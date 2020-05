Corona-Newsblog in Berlin: 6143 Infektionen, 162 Tote

In Berlin gibt es 6143 bestätigte Coronavirus-Infektionen, 5296 Menschen davon gelten als genesen. 162 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben.

Corona-Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zum Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Donnerstag

▸ Corona-Soforthilfe abkassiert? Razzia bei Salafisten

▸Flughafenchef lässt Tegel-Wiedereröffnung offen

▸Michael Müller: Kitas gehen wieder schrittweise in Betrieb

13.31 Uhr: Corona-Bedingungen für Orchester

Wissenschaftler der Berliner Charité haben Bedingungen für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes von Orchestern während der Corona-Krise definiert. Die vier Forscher analysierten die Auswirkungen der verschiedenen Instrumente und geben unterschiedliche Abstände vor: Bei den Streichern sollen die Stühle 1,5 Meter voneinander entfernt stehen, für die Bläser werden zwei Meter empfohlen. Die Blechbläser sollen zudem mit einem Plexiglasschutz abgeschirmt werden.

Das am Donnerstag veröffentlichte 13 Seiten umfassende Papier entstand auf Initiative der Orchestervorstände der sieben Berliner Orchester: Philharmoniker, Deutsches Symphonie-Orchester, Konzerthausorchester, Orchester der Deutschen Oper und der Komischen Oper, Rundfunk-Sinfonieorchester sowie Staatskapelle.

13.30 Uhr: Tourismusgesellschaft - Anfragen von Urlaubern nehmen zu

Nach der Ankündigung von Lockerungen auch im Tourismus informieren sich wieder mehr Menschen über mögliche Reisen oder Ausflüge in und nach Brandenburg. Die Anfragen von Reisewilligen nähmen zu, sagte die Sprecherin der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, Birgit Kunkel, am Donnerstag. „Interessierte melden sich beim Callcenter oder treten über die Homepage mit uns in Kontakt.“

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Mittwoch angekündigt, dass der Tourismus im Land ab Mitte des Monats wieder anlaufen soll. Ab 15. Mai soll Dauer- und Wohnmobilcamping wieder möglich sein, ab 25. Mai können Hotels und Anbieter von Ferienwohnungen wieder vermieten.

13.12 Uhr: IBB - Zusammenarbeit mit Hausbanken gegen Soforthilfe-Betrug wirkt

Nach der Razzia wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs bei den Corona-Soforthilfen hat die Investitionsbank Berlin (IBB) die Zusammenarbeit mit Hausbanken und Behörden hervorgehoben. Teil des Sicherheits- und Prüfkonzepts sei, dass auch die kontoführenden Banken der Antragsteller im Rahmen ihrer Sicherheitschecks auffällige Zahlungseingänge prüfen, teilte ein Sprecher mit. Die IBB stehe in engem Kontakt mit den Hausbanken und den Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden. „Deshalb konnten aufgrund dieser guten Kooperation bereits einige Erfolge verbucht werden.“

Bis zum 30. April hatte die landeseigene Förderbank in der Corona-Krise Soforthilfen an gut 207 000 Kleinunternehmer und Solo-Selbstständige genehmigt. Durchschnittlich lag der Zuschuss bei 8502 Euro. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 1,76 Milliarden Euro. Bis Ende April haben knapp 4200 Antragssteller insgesamt 36,4 Millionen Euro wieder zurückgezahlt. Sie hatten festgestellt, dass sie nicht berechtigt waren, die Soforthilfe in Anspruch zu nehmen.

12.58 Uhr: Kritik an Müllers Plan zur Kita-Öffnung

Im Inforadio des RBB verkündete der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) überraschend, man werde die Kitas der Stadt "schrittweise auf 70 Prozent“ hochfahren. Martin Hoyer vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, einem der größten Kita-Träger der Stadt, kritisierte das Vorgehen. "Schnelle Ankündigungen, ohne Konzepte schaffen Frust, weil die Versprechen am Ende nicht eingehalten werden können."

Vom Vorpreschen des Regierenden wurde man total überrascht. „Es braucht eine gute Vorbereitung und Planung, da weiterhin das Gebot der Kontaktreduzierung besteht“, betont Hoyer. Womöglich müsse man beispielsweise über Halbtagsangebote nachdenken. Die Kitas würden die Not der Eltern sehen und suchten schon unter Hochdruck nach Auswegen. Doch so lange der Virus noch nicht eingedämmt sei, bleibe leider auch für den Kita-Bereich klar: „Unter den bestehenden Bedingungen wird es nur mit erheblichen Einschränkungen für alle gehen“, so Hoyer. Mehr dazu lesen Sie hier.

12.48 Uhr: Zwangsquarantäne-Station am Flughafen Schönefeld

Personen, die sich nicht an eine amtlich verordnete Quarantäne halten, können zwangsweise im Abschiebegewahrsam des Flughafens Schönefeld untergebracht werden. Das geht aber nur, wenn es zuvor eine Zustimmung eines Richter gibt. Das berichtet die MAZ. Erkrankte Personen werden dort nicht aufgenommen. Es kommen nur Menschen in Frage, bei denen eine Infektion vermutet wird. Jene also, die Kontakt zu Infizierten hatten, selbst aber keine Symptome zeigen. Aufgenommen werden ausschließlich volljährige Männer.

12.17 Uhr: Kleine und mittlere Kulturbetriebe können ab Montag Soforthilfe beantragen

Nicht öffentlich geförderte kleine und mittlere Kulturbetriebe können ab Montag, den 11. Mai ab 9 Uhr Soforthilfe bei der Investitionsbank Berlin (IBB) beantragen. Bis Freitag, den 15. Mai um 18 Uhr können online Anträge gestellt werden. Das Soforthilfepaket IV gilt für Berliner Kulturbetriebe mit mehr als zehn Beschäftigten. Der durchschnittliche Jahresumsatz darf 10 Millionen Euro nicht überschreiten. Es können Zuschüsse von bis zu 25.000 Euro beantragt werden (in begründeten Ausnahmefällen bis zu 500.000 Euro).

12.16 Uhr: Wieder illegale Demonstration gegen Corona-Regeln geplant

Die Berliner Polizei will eine erneute Demonstration gegen die Corona-Regeln am Freitag auf dem Rosa-Luxemburg-Platz genau im Auge behalten. Man werde vor Ort sein und sich die Versammlung, die nicht angemeldet sei, ansehen und wenn nötig aktiv werden, kündigte ein Polizeisprecher am Donnerstag an. Trotz der vielen Lockerungen der Corona-Verordnungen sind in Berlin derzeit nur Demonstrationen mit höchstens 50 Teilnehmern zugelassen.

Zuletzt hatten sich am Mittwoch nach einem Aufruf im Internet bis zu 400 Menschen vor dem Reichstagsgebäude versammelt. Augenzeugen berichteten, dass ganz verschiedene Gruppierungen vor Ort waren. Viele Menschen seien aggressiv gewesen. Die Polizei löste die Ansammlung auf. Dabei kam es zu Beleidigungen, Widerstandshandlungen und Körperverletzung gegen Polizisten. Ein Kamerateam der ARD wurde von einem Mann mit einem Tritt angegriffen.

