das Stadion. Foto: Andreas Gora / dpa

29.04.2020: Selbstgenähte Masken als Mund- und Nasenschutz hängen in großer Auswahl vor einer Änderungsschneiderei in der Danziger Straße 71 in Prenzlauer Berg. Foto: Jens Kalaene / dpa

28.04.2020: Besucher beobachten die Seelöwen in ihrem Gehege im Berliner Zoo. Die Berliner Zoos haben unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Foto: Kay Nietfeld / dpa

28.04.2020: Vor dem Charlottenburger Rathaus werden kostenlose FFP2-Masken verteilt. Foto: Sean Gallup / Getty Images,



28.04.2020: Ein Angestellter des Zoos bereitet an Morgen den Eingangsbereich des Zoos vor. Foto: Tobias Schwarz / AFP

27.04.2020: Fahrgäste mit Mund-Nasenschutz stehen am Morgen an der U-Bahnhaltestelle Alexanderplatz. In Berlin gilt im öffentlichen Nahverkehr zur Eindämmung des Coronavirus die Pflicht für das Tragen einer Bedeckung von Mund und Nase. Foto: Kay Nietfeld / dpa

26.04.2020: Am Mauerpark zeigt ein Graffito den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump mit Masken. Foto: Maja Hitij / Getty Images

26.04.2020: Paddler auf dem Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP

25.04.2020: Kunden vor einem Geschäft am Alexanderplatz. Foto: Adam Berry / Getty Images



25.04.2020: Polizisten nehmen einen Demonstranten am Rosa-Luxemburg-Platz fest. Bei der „Hygiene-Demo“ hatten dort etwa 1000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Foto: Tobias Schwarz / AFP

24.04.2020: Klima-Aktivisten von „Fridays for Future“ haben vor dem Reichstag Protest-Plakate abgelegt. Foto: Sean Gallup / Getty Images

24.04.2020: Zahlreiche Menschen genießen den Sonnenuntergang am Ufer des Landwehrkanals. Foto: Jörg Carstensen / dpa

24.04.2020: Polizisten schließen einen Wochemarkt am Maybachufer in Neukölln wegen Überfüllung. Foto: David Gannon / AFP

24.04.2020: Berliner Gastronomen der nach eigenen Angaben unabhängig und privat organisierten Initiative "Leere Stühle" haben fast 800 Stühle vor dem Brandenburger Tor aufgestellt, um auf die schwierige Lage ihrer Branche hinzuweisen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



23.04.2020: Ein Automat, an dem man neben Kontaktlinsen auch einfache Mundschutzmasken kaufen kann, steht am Bahnsteig der U-Bahnstation Turmstraße. Foto: Jörg Carstensen / dpa

23.04.2020: Die Berliner Arthousekinos haben sich zum Berliner Fassadenkino Windowflicks zusammengetan. Mitarbeiter Christian beschenkt eine Anwohnerin der Wilhelmstraße mit einer Tüte Popcorn. Foto: Jörg Carstensen / dpa

23.04.2020: Michael Müller (SPD, r), Berlins Regierender Bürgermeister, besucht in Begleitung von Albrecht Broemme (2.v.r), Projektleiter, und Andrea Grebe (l), Vorsitzende der Vivantes-Geschäftsführung, das Corona-Behandlungszentrum in der Jaffestraße. Die provisorische Klinik auf dem Messegelände soll die Krankenhäuser der Stadt im Notfall und bei möglicher Überlastung ergänzen. Foto: ODD ANDERSEN / dpa

23.04.2020: Das Coronatest-Drive-In auf dem Zentralen Festplatz in Mitte öffnet. Mitarbeiter vom Gesundheitsamt halten ein Abstrichstäbchen in ein Autofenster. Foto: Britta Pedersen / dpa

22.04.2020: So begrüßen die Mitarbeiterinnen des Kosmetikladens Rituals in den Wilmersdorfer Arcaden die Kunden. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services