12.14 Uhr: Weniger Übernachtungen in Berlin

Die Zahl der Übernachtungen in Berliner Hotels und Herbergen ist im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um zwei Drittel gesunken. 907.000 Gäste im März 2020 meldete das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag. Für das erste Quartal wurden 5,4 Millionen Übernachtungen gezählt, 23 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Den stärksten Rückgang verzeichnet das Amt bei Besuchern aus China und Hongkong mit 91,4 Prozent weniger Gästen und 88,0 Prozent weniger Übernachtungen, gefolgt von Israel mit einem Minus von 90,4 beziehungsweise 90,8 Prozent. Die Zahl der Gäste aus dem Inland ging um 61,2 Prozent zurück, die der Übernachtungen um 59,7 Prozent.

12.12 Uhr: Woidke: „Abstand halten und gedanklich unterhaken“

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Brandenburger aufgerufen, nach der Lockerung weiterer Beschränkungen in der Corona-Krise Disziplin zu bewahren. Trotz deutlich gesunkener Zahlen von Neuinfektionen dürfe niemand bei den Abstands- und Hygiene-Regeln nachlässig werden. „Wir sind noch mitten in der Pandemie“, betonte Woidke. „Wir müssen derzeit weiter auf Abstand bleiben, aber wir können uns in Gedanken unterhaken.“

12.08 Uhr: Weniger neue Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg ist die Zahl der bestätigten neuen Corona-Infizierten wieder etwas zurückgegangen. Sie nahm innerhalb von 24 Stunden um 32 Fälle zu, von Dienstag bis Mittwoch waren es noch 40, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit Stand von 8.00 Uhr in Potsdam mitteilte. Insgesamt gebe es nun 3078 Fälle. Bisher starben 156 Menschen. Als genesen gelten etwa 2429 Patienten, am Vortag waren es 2360.

11.44 Uhr: Corona-Kontrollen - Bilanz der Polizei

Die Polizei hat am Mittwoch wieder kontrolliert, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Die Kräfte überprüften drei Objekte und 154 Personen im Freien. Dazu fertigten die Polizeikräfte zwölf Straf- und 47 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Tagsüber waren rund 300 Beamte und in der Nacht etwa 150 Polizisten im Einsatz.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2628 objektbezogene Überprüfungen sowie 14.826 Überprüfungen im Freien durch. In 903 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte bisher 1365 Straftaten und seit dem 23. März 2020 2796 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

10.15 Uhr: Zalando blickt trotz Verlusten zuversichtlich aufs Geschäftsjahr

Trotz hoher Verluste in der Corona-Krise geht der Online-Modehändler Zalando von einem profitablen Geschäftsjahr aus. Das Berliner Unternehmen hat aufgrund der einbrechenden Nachfrage in der Krise im ersten Quartal einen Verlust von 86,4 Millionen Euro gemacht, wie Zalando am Mittwochabend mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte das Minus noch bei 17,6 Millionen Euro gelegen.

Der bereinigte Betriebsgewinn lag damals bei 6,4 Millionen Euro. Mit der Pandemie fiel er nun im ersten Quartal auf 98,6 Millionen Euro ins Minus. Grund war auch eine Sonderabschreibung auf den Warenbestand in Höhe von 40 Millionen Euro. Der Umsatz stieg indes um mehr als 10 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro.

8.57 Uhr: Müller - Kitas gehen wieder schrittweise in Betrieb

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat angekündigt, die Kitas während der Corona-Pandemie wieder Zug um Zug in Betrieb zu nehmen. „Wir sind schon bei einer Versorgung von rund 40 Prozent des Normalbetriebs und gehen jetzt schrittweise auf 70 Prozent“, sagte er am Donnerstagmorgen im RBB-Inforadio. Das sei bereits deutlich mehr als in anderen Bundesländern, die teilweise erst jetzt eine Notbetreuuung einrichteten.

Der Kita-Betrieb könnte Müller zufolge über kleinere Gruppen und zeitversetztes Betreuen in Gang kommen. So werde man „Schritt für Schritt beinah jeden Tag etwas besser werden und mehr Angebot machen können“. Er erklärte: „Aber wie in allen allen anderen Lebensbereichen wird das leider nicht von heute auf morgen auf hundert Prozent hochgehen.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

7.18 Uhr: Empörung über Rückkehr der Erstklässler

Die Senatsverwaltung für Bildung gab am Mittwoch per Presseerklärung bekannt, dass am kommenden Montag – den 11. Mai – nicht nur die fünften Klassen in die Grundschule zurückkehren, sondern auch die Erstklässler. Während die Grundschulen der Stadt auf die Rückkehr der Fünftklässler mehr oder weniger vorbereitet waren – es wurde in einem internen Schreiben der Verwaltung an die Schulen schon vage angekündigt -, kommt die Rückkehr der Schulanfänger völlig überraschend.

Auf Twitter kann man die Empörung ablesen. „Wie sollen wir das denn umsetzen, direkt ab nächsten Montag einen neuen Stundenplan bereit zu haben?? Die Woche ist doch längst geplant“, schreibt beispielsweise der User MrSchmalstieg. Viele sind verärgert, weil ihnen in den Grundschulen nur noch ein Tag für die Vorbereitung bleibt; morgen ist der 8. Mai und damit in Berlin Feiertag. „Das ist doch nicht Ihr Ernst“, ärgerte sich Userin Ophelia über die Senatsbildungsverwaltung. „Warum nun plötzlich die 1. Klassen? Total sinnlos diese Entscheidung.“

Bilder der Corona-Krise in Berlin

07.05.2020: Einem Buddy Bär auf dem Gelände eines Ausbildungszentrums der Berliner Polizei wurde einen Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt. Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

07.05.2020: Menschen stehen in Schlangen vor dem Elefantentor des Zoologischen Gartens an. Die Bundesregierung und die Länderchefs haben sich über eine Lockerungen der Corona-Beschränkungen verständigt. Foto: Wolfgang Kumm / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

06.06.2020: Passanten beim Shoppen auf dem Kurfürstendamm. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

06.05.2020: Polizeibeamte mit Helm und Mund-Nasen-Schutz lösen eine Demonstration vor dem Reichstagsgebäude auf. Mehrere hundert Menschen haben hier gegen eine Impfpflicht und gegen die Freiheitseinschränkenden Maßnahmen der Bundesregierung im Rahmen der Ausbreitung des Coronavirus demonstriert. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

06.05.2020: Unter Einhaltung der Abstandsregeln spielen vier Männer Fußballtennis in der Abendsonne im Berliner Tiergarten. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!



06.05.2020: Kinder und Passanten im Park am Gleisdreieck am Potsdamer Platz. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

05.05.2020: Ein Mann radelt auf der Museumsinsel an der geschlossenen Alten Nationalgalerie mit dem angrenzenden Neuen Museum (l.) vorbei. Während der Coronapandemie sind auch sämtliche Museen und Galerien in der Hauptstadt geschlossen. Im Zuge der bevorstehenden Lockerungen sollen auch Kunsteinrichtungen wieder geöffnet werden. Foto: Wolfgang Kumm / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

05.05.2020: Wieder geöffnet: Das KaDeWe begrüßt am Dienstagvormittag seine ersten Kunden nach der Schließung. Foto: Sean Gallup / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

05.05.2020: Leere Tische und Bänke stehen in einem Biergarten vor dem Bundeskanzleramt. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

05.05.2020: Eine Demonstration vor dem Reichstag gegen eine neue Abwrackprämie. Foto: Tobias Schwarz / AFP



05.05.2020: Auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor sind nur wenige Menschen. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind deutlich weniger Menschen in Berlins Innenstadt unterwegs. Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

05.05.2020: Auf der Frankfurter Allee steht eine Hinweistafel mit der Aufschrift "Unnötige Wege & Kontakte vermeiden! #WirBleibenZuhause". Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

BERLIN, GERMANY - MAY 04: A hairdresser cuts customer hair at a hair salon that opened today for the first time since March during the novel coronavirus (Covid-19) crisis on May 4, 2020 in Berlin, Germany. Barber shops and hair salons are reopening this week nationwide as authorities carefully lift lockdown measures that had been imposed to stem the spread of the virus. (Photo by Maja Hitij/Getty Images) Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

04.05.2020: Kunden stehen Schlange vor einer Saturn-Filiale am Kudamm. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

30.04.2020: Der zentrale Festplatz in Berlin-Mitte, wo Corona-Tests durchgeführt werden. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP



29.04.2020: Ein Blick in das Stadion "An der Alten Försterei", dem Heimstadion des Fußball-Bundesligisten 1.FC Union Berlin, zeigt leere Stehblöcke und verlassenen Rasen. Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus können derzeit keine Zuschauer in das Stadion. Foto: Andreas Gora / dpa

29.04.2020: Selbstgenähte Masken als Mund- und Nasenschutz hängen in großer Auswahl vor einer Änderungsschneiderei in der Danziger Straße 71 in Prenzlauer Berg. Foto: Jens Kalaene / dpa

28.04.2020: Besucher beobachten die Seelöwen in ihrem Gehege im Berliner Zoo. Die Berliner Zoos haben unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Foto: Kay Nietfeld / dpa

28.04.2020: Vor dem Charlottenburger Rathaus werden kostenlose FFP2-Masken verteilt. Foto: Sean Gallup / Getty Images,

28.04.2020: Ein Angestellter des Zoos bereitet an Morgen den Eingangsbereich des Zoos vor. Foto: Tobias Schwarz / AFP



27.04.2020: Fahrgäste mit Mund-Nasenschutz stehen am Morgen an der U-Bahnhaltestelle Alexanderplatz. In Berlin gilt im öffentlichen Nahverkehr zur Eindämmung des Coronavirus die Pflicht für das Tragen einer Bedeckung von Mund und Nase. Foto: Kay Nietfeld / dpa

26.04.2020: Am Mauerpark zeigt ein Graffito den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump mit Masken. Foto: Maja Hitij / Getty Images

26.04.2020: Paddler auf dem Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP

25.04.2020: Kunden vor einem Geschäft am Alexanderplatz. Foto: Adam Berry / Getty Images

25.04.2020: Polizisten nehmen einen Demonstranten am Rosa-Luxemburg-Platz fest. Bei der „Hygiene-Demo“ hatten dort etwa 1000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Foto: Tobias Schwarz / AFP



24.04.2020: Klima-Aktivisten von „Fridays for Future“ haben vor dem Reichstag Protest-Plakate abgelegt. Foto: Sean Gallup / Getty Images

24.04.2020: Zahlreiche Menschen genießen den Sonnenuntergang am Ufer des Landwehrkanals. Foto: Jörg Carstensen / dpa

24.04.2020: Polizisten schließen einen Wochemarkt am Maybachufer in Neukölln wegen Überfüllung. Foto: David Gannon / AFP

24.04.2020: Berliner Gastronomen der nach eigenen Angaben unabhängig und privat organisierten Initiative "Leere Stühle" haben fast 800 Stühle vor dem Brandenburger Tor aufgestellt, um auf die schwierige Lage ihrer Branche hinzuweisen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

23.04.2020: Ein Automat, an dem man neben Kontaktlinsen auch einfache Mundschutzmasken kaufen kann, steht am Bahnsteig der U-Bahnstation Turmstraße. Foto: Jörg Carstensen / dpa



23.04.2020: Die Berliner Arthousekinos haben sich zum Berliner Fassadenkino Windowflicks zusammengetan. Mitarbeiter Christian beschenkt eine Anwohnerin der Wilhelmstraße mit einer Tüte Popcorn. Foto: Jörg Carstensen / dpa

23.04.2020: Michael Müller (SPD, r), Berlins Regierender Bürgermeister, besucht in Begleitung von Albrecht Broemme (2.v.r), Projektleiter, und Andrea Grebe (l), Vorsitzende der Vivantes-Geschäftsführung, das Corona-Behandlungszentrum in der Jaffestraße. Die provisorische Klinik auf dem Messegelände soll die Krankenhäuser der Stadt im Notfall und bei möglicher Überlastung ergänzen. Foto: ODD ANDERSEN / dpa

23.04.2020: Das Coronatest-Drive-In auf dem Zentralen Festplatz in Mitte öffnet. Mitarbeiter vom Gesundheitsamt halten ein Abstrichstäbchen in ein Autofenster. Foto: Britta Pedersen / dpa

22.04.2020: So begrüßen die Mitarbeiterinnen des Kosmetikladens Rituals in den Wilmersdorfer Arcaden die Kunden. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

22.04.2020: Desinfektionsmittel am Eingang eines Geschäftes. Kleinere Geschäfte dürfen unter Auflagen ab heute wieder öffnen. Foto: Britta Pedersen / dpa



22.04.2020: Ein BVG-Mitarbeiter mit Mund-Nasenschutz und Schutzhandschuhen reinigt einen Bus an der Endhaltestelle Kurt-Schumacher-Platz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

22.04.2020: Eine große Europa-Flagge liegt bei einer Solidaritätsaktion mit Italien vor der italienischen Botschaft. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

21.04.2020: Selbstgenähte Masken für Mund und Nase in großer Auswahl: Auslage eines Geschäfts in Charlottenburg.

21.04.2020: Eine junge Frau fotografiert mit Mundschutz die blühenden Kirschbäume in der Norwegerstraße. Foto: Jörg Carstensen / dpa

20.04.2020: Corona-Motto auf einer Tafel: "Das Leben kann so einfach sein, Fenster uff und Sonne rein". Foto: Britta Pedersen / dpa



20.04.2020: Blick in die 10.000ste Lebensmittel-Tüte der Berliner Tafel e.V.. Seit rund drei Wochen beliefert die Berliner Tafel bedürftige Menschen zu Hause mit Lebensmittel-Tüten. Foto: Jörg Carstensen / dpa

20.04.2020: "Fuck the Virus" steht auf einem T-Shirt einer Schaufensterpuppe am Kurfürstendamm. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

19.04.2020: Besucher im Volkspark Wilmersdorf. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

19.04.2020: Die Polizei überwacht in Neukölln die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie. Foto: Fabian Sommer / dpa

18.04.2020: Am Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP



19.04.2020: Die Straße vor dem Eingang zum Flughafen Tegel bleibt am Sonntagvormittag leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

18.04.2020: Kunden warten vor einem Baumarkt in Friedrichshain. Foto: Sean Gallup / Getty Images

18.04.2020: Polizisten mit Atemschutzmasken stehen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. In Mitte haben sich mehrere Hundert Menschen an einer unerlaubten Demonstration beteiligt. Unter den Demonstranten waren bekannte Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme und Antisemiten. Foto: Christophe Gateau / dpa