22.04.2020: Desinfektionsmittel am Eingang eines Geschäftes. Kleinere Geschäfte dürfen unter Auflagen ab heute wieder öffnen. Foto: Britta Pedersen / dpa

22.04.2020: Ein BVG-Mitarbeiter mit Mund-Nasenschutz und Schutzhandschuhen reinigt einen Bus an der Endhaltestelle Kurt-Schumacher-Platz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

22.04.2020: Eine große Europa-Flagge liegt bei einer Solidaritätsaktion mit Italien vor der italienischen Botschaft. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

21.04.2020: Selbstgenähte Masken für Mund und Nase in großer Auswahl: Auslage eines Geschäfts in Charlottenburg.

21.04.2020: Eine junge Frau fotografiert mit Mundschutz die blühenden Kirschbäume in der Norwegerstraße. Foto: Jörg Carstensen / dpa



20.04.2020: Corona-Motto auf einer Tafel: "Das Leben kann so einfach sein, Fenster uff und Sonne rein". Foto: Britta Pedersen / dpa

20.04.2020: Blick in die 10.000ste Lebensmittel-Tüte der Berliner Tafel e.V.. Seit rund drei Wochen beliefert die Berliner Tafel bedürftige Menschen zu Hause mit Lebensmittel-Tüten. Foto: Jörg Carstensen / dpa

20.04.2020: "Fuck the Virus" steht auf einem T-Shirt einer Schaufensterpuppe am Kurfürstendamm. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

19.04.2020: Besucher im Volkspark Wilmersdorf. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

19.04.2020: Die Polizei überwacht in Neukölln die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie. Foto: Fabian Sommer / dpa



18.04.2020: Am Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP

19.04.2020: Die Straße vor dem Eingang zum Flughafen Tegel bleibt am Sonntagvormittag leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

18.04.2020: Kunden warten vor einem Baumarkt in Friedrichshain. Foto: Sean Gallup / Getty Images

18.04.2020: Polizisten mit Atemschutzmasken stehen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. In Mitte haben sich mehrere Hundert Menschen an einer unerlaubten Demonstration beteiligt. Unter den Demonstranten waren bekannte Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme und Antisemiten. Foto: Christophe Gateau / dpa

17.04.2020: Besucher spazieren über das Tempelhofer Feld. Foto: Britta Pedersen / dpa



17.04.2020: Verlassen ist der Alexanderplatz. Foto: Carsten Koall / dpa

16.04.2020,: Ein Passant geht am Donnerstagmittag in das Einkaufszentrum "Boulevard Berlin" in Steglitz. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

15.04.2020: Lange Schatten wirft das Brandenburger Tor auf den nahezu menschenleeren Pariser Platz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

15.04.2020: Eine Passantin überquert im ruhigen Feierabendverkehr den Kaiserdamm vor einer Anzeigetafel mit einem Hinweis zum Coronavirus. Foto: Kay Nietfeld / dpa

15.04.2020: Der leere Strand mit verwaisten Strandkörben im geschlossenen Strandbad Wannsee. Foto: Sean Gallup / Getty Images



15.04.2020: Ein Schild des Forstamts an einem Waldweg bittet Spaziergänger um Abstand von mindestens 1,50 Meter. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

13.04.2020: Der fast menschenleere Alexanderplatz mit dem Fernsehturm. Foto: Sean Gallup / Getty Images

13.04.2020: Fahrradfahrer fahren unter blühenden Kirschbäumen nahe des Landwehrkanals in Alt-Treptow den Mauerweg entlang. Foto: Christoph Soeder / dpa

07.04.2020: Eine Anzeigentafel am Tempelhofer Damm. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

06.04.2020: Die Potsdamer Straße am Abend. Foto: Sean Gallup / Getty Images



06.04.2020: Zwei Frauen sehen sich den Sonnenuntergang über Marzahn an. Foto: Britta Pedersen / dpa

06.04.2020: Die Friedrichstraße in Mitte, nur wenige Menschen sind dort unterwegs. Foto: Sean Gallup / Getty Images