17.04.2020: Besucher spazieren über das Tempelhofer Feld. Foto: Britta Pedersen / dpa

17.04.2020: Verlassen ist der Alexanderplatz. Foto: Carsten Koall / dpa



16.04.2020,: Ein Passant geht am Donnerstagmittag in das Einkaufszentrum "Boulevard Berlin" in Steglitz. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

15.04.2020: Lange Schatten wirft das Brandenburger Tor auf den nahezu menschenleeren Pariser Platz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

15.04.2020: Eine Passantin überquert im ruhigen Feierabendverkehr den Kaiserdamm vor einer Anzeigetafel mit einem Hinweis zum Coronavirus. Foto: Kay Nietfeld / dpa

15.04.2020: Der leere Strand mit verwaisten Strandkörben im geschlossenen Strandbad Wannsee. Foto: Sean Gallup / Getty Images

15.04.2020: Ein Schild des Forstamts an einem Waldweg bittet Spaziergänger um Abstand von mindestens 1,50 Meter. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



13.04.2020: Der fast menschenleere Alexanderplatz mit dem Fernsehturm. Foto: Sean Gallup / Getty Images

13.04.2020: Fahrradfahrer fahren unter blühenden Kirschbäumen nahe des Landwehrkanals in Alt-Treptow den Mauerweg entlang. Foto: Christoph Soeder / dpa

07.04.2020: Eine Anzeigentafel am Tempelhofer Damm. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

06.04.2020: Die Potsdamer Straße am Abend. Foto: Sean Gallup / Getty Images

06.04.2020: Zwei Frauen sehen sich den Sonnenuntergang über Marzahn an. Foto: Britta Pedersen / dpa



06.04.2020: Die Friedrichstraße in Mitte, nur wenige Menschen sind dort unterwegs. Foto: Sean Gallup / Getty Images

06.04.2020: Das Holocaust Mahnmal liegt verlassen da. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

05.04.2020: Besucher stehen auf dem Tempelhofer Feld an einem Toiletten-Container Schlange. Foto: Christoph Soeder / dpa

05.04.2020: Der Strausberger Platz mit dem Fernsehturm im Hintergrund. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020: Besucher im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Foto: Maja Hitij / Getty Images



05.04.2020: Polizisten im Volkspark Friedrichshain. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020: Im Schlauchboot auf dem Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP

05.04.2020: Polizisten auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020, Berlin: Leere Bahngleise vor den Hochhäusern des Potsdamer Platzes. Foto: Christoph Soeder / dpa

04.04.2020: Ein Polizeiwagen fährt zwischen Spaziergängern auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa



04.04.2020: Menschen sitzen im Mauerpark in Prenzlauer Berg und genießen das gute Wetter. Foto: Christophe Gateau / dpa

03.04.2020: Ein Schild mit Verhaltenshinweisen hängt an einem Wegeschild in einer Kleingartenanlage in Pankow. Foto: Jörg Carstensen / dpa

02.04.2020: Klopapier-Berge in einem türkischen Supermarkt am Mehringdamm in Kreuzberg. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

02.04.2020: Ein Radfahrer vor der Berliner Mauer. Foto: Maja Hitij / Getty Images

02.04.2020: Ein Kunde an einem Döner-Stand in Berlin. Foto: Maja Hitij / Getty Images



02.04.2020: Der fast verlassene Heinrichplatz in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Freiwillige der Heilsarmee verteilen Essen an Obdachlose am Kottbusser Tor in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Das Kottbusser Tor in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Eine Schlange vor einem berliner Supermarkt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

01.04.2020: Am Park Inn Hotel am Alexanderplatz sind die Lichter in Herzform angeschaltet worden. Foto: Christophe Gateau / dpa



01.04.2020: Geschlossene Restaurants am Hackeschen Markt. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Geschlossene Cafés am Gendarmenmarkt. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Jogger an der Museumsinsel. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Spaziergänger am Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Die Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Foto: Maja Hitij / Getty Images



01.04.2020: Die Sonne geht hinter dem Brandenburger Tor auf. Foto: Paul Zinken / dpa

01.04.2020: Menschenleer ist der Lustgarten vor dem Alten Museum. Foto: Jörg Carstensen / dpa

01.04.2020: Der Berliner Hauptbahnhof ist menschenleer. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

01.04.2020: Eine Joggerin am Bahnhof Zoo. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

01.04.2020: Bis auf einen Jogger ist die Wiese vor dem Reichstagsgebäude verlassen. Foto: Jörg Carstensen / dpa



01.04.2020: Ein Läufer und ein Spaziergänger am Spreeufer. Foto: Kay Nietfeld / dpa

01.04.2020: Das Kadewe ist geschlossen. Foto: Sean Gallup / Getty Images

31.03.2020: Das Staatsballett im Homeoffice. Vivian Assam Koohnavard trainiert auf dem Balkon. Foto: Britta Pedersen / dpa

31.03. 2020: Im Regierungsviertel. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

30.03.2020: Ein Gabenzaun für Bedürftige in Berlin. Foto: Sean Gallup / Getty Images



30.03.2020: Blick auf die Hallen 25 und 26 auf dem Messegelände. Das Messegelände ist der Standort für ein Covid-19-Behelfskrankenhaus. Foto: Jörg Carstensen / dpa

30.03.2020: Der Platz vor der Mercedes-Benz-Arena in Friedrichshain ist menschenleer. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

29.03.2020: Passanten spazieren vor dem Berliner Dom und dem Alten Museum durch den menschenleeren Lustgarten. Foto: Carsten Koall / dpa

29.03.20200: Die Straße des 17. Juni bleibt am Morgen fast komplett leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

28.03.2020: Auf der Partymeile "RAW Gelände" sind am Sonnabendabend alle Clubs und Bars geschlossen und nahezu keine Menschen unterwegs. Foto: Christophe Gateau / dpa



28.03.2020: Ein Paar auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Spaziergänger im Grunewald. Foto: Sean Gallup / Getty Images

28.03.2020: Besucher im Gleisdreieck-Park. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Ein Einsatzfahrzeug der Polizei auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Eine Polizeistreife fährt durch den Treptower Park und fordert die Menschen auf, die Wiese zu verlassen. Foto: Paul Zinken / dpa



28.03.2020: Der Wochennmarkt an der Yorckstraße. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

27.03.2020,: Auf der Frankfurter Allee steht eine Hinweistafel mit der Aufschrift ""Mit d. Rad zur Arbeit schützt vor Infektion #FlattenTheCurve". Foto: Christophe Gateau / dpa

27.03.2020: Vor einem Imbiss in Berlin-Mitte sind die Stühle hochgestellt. Das Touristische Leben rund um den Checkpoint Charly ruht während der Corona-Krise. Foto: Michael Kappeler / dpa

27.03.2020: Eine Luftaufnahme der Gedächtniskirche. Foto: Sean Gallup / Getty Images

26.03.2020: Menschenleer ist der Hackesche Markt am Abend. Hier befindet sich eigentlich ein touristischer Hotspot, der von zahlreichen Menschen bevölkert ist. Die Gaststätten, Cafes und Bars sind geschlossen oder dürfen wegen der Corona-Epedemie nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten. Foto: Jens Kalaene / dpa



26.03.2020: Selbst zur Rush Hour um 18 Uhr ist die U-Bahn Station Friedrichstraße leer. Während der Coronakrise fahren wenig Menschen mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Foto: Annette Riedl / dpa

27.03.2020: Eine Kassiererin arbeitet in einem Supermarkt hinter Plexiglasscheiben. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Der menschenleere Gendarmenmarkt in der "Blauen Stunde". Foto: Britta Pedersen / dpa

26.03.2020: Die Budapester Straße vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bleibt am Morgen fast leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

24.03.2020: Polizisten gehen durch die Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße. Foto: Britta Pedersen / dpa



25.03.2020: Kunden stehen Schlange vor einem Supermarkt an der Annenstraße in Mitte. Foto: Sean Gallup / Getty Images

25.03.2020: Trotz maximal acht Grad Außentemperatur, geht ein Sportler zum Schwimmen in den kalten Weissensee. Während der Coronakrise versucht er sein Immunsystem fit zu halten. Die Schwimmhallen haben geschlossen. Foto: Annette Riedl / dpa

25.03.2020: Fahrgäste der BVG am Bahnhof Friedrichstraße. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Ein einzelner Mann sitzt im Amphitheater des Mauerparks. Foto: Jörg Carstensen / dpa

25.03.2020,: Am Haus der Kulturen der Welt hängt ein Banner mit der Aufschrift "Haltet zusammen mit ein bisschen Abstand". Foto: Britta Pedersen / dpa



23.03.2020: Neues Graffito am Mauerpark in Prenzlauer Berg: Gollum aus „Der Herr der Ringe“ hält eine Klopapier-Rolle in der Hand. Foto: Maja Hitij / Getty Images

23.03.2020: Pia Fischer, Textilkünstlerin, näht in ihrem Geschäft in Berlin-Schöneberg Schutzmasken. Die Textilkünstlerin, die normalerweise Kleider und Accessoires herstellt, näht nun Schutzmasken und verkauft diese vom Fenster ihres Geschäfts. Foto: Christoph Soeder / dpa

23.03.2020: Der verlassene Eingangsbereich zum Club Berghain. Der Techno-Club ist wegen des Versammlungsverbotes in Folge der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: Auf der Scheibe eines Restaurants steht "#staythefuckhome" (Bleib verdammt noch mal daheim). Foto: Carsten Koall / dpa

23.03.2020: Musikalische Pause am Spree-Ufer. Foto: Sean Gallup / Getty Images



23.03.2020: Zwei Männer machen Sport am Landwehrkanal. Foto: David Gannon / AFP

23.03.2020: Nur wenige Passanten befinden sich vor dem Charlottenburger Schloss. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Kunden warten mit Sicherheitsabstand vor einem Berliner Supermarkt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Einsatzkräfte der Polizei am Breitscheidplatz. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Jogger laufen am Morgen durch den Volkspark Schöneberg. Sportliche Betätigungen sind trotz der Ausgangsbeschränkungen weiterhin erlaubt. U Foto: Kay Nietfeld / dpa



23.03.2020: Ein einsamer Jogger auf der Museumsinsel. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Eine fast leere S-Bahn. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Die Budapester Straße in der City West am Montagmorgen.

23.03.2020: Polizisten im Tiergarten. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Der Bahnhof Zoo am Montagvormittag. Foto: ODD ANDERSEN / AFP



23.03.2020: Kunden stehen mit Abstand voneinander auf einem Parkplatz an einem Lebensmitteldiscounter an. Foto: Jens Kalaene / dpa

23.03.2020: Mediziner stehen am Krankenhaus Köpenick am Eingang des Ambulanten Diagnostikzentrum der Abklärungsstelle für das Coronavirus. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020,: In einem Schaufenster macht ein Schriftzug "Toilettenpapier - Belieferung ab 10 Pakete nach telefonischer Vereinbarung oder per Mail" Werbung zur Lieferung von Toilettenpapier. Wegen Hamsterkäufen war in einigen Supermärkten zeitweise Toilettenpapier vergriffen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: "Unnötige Wege & Kontakte vermeiden! #stay@home" steht auf einem Hinweisschild an der Straße an der Urania. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Sicherheitskräfte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stehen am Eingang zum U-Bahnhof am Alexanderplatz. Aufgrund der Corona-Krise ist der Alexanderplatz weitgehend menschenleer. Foto: Michael Kappeler / dpa



18.03.2020: Der Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor am Morgen gegen 9.15 Uhr. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Vor allem bei Touristen ist der Checkpoint Charlie beliebt. Durch die Corona-Krise zeigt er sich komplett verwaist. Foto: Sean Gallup / Getty Images

20.03.2020: Zwei Männer trainieren im Volkspark Wilmersdorf an einer mit Absperrband gesperrten Fitnessanlage. Foto: Christoph Soeder / dpa

18.03.2020: Das KaDeWe mit verschlossenen Türen. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Nur wenige Menschen sind in der Haupthalle des Flughafens Tegel zu sehen, wo sich sonst dichtgedrängt die Reisenden zu den Flugsteigen begeben. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



18.03.2020: Während die Bars geschlossen sind, sitzen Menschen vor den Spätkaufs am Ostkreuz. Foto: Christophe Gateau / dpa

19.03.2020: Mit Abstand stehen Passanten in der Schlange vor einem Obst- und Gemüsestand auf dem Wochenmarkt im Berliner Stadtteil Friedenau. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Apothekerin Bettina Schwidetzky bedient zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus hinter einer Plexiglasscheibe ihre Kundschaft. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Mit Mundschutz gehen Mutter und Sohn durch die Schlossstraße im Berliner Stadtteil Steglitz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Der Eingang zur Technischen Universität (TU) ist mit Flatterband abgesperrt. Auch für die wissenschaftlichen Mitarbeiter an den Unis der Hauptstadt wird größtenteils das Arbeiten in den Gebäuden der Universität gestoppt. Foto: Michael Kappeler / dpa



19.03.2020: Freiwillige Helfer von "Laib und Seele", einer Aktion der Berliner Tafel, des RBB und der Kirchen, sortieren Essenspakete für Bedürftige in der Passionskirche. Die Berliner Tafeln versuchen, mit einem Krisenplan die Unterstützung der Bedürftigen während der Coronavirus-Pandemie weiterzuführen. Foto: Fabian Sommer / dpa

19.03.2020: Auf einem Inforscreen ruft das Land Berlin auf dem Kaiserdamm im Westen der Hauptstadt die Bevölkerung auf: „Reduzieren sie Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum. Helfen Sie einander und seinen Sie solidarisch“. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Viele Menschen halten sich in Parks auf, so wie hier im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

18.03.2020: Ein Schild informiert über die Schließung eines Spielplatzes in Berlin. Foto: Maja Hitij / Getty Images

18.03.2020: Die Autobahn A12 von Berlin Richtung Polen. Foto: ODD ANDERSEN / AFP



18.03.2020: „Ein Rolle Klopapier gegen ein Lächeln“ bietet die 17 Jahre alte Theresa in Berlin an. Foto: BARBARA SAX / AFP

18.03.2020: Nur ein Flugzeug von Eurowings steht auf dem leeren Rollfeld am Terminal E des Flughafens Tegel. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