06.04.2020: Das Holocaust Mahnmal liegt verlassen da. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

05.04.2020: Besucher stehen auf dem Tempelhofer Feld an einem Toiletten-Container Schlange. Foto: Christoph Soeder / dpa

05.04.2020: Der Strausberger Platz mit dem Fernsehturm im Hintergrund. Foto: Maja Hitij / Getty Images



05.04.2020: Besucher im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020: Polizisten im Volkspark Friedrichshain. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020: Im Schlauchboot auf dem Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP

05.04.2020: Polizisten auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020, Berlin: Leere Bahngleise vor den Hochhäusern des Potsdamer Platzes. Foto: Christoph Soeder / dpa



04.04.2020: Ein Polizeiwagen fährt zwischen Spaziergängern auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa

04.04.2020: Menschen sitzen im Mauerpark in Prenzlauer Berg und genießen das gute Wetter. Foto: Christophe Gateau / dpa

03.04.2020: Ein Schild mit Verhaltenshinweisen hängt an einem Wegeschild in einer Kleingartenanlage in Pankow. Foto: Jörg Carstensen / dpa

02.04.2020: Klopapier-Berge in einem türkischen Supermarkt am Mehringdamm in Kreuzberg. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

02.04.2020: Ein Radfahrer vor der Berliner Mauer. Foto: Maja Hitij / Getty Images



02.04.2020: Ein Kunde an einem Döner-Stand in Berlin. Foto: Maja Hitij / Getty Images

02.04.2020: Der fast verlassene Heinrichplatz in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Freiwillige der Heilsarmee verteilen Essen an Obdachlose am Kottbusser Tor in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Das Kottbusser Tor in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Eine Schlange vor einem berliner Supermarkt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices



01.04.2020: Am Park Inn Hotel am Alexanderplatz sind die Lichter in Herzform angeschaltet worden. Foto: Christophe Gateau / dpa

01.04.2020: Geschlossene Restaurants am Hackeschen Markt. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Geschlossene Cafés am Gendarmenmarkt. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Jogger an der Museumsinsel. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Spaziergänger am Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: Maja Hitij / Getty Images



01.04.2020: Die Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Die Sonne geht hinter dem Brandenburger Tor auf. Foto: Paul Zinken / dpa

01.04.2020: Menschenleer ist der Lustgarten vor dem Alten Museum. Foto: Jörg Carstensen / dpa

01.04.2020: Der Berliner Hauptbahnhof ist menschenleer. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

01.04.2020: Eine Joggerin am Bahnhof Zoo. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services



01.04.2020: Bis auf einen Jogger ist die Wiese vor dem Reichstagsgebäude verlassen. Foto: Jörg Carstensen / dpa

01.04.2020: Ein Läufer und ein Spaziergänger am Spreeufer. Foto: Kay Nietfeld / dpa

01.04.2020: Das Kadewe ist geschlossen. Foto: Sean Gallup / Getty Images

31.03.2020: Das Staatsballett im Homeoffice. Vivian Assam Koohnavard trainiert auf dem Balkon. Foto: Britta Pedersen / dpa

31.03. 2020: Im Regierungsviertel. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services



30.03.2020: Ein Gabenzaun für Bedürftige in Berlin. Foto: Sean Gallup / Getty Images

30.03.2020: Blick auf die Hallen 25 und 26 auf dem Messegelände. Das Messegelände ist der Standort für ein Covid-19-Behelfskrankenhaus. Foto: Jörg Carstensen / dpa

30.03.2020: Der Platz vor der Mercedes-Benz-Arena in Friedrichshain ist menschenleer. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

29.03.2020: Passanten spazieren vor dem Berliner Dom und dem Alten Museum durch den menschenleeren Lustgarten. Foto: Carsten Koall / dpa

29.03.20200: Die Straße des 17. Juni bleibt am Morgen fast komplett leer. Foto: Fabian Sommer / dpa