18.03.2020,: Die Rolläden am Karstadt Warenhaus am Kurfürstendamm sind heruntergelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020,: Der vordere Bereich eines BVG-Busses, in dem der Fahrer sitzt, ist mit Flatterband abgesperrt, um die Busfahrer vor dem Coronavirus zu schützen und den Kontakt mit den Passagieren zu minimieren. Foto: Christophe Gateau / dpa

18.03.2020: "Passt auf Euch auf - bis bald" steht auf einer Informationstafel vor dem Columbia Theater, das aufgrund der Corona-Krise geschlossen ist. Foto: Jens Kalaene / dpa



18.03.2020: Kaum Verkehr am Morgen gegen 9.50 Uhr auf der Karl-Liebknecht-Straße. Foto: Kay Nietfeld / dpa

20.03.2020: Kaum Betrieb auf dem Markt am Maybachufer in Neukölln. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

19.03.2020: Der Parkplatz vor dem Berliner Großbordell Artemis ist verwaist. Auch Prostitutionsstätten dürfen wegen der Corona-Krise nicht öffnen. Foto: Tobias Schwarz / AFP

19.03.2020: Sterne-Koch Max Strohe grüßt vor seinem Kreuzberger Restaurant Tulus Lotrek eine Frau, die Mahlzeiten abholt. In seinem Betrieb bereitet Strohe Essen vor für Mitarbeiter, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Foto: Tobias Schwarz / AFP

20.03.2020: Kunden stehen in einer Schlange vor dem Drogeriemarkt DM am Kurfürstendamm und werden durch das Sicherheitspersonal nur einzeln eingelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa



20.03.2020: Ein Schild mit der Aufforderung, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen zu halten, hängt am Bahnhof Zoologischer Garten am Tisch einer Currywurstbude. Foto: Christoph Soeder / dpa

20.03.2020: Ein Geschäft am Flughafen Tegel macht Werbung für Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

17.03.2020: Das Schloss Sanssouci ohne Besucher. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

16.03.2020: Verwaiste Cafés an der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

31.03.2020, Berlin: Vivian Assam Koohnavard, Balletttänzerin, trainiert in ihrer Einzimmerwohnung im Berliner Stadtteil Charlottenburg auf dem Balkon. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Britta Pedersen / dpa



BERLIN, GERMANY - APRIL 06: Potsdamer Strasse stands nearly devoid of evening traffic at Leipziger Platz during the coronavirus crisis on April 06, 2020 in Berlin, Germany. The coronavirus and the disease it causes, Covid-19, are having a fundamental impact on society, government and the economy in Germany. Public life has been restricted to the essentials in an effort by authorities to slow the spread of infections. An economic recession seems likely as economic activity is slowed and many businesses, including restaurants, bars and most shops, are temporarily closed. Schools, daycare centers and universities remain shuttered. And government, both federal and state, seek to mobilize resources and find adequate policies to confront the virus and mitigate its impact. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Foto: Sean Gallup / Getty Images



7.13 Uhr: Hertha freut sich über Spenden bei Ticketerstattung

Nach der Erlaubnis der Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga durch den Entschluss von Bund und Ländern hat Hertha BSC das Vorgehen bei der Erstattung der Tickets dargelegt. Der Preis für die bereits erworbenen Karten für die vier Heimspiele ohne Publikum gegen den 1. FC Union, den FC Augsburg, Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen wird ebenso zurückerstattet wie die anteilige Rückzahlung für die Dauerkartenbesitzer, teilte Hertha auf seiner Internetseite mit. Alle Ticketkäufer werden bis Mitte Mail per Mail über die Vorgehensweise informiert.

Der Verein gibt seinen Anhängern zugleich die Möglichkeit, einen Teil der Rückerstattungssumme an die Jugendabteilung abzutreten und somit die Nachwuchstalente zu fördern, heißt es auf der Seite weiter. Auch bei den Ausgaben für die Gastspiele wird Hertha ebenso verfahren. Tageskarten-Inhaber, die ihre Tickets bei Theaterkassen oder eventim.de erworben haben, müssen sich an das jeweilige Unternehmen wenden.

6.28 Uhr: Razzia in der salafistischen Szene wegen Corona-Subventionsbetrug

Razzia in der Salafisten-Szene: Ermittler des Staatsschutzes durchsuchen seit dem frühen Donnerstagmorgen im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Berlin mehrere Wohnanschriften und Pkw von fünf Tatverdächtigen. „Die Beschuldigten sind verdächtig, betrügerisch Corona-Soforthilfen bei der IBB beantragt und erhalten zu haben“, teilte die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter mit. Etwa 100 Beamte sind laut Polizei im Einsatz.

Bei den Durchsuchungen wurden Beweismittel entdeckt und von der Polizei sichergestellt - darunter auch Gelder. Eine Person wurde festgenommen. Die Durchsuchungen dauern nach wie vor an. Die Tatverdächtigen sind der salafistischen Szene Berlins zuzurechnen. Es soll um den inneren Kreis der ehemaligen Fussilet Moschee in Moabit gehen. Mehr zur Corona-Razzia in der salafistischen Szene lesen Sie hier.

Rund 100 Einsatzkräfte, darunter Kolleg. vom #LKA & der #EHu, durchsuchen heute Morgen bei 5 Beschuldigten aus der salafistischen Szene an mehreren Orten stadtweit in #Berlin Wohnungen & Autos wegen des Verdachts des Betruges an #Covid19-Soforthilfen.

^tsm https://t.co/FO6unRChoK — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 7, 2020

5.01 Uhr: Gartengespräche und Besuchsbalkone in Pflegeheimen

Einige Berliner Pflegeheime haben in Zeiten von Corona Besuchslösungen gefunden, die den Schutzvorschriften standhalten. In zwei Häusern der Alloheim Seniorenresidenzen gibt es laut einer Sprecherin Begegnungsstellen am Gartenzaun. „Seit Mittwoch werden in den Gärten der Vivantes-Einrichtungen unter Wahrung der Abstandsregeln und bei Nutzung eines Mund-Nasenschutzes betreute Gespräche mit Angehörigen ermöglicht“, sagte Presse-Referentin Mischa Moriceau der Deutschen Presse-Agentur. In den unteren Etagen der Hauptstadtpflege-Häuser seien bereits sogenannte Besuchsbalkone eingerichtet worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

4.57 Uhr: Weiterbetrieb des Militärflughafens Tegel kostet Millionen

Der geplante Weiterbetrieb des militärischen Teils am Berliner Flughafen Tegel verursacht Kosten in Millionenhöhe. Dort sollen auch nach der Schließung des eigentlichen Flughafens im Herbst bis 2029 Regierungshubschrauber starten und landen. „Die Ausgaben für den Weiterbetrieb der militärischen Liegenschaft Tegel Nord werden auf jährlich circa fünf Millionen Euro geschätzt“, heißt es in der Antwort auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag, die der dpa vorliegt. Darüber berichtete zuvor das Internet-Portal „AviationNetOnline“.

Für die Hubschrauber fehlt nach Darstellung des Ministeriums am neuen Hauptstadtflughafen BER noch die geeignete Infrastruktur. Der neue Flughafen in Schönefeld soll nach jahrelangen Verzögerungen Ende Oktober ans Netz gehen. Dann ziehen auch die Regierungsflugzeuge von Tegel dorthin um.