28.03.2020: Auf der Partymeile "RAW Gelände" sind am Sonnabendabend alle Clubs und Bars geschlossen und nahezu keine Menschen unterwegs. Foto: Christophe Gateau / dpa

28.03.2020: Ein Paar auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Spaziergänger im Grunewald. Foto: Sean Gallup / Getty Images

28.03.2020: Besucher im Gleisdreieck-Park. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Ein Einsatzfahrzeug der Polizei auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images



28.03.2020: Eine Polizeistreife fährt durch den Treptower Park und fordert die Menschen auf, die Wiese zu verlassen. Foto: Paul Zinken / dpa

28.03.2020: Der Wochennmarkt an der Yorckstraße. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

27.03.2020,: Auf der Frankfurter Allee steht eine Hinweistafel mit der Aufschrift ""Mit d. Rad zur Arbeit schützt vor Infektion #FlattenTheCurve". Foto: Christophe Gateau / dpa

27.03.2020: Vor einem Imbiss in Berlin-Mitte sind die Stühle hochgestellt. Das Touristische Leben rund um den Checkpoint Charly ruht während der Corona-Krise. Foto: Michael Kappeler / dpa

27.03.2020: Eine Luftaufnahme der Gedächtniskirche. Foto: Sean Gallup / Getty Images



26.03.2020: Menschenleer ist der Hackesche Markt am Abend. Hier befindet sich eigentlich ein touristischer Hotspot, der von zahlreichen Menschen bevölkert ist. Die Gaststätten, Cafes und Bars sind geschlossen oder dürfen wegen der Corona-Epedemie nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten. Foto: Jens Kalaene / dpa

26.03.2020: Selbst zur Rush Hour um 18 Uhr ist die U-Bahn Station Friedrichstraße leer. Während der Coronakrise fahren wenig Menschen mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Foto: Annette Riedl / dpa

27.03.2020: Eine Kassiererin arbeitet in einem Supermarkt hinter Plexiglasscheiben. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Der menschenleere Gendarmenmarkt in der "Blauen Stunde". Foto: Britta Pedersen / dpa

26.03.2020: Die Budapester Straße vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bleibt am Morgen fast leer. Foto: Fabian Sommer / dpa



24.03.2020: Polizisten gehen durch die Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße. Foto: Britta Pedersen / dpa

25.03.2020: Kunden stehen Schlange vor einem Supermarkt an der Annenstraße in Mitte. Foto: Sean Gallup / Getty Images

25.03.2020: Trotz maximal acht Grad Außentemperatur, geht ein Sportler zum Schwimmen in den kalten Weissensee. Während der Coronakrise versucht er sein Immunsystem fit zu halten. Die Schwimmhallen haben geschlossen. Foto: Annette Riedl / dpa

25.03.2020: Fahrgäste der BVG am Bahnhof Friedrichstraße. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Ein einzelner Mann sitzt im Amphitheater des Mauerparks. Foto: Jörg Carstensen / dpa



25.03.2020,: Am Haus der Kulturen der Welt hängt ein Banner mit der Aufschrift "Haltet zusammen mit ein bisschen Abstand". Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: Neues Graffito am Mauerpark in Prenzlauer Berg: Gollum aus „Der Herr der Ringe“ hält eine Klopapier-Rolle in der Hand. Foto: Maja Hitij / Getty Images

23.03.2020: Pia Fischer, Textilkünstlerin, näht in ihrem Geschäft in Berlin-Schöneberg Schutzmasken. Die Textilkünstlerin, die normalerweise Kleider und Accessoires herstellt, näht nun Schutzmasken und verkauft diese vom Fenster ihres Geschäfts. Foto: Christoph Soeder / dpa

23.03.2020: Der verlassene Eingangsbereich zum Club Berghain. Der Techno-Club ist wegen des Versammlungsverbotes in Folge der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: Auf der Scheibe eines Restaurants steht "#staythefuckhome" (Bleib verdammt noch mal daheim). Foto: Carsten Koall / dpa