3.31 Uhr: Brandenburger Landtag debattiert über Corona-Lockerungen

Der Brandenburger Landtag berät am Donnerstag über die geplanten Lockerungen der Corona-Regeln. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) berichtet (11.10 Uhr) von den Ergebnissen der Konferenz von Bund und Ländern. Alle Geschäfte sollen unter strengen Auflagen ab kommendem Samstag (9. Mai) wieder öffnen können. Ebenfalls ab Samstag sollen sich auch Angehörige zweier Familien treffen können. Ab 15. Mai sollen Cafés und Restaurants unter Auflagen aufmachen können.

1.06 Uhr: Flughafenchef Lütke Daldrup lässt Tegel-Wiedereröffnung offen

Berlins Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup ist skeptisch, ob der Flughafen Tegel nach der angestrebten Schließung in der Corona-Krise noch einmal ans Netz geht. Der Airport soll wegen des Passagierzahleinbruchs im Juni vorübergehend schließen, bevor er im November planmäßig endgültig außer Betrieb geht. „Ich würde ihn ehrlich gesagt lieber wieder aufmachen bis zum Herbst“, sagte Lütke Daldrup am Donnerstag in der RBB-Sendung „Talk aus Berlin“. „Wenn ich 50.000 Gäste habe, geht Tegel direkt wieder ans Netz“, versicherte er. „Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sehr optimistisch, dass wir in wenigen Monaten wieder 50.000 Gäste haben.“

+++ Mittwoch, 6. Mai 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Mittwoch

▸ Diese Lockerungen hat der Senat beschlossen

▸ Berlin prüft Gastronomieflächen auf Straßen und Parkplätzen

▸ Der Fahrplan für die Schulöffnung in Berlin steht fest

▸ Politik gibt grünes Licht für Geisterspiele - das Derby kann kommen

20.07 Uhr: Wieder Angriff auf Kamerateam bei Demonstration

Bei einer nicht genehmigten Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen ist es vor dem Reichstagsgebäude in Berlin zu Verstößen und einem Angriff auf ein Presseteam gekommen. Ein Demonstrant, der ein ARD-Kamerateam attackiert haben soll, sei festgenommen worden, twitterte die Berliner Polizei am Mittwochabend. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, ist die Schwere des Angriffs noch unklar - die Rede sei von Leichtverletzten. Die Zahl der Betroffenen war zunächst auch nicht bekannt. Bereits am 1. Mai war ein Kamerateam in Berlin angegriffen worden.

350 bis 400 Menschen sammelten sich nach Angaben der Polizeisprecherin am Mittwoch vor dem Reichstagsgebäude. Sie seien offenbar einem Aufruf in den sozialen Medien gefolgt, darauf deuteten etwa mitgebrachte Plakate hin. In Berlin sind wegen der Pandemie derzeit Demos mit bis zu 50 Teilnehmern erlaubt.

19.58 Uhr: Diese Lockerungen hat der Berliner Senat beschlossen

Gastronomie : Nach rund sieben Wochen können die wegen der Corona-Krise geschlossenen Restaurants und Gaststätten am 15. Mai wieder öffnen. Erlaubt ist eine Öffnung bis 22 Uhr im Innen- und Außenbereich. . „Das stellt sicher, dass sich die Berliner gut und entspannt versorgen können“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Gäste wie Personal müssen angesichts der Corona-Pandemie Abstands- und Hygieneregeln einhalten, darunter 1,5 Meter Mindestabstand. Besuche von Restaurants in Berlin sollen ab kommender Woche auch mit Menschen aus einem weiteren Haushalt möglich sein. Das sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne).

: Nach rund sieben Wochen können die wegen der Corona-Krise geschlossenen Restaurants und Gaststätten am 15. Mai wieder öffnen. Erlaubt ist eine Öffnung bis 22 Uhr im Innen- und Außenbereich. . „Das stellt sicher, dass sich die Berliner gut und entspannt versorgen können“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Gäste wie Personal müssen angesichts der Corona-Pandemie Abstands- und Hygieneregeln einhalten, darunter 1,5 Meter Mindestabstand. Besuche von Restaurants in Berlin sollen ab kommender Woche auch mit Menschen aus einem weiteren Haushalt möglich sein. Das sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Hotels . Sie folgen dann am 25. Mai. Auch hier gelten Abstands- und Hygieneregeln.

. Sie folgen dann am 25. Mai. Auch hier gelten Abstands- und Hygieneregeln. Handel : Für die Öffnung von Geschäften im Einzelhandel gibt es ab 9. Mai keine Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie mehr. Die Vorgabe, dass Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche noch geschlossen bleiben müssen, wurde vom Senat gestrichen. Damit können alle Läden unabhängig von Größe und Sortiment wieder aufmachen. Allerdings gelten weiterhin Regeln für Abstand und Hygiene sowie die Vorgabe einer Maximalzahl von einem Kunden pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche.

: Für die Öffnung von Geschäften im Einzelhandel gibt es ab 9. Mai keine Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie mehr. Die Vorgabe, dass Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche noch geschlossen bleiben müssen, wurde vom Senat gestrichen. Damit können alle Läden unabhängig von Größe und Sortiment wieder aufmachen. Allerdings gelten weiterhin Regeln für Abstand und Hygiene sowie die Vorgabe einer Maximalzahl von einem Kunden pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche. Schulen : Sie öffnen am 11. Mai für weitere Schülergruppen. Schüler der Klassenstufen 1, 5 und 7 sollen dann wieder zum Unterricht, wie die Bildungsverwaltung am Mittwoch mitteilte. Ziel sei es, allen Schülern der Schulen bis spätestens zum 29. Mai Präsenzunterricht mit reduzierter Stundentafel zu erteilen.

: Sie öffnen am 11. Mai für weitere Schülergruppen. Schüler der Klassenstufen 1, 5 und 7 sollen dann wieder zum Unterricht, wie die Bildungsverwaltung am Mittwoch mitteilte. Ziel sei es, allen Schülern der Schulen bis spätestens zum 29. Mai Präsenzunterricht mit reduzierter Stundentafel zu erteilen. Kosmetikstudios : Nach den Berliner Friseuren in dieser Woche sollen kommende Woche auch andere körpernahe Dienstleistungen wieder angeboten werden dürfen. Das teilte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Mittwoch mit und nannte als Beispiel Kosmetikstudios.

: Nach den Berliner Friseuren in dieser Woche sollen kommende Woche auch andere körpernahe Dienstleistungen wieder angeboten werden dürfen. Das teilte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Mittwoch mit und nannte als Beispiel Kosmetikstudios. Geschäfte : Für die Öffnung von Geschäften im Berliner Einzelhandel gibt es ab 9. Mai keine Einschränkungen mehr. Die Vorgabe, dass Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche noch geschlossen bleiben müssen, wurde am Mittwoch nach Informationen der dpa vom Senat gestrichen.

: Für die Öffnung von Geschäften im Berliner Einzelhandel gibt es ab 9. Mai keine Einschränkungen mehr. Die Vorgabe, dass Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche noch geschlossen bleiben müssen, wurde am Mittwoch nach Informationen der dpa vom Senat gestrichen. Sportvereine : Berliner Sportvereine dürfen ihren Trainingsbetrieb im Freien am 15. Mai wiederaufnehmen. Das soll zunächst in kleineren Gruppen möglich sein, wie Regierungschef Michael Müller (SPD) am Mittwoch mitteilte.