23.03.2020: Musikalische Pause am Spree-Ufer. Foto: Sean Gallup / Getty Images

23.03.2020: Zwei Männer machen Sport am Landwehrkanal. Foto: David Gannon / AFP

23.03.2020: Nur wenige Passanten befinden sich vor dem Charlottenburger Schloss. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Kunden warten mit Sicherheitsabstand vor einem Berliner Supermarkt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Einsatzkräfte der Polizei am Breitscheidplatz. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices



23.03.2020: Jogger laufen am Morgen durch den Volkspark Schöneberg. Sportliche Betätigungen sind trotz der Ausgangsbeschränkungen weiterhin erlaubt. U Foto: Kay Nietfeld / dpa

23.03.2020: Ein einsamer Jogger auf der Museumsinsel. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Eine fast leere S-Bahn. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Die Budapester Straße in der City West am Montagmorgen.

23.03.2020: Polizisten im Tiergarten. Foto: ODD ANDERSEN / AFP



23.03.2020: Der Bahnhof Zoo am Montagvormittag. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Kunden stehen mit Abstand voneinander auf einem Parkplatz an einem Lebensmitteldiscounter an. Foto: Jens Kalaene / dpa

23.03.2020: Mediziner stehen am Krankenhaus Köpenick am Eingang des Ambulanten Diagnostikzentrum der Abklärungsstelle für das Coronavirus. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020,: In einem Schaufenster macht ein Schriftzug "Toilettenpapier - Belieferung ab 10 Pakete nach telefonischer Vereinbarung oder per Mail" Werbung zur Lieferung von Toilettenpapier. Wegen Hamsterkäufen war in einigen Supermärkten zeitweise Toilettenpapier vergriffen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: "Unnötige Wege & Kontakte vermeiden! #stay@home" steht auf einem Hinweisschild an der Straße an der Urania. Foto: Kay Nietfeld / dpa



19.03.2020: Sicherheitskräfte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stehen am Eingang zum U-Bahnhof am Alexanderplatz. Aufgrund der Corona-Krise ist der Alexanderplatz weitgehend menschenleer. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Der Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor am Morgen gegen 9.15 Uhr. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Vor allem bei Touristen ist der Checkpoint Charlie beliebt. Durch die Corona-Krise zeigt er sich komplett verwaist. Foto: Sean Gallup / Getty Images

20.03.2020: Zwei Männer trainieren im Volkspark Wilmersdorf an einer mit Absperrband gesperrten Fitnessanlage. Foto: Christoph Soeder / dpa

18.03.2020: Das KaDeWe mit verschlossenen Türen. Foto: Michael Kappeler / dpa



18.03.2020: Nur wenige Menschen sind in der Haupthalle des Flughafens Tegel zu sehen, wo sich sonst dichtgedrängt die Reisenden zu den Flugsteigen begeben. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

18.03.2020: Während die Bars geschlossen sind, sitzen Menschen vor den Spätkaufs am Ostkreuz. Foto: Christophe Gateau / dpa

19.03.2020: Mit Abstand stehen Passanten in der Schlange vor einem Obst- und Gemüsestand auf dem Wochenmarkt im Berliner Stadtteil Friedenau. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Apothekerin Bettina Schwidetzky bedient zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus hinter einer Plexiglasscheibe ihre Kundschaft. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Mit Mundschutz gehen Mutter und Sohn durch die Schlossstraße im Berliner Stadtteil Steglitz. Foto: Kay Nietfeld / dpa



19.03.2020: Der Eingang zur Technischen Universität (TU) ist mit Flatterband abgesperrt. Auch für die wissenschaftlichen Mitarbeiter an den Unis der Hauptstadt wird größtenteils das Arbeiten in den Gebäuden der Universität gestoppt. Foto: Michael Kappeler / dpa

19.03.2020: Freiwillige Helfer von "Laib und Seele", einer Aktion der Berliner Tafel, des RBB und der Kirchen, sortieren Essenspakete für Bedürftige in der Passionskirche. Die Berliner Tafeln versuchen, mit einem Krisenplan die Unterstützung der Bedürftigen während der Coronavirus-Pandemie weiterzuführen. Foto: Fabian Sommer / dpa

19.03.2020: Auf einem Inforscreen ruft das Land Berlin auf dem Kaiserdamm im Westen der Hauptstadt die Bevölkerung auf: „Reduzieren sie Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum. Helfen Sie einander und seinen Sie solidarisch“. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Viele Menschen halten sich in Parks auf, so wie hier im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

18.03.2020: Ein Schild informiert über die Schließung eines Spielplatzes in Berlin. Foto: Maja Hitij / Getty Images



18.03.2020: Die Autobahn A12 von Berlin Richtung Polen. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

18.03.2020: „Ein Rolle Klopapier gegen ein Lächeln“ bietet die 17 Jahre alte Theresa in Berlin an. Foto: BARBARA SAX / AFP

18.03.2020: Nur ein Flugzeug von Eurowings steht auf dem leeren Rollfeld am Terminal E des Flughafens Tegel. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

18.03.2020,: Die Rolläden am Karstadt Warenhaus am Kurfürstendamm sind heruntergelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020,: Der vordere Bereich eines BVG-Busses, in dem der Fahrer sitzt, ist mit Flatterband abgesperrt, um die Busfahrer vor dem Coronavirus zu schützen und den Kontakt mit den Passagieren zu minimieren. Foto: Christophe Gateau / dpa



18.03.2020: "Passt auf Euch auf - bis bald" steht auf einer Informationstafel vor dem Columbia Theater, das aufgrund der Corona-Krise geschlossen ist. Foto: Jens Kalaene / dpa

18.03.2020: Kaum Verkehr am Morgen gegen 9.50 Uhr auf der Karl-Liebknecht-Straße. Foto: Kay Nietfeld / dpa

20.03.2020: Kaum Betrieb auf dem Markt am Maybachufer in Neukölln. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

19.03.2020: Der Parkplatz vor dem Berliner Großbordell Artemis ist verwaist. Auch Prostitutionsstätten dürfen wegen der Corona-Krise nicht öffnen. Foto: Tobias Schwarz / AFP

19.03.2020: Sterne-Koch Max Strohe grüßt vor seinem Kreuzberger Restaurant Tulus Lotrek eine Frau, die Mahlzeiten abholt. In seinem Betrieb bereitet Strohe Essen vor für Mitarbeiter, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Foto: Tobias Schwarz / AFP



20.03.2020: Kunden stehen in einer Schlange vor dem Drogeriemarkt DM am Kurfürstendamm und werden durch das Sicherheitspersonal nur einzeln eingelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

20.03.2020: Ein Schild mit der Aufforderung, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen zu halten, hängt am Bahnhof Zoologischer Garten am Tisch einer Currywurstbude. Foto: Christoph Soeder / dpa

20.03.2020: Ein Geschäft am Flughafen Tegel macht Werbung für Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

17.03.2020: Das Schloss Sanssouci ohne Besucher. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

16.03.2020: Verwaiste Cafés an der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices



31.03.2020, Berlin: Vivian Assam Koohnavard, Balletttänzerin, trainiert in ihrer Einzimmerwohnung im Berliner Stadtteil Charlottenburg auf dem Balkon. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Britta Pedersen / dpa

BERLIN, GERMANY - APRIL 06: Potsdamer Strasse stands nearly devoid of evening traffic at Leipziger Platz during the coronavirus crisis on April 06, 2020 in Berlin, Germany. The coronavirus and the disease it causes, Covid-19, are having a fundamental impact on society, government and the economy in Germany. Public life has been restricted to the essentials in an effort by authorities to slow the spread of infections. An economic recession seems likely as economic activity is slowed and many businesses, including restaurants, bars and most shops, are temporarily closed. Schools, daycare centers and universities remain shuttered. And government, both federal and state, seek to mobilize resources and find adequate policies to confront the virus and mitigate its impact. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Foto: Sean Gallup / Getty Images