: Berliner Sportvereine dürfen ihren Trainingsbetrieb im Freien am 15. Mai wiederaufnehmen. Das soll zunächst in kleineren Gruppen möglich sein, wie Regierungschef Michael Müller (SPD) am Mittwoch mitteilte. Freibäder: Freibäder sollen wieder öffnen. „Dazu wird ein Konzept morgen beraten im Senat“, sagte Müller. „Das hat in den letzten Senatssitzungen immer schon eine Rolle gespielt, dass wir überhaupt ein Badeangebot wieder möglich machen wollen.“ Dabei müsse allerdings zwischen Frei- und Hallenbädern unterschieden werden. „Das, was jetzt schnell umgesetzt werden kann, ist ein Angebot der Freibäder“, sagte Müller. Gerade jetzt zum Sommer hin seien sie es, die in Betracht zu ziehen seien. Einen Termin für die Öffnung nannte Berlins Regierungschef allerdings noch nicht.

18.54 Uhr: Gastronomie in Berlin darf ab 15. Mai wieder öffnen

In Berlin können Restaurants und Gaststätten am 15. Mai mit Auflagen wieder öffnen und Hotels am 25. Mai. Darauf verständigte sich der Senat am Mittwoch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur.

18.43 Uhr: Tourismus in Brandenburg läuft ab 15. Mai wieder an

Der Tourismus in Brandenburg soll ab Mitte Mai wieder anlaufen. Ab 15. Mai soll Dauer- und Wohnmobilcamping in der Corona-Krise wieder möglich sein, ab 25. Mai sollen Hotels und Ferienwohnungen öffnen, kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in Potsdam an. Zudem dürfen ab Sonnabend wieder alle Geschäfte öffnen. Das Kontaktverbot wird ebenfalls ab 9. Mai gelockert, dann dürfen sich wieder zwei Familien treffen.

18.21 Uhr: Zahl der bestätigten Infektionen steigt auf 6143

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 6143 gestiegen. Wie die Senatsgesundheitsverwaltung mitteilte, würden davon 495 Personen in Krankenhäusern behandelt, 141 von ihnen intensivmedizinisch. Die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 gestorben sind, steigt auf 162. Zwei von ihnen waren 49 bis 49 Jahre alt, zehn 50 bis 59. Zu der Altersgruppe der 60 bis 69-Jährigen zählten 19 der Verstorbenen, 37 waren 70 bis 79 Jahre alt und 94 80 Jahre oder älter.

Von den 6143 Infizierten gelten 5296 inzwischen wieder als genesen. Den höchsten Zuwachs an Neuinfektionen verzeichnete Mitte (+11), gefolgt von Neukölln (+9) und Marzahn-Hellersdorf (+8).

16.21 Uhr: Berlin prüft Aufstellflächen für Gaststätten auf Straßen und Parkplätzen

Um trotz der Corona-Pandemie Cafés und Restaurants in Berlin wieder öffnen zu können, prüft der Berliner Senat nach Informationen der Berliner Morgenpost, die Ausweisung gastronomischer Außenflächen während der Corona-Pandemie deutlich zu erleichtern. Tische und Stühle könnten dann unter Umständen auch auf Straßen und Parkplätzen aufgestellt werden. „Wir möchten den Gastronomen unter die Arme greifen, ob durch Soforthilfen oder Unterstützung kreativer Ideen und Nutzungsmöglichkeiten, solange diese mit dem Gesundheitsschutz im Einklang stehen", sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) der Berliner Morgenpost. Berlins Gastronomie sei Wirtschaftsfaktor und Lebensgefühl zugleich, leide gerade aber besonders unter den Schließungen.

Eine entsprechende Besprechungsunterlage wird nach Informationen der Berliner Morgenpost derzeit in der Wirtschaftsverwaltung erarbeitet und könnte bald im Senat und im Rat der Bürgermeister behandelt werden. Wie genau die Regelungen ausfallen könnten, sei derzeit noch unklar und müsse unter anderem noch mit den ausführenden Bezirken besprochen werden.

16.19 Uhr: Gaststätten in Berlin könnten ab 15. Mai wieder öffnen

Gastronomische Angebote in Berlin könnten ab dem 15. Mai unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen. Das ist nach Informationen der Berliner Morgenpost ein Vorschlag, der am Mittwochnachmittag auf der Sitzung des Berliner Senats diskutiert wird. Demnach sollen sowohl Innen- als auch Außengastronomie ihren Türen wieder für Gäste öffnen dürfen. Für die Betriebe sollen dabei aber strenge Auflagen gelten. Unter anderem sollen Gastronomen dafür sorgen, dass geltende Corona-Abstandsregeln eingehalten werden können. Tische in Restaurants oder Cafés müssen den neuen Regeln zufolge mindestens 1,50 Meter voneinander entfernt stehen.

Die Bedienung von Gästen solle zudem zwingend am Platz erfolgen, ein Stehbetrieb soll nicht erlaubt werden. Zudem werde der Senat eine Maskenempfehlung für Mitarbeiter in Gastronomiebetrieben aussprechen, hieß es. Namen und Adressen sollen von den Betrieben hingegen nicht erhoben werden. Das könnte im Falle einer Ansteckung die Ermittlung der Kontaktpersonen erleichtern. Der Senat soll aber Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes haben.

In der Sitzung am Mittwoch diskutiert der Senat den Informationen zufolge auch Lockerungen für den Tourismus. Hotels und Pensionen in Berlin könnten nach Morgenpost-Informationen ab dem 25. Mai wieder öffnen, ebenfalls unter strengen Auflagen. Eine Versorgung der Gäste über Buffets soll untersagt werden. Beschränkungen, wie etwa nur die Hälfte der Zimmer anbieten zu können, soll es aber nicht geben. Ab Mitte Mai könnten einem Vorschlag zufolge zudem auch wieder Stadtrundfahrten in Bussen und Ausflugsfahrten auf Schiffen erlaubt werden.

15.26 Uhr: Dehoga hat zahlreiche Hygiene-Vorschläge erarbeitet

Der Berliner Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hat mit Blick auf Lockerungen für Hotels und Restaurants zahlreiche Hygienevorschläge erarbeitet und dem Senat übermittelt. So könne etwa in Restaurants unter anderem die Aufenthaltsdauer für Gäste beschränkt werden, heißt es in den Unterlagen, die der Verband als Checkliste für Unternehmen online gestellt hat. Das Essensangebot solle demnach minimiert werden. Anstelle von Speisekarten zum Blättern könnten die Betriebe sie digital zum Download anbieten, so dass die Kunden sich ein Gericht auf dem Handy aussuchen könnten. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.

Für Hotels wiederum müsse auf Frühstücksbuffets verzichtet werden. Den Gästen solle dafür ein individuelles Frühstück angeboten werden. Im Wellnessbereich sei die Anzahl der Personen pro Sauna zu begrenzen. Beim Umgang mit den Gästen ruft der Dehoga die Beschäftigten auf, mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten und auf Körperkontakt wie Händeschütteln zu verzichten. Den Reinigungskräften wiederum sollte möglichst ein eigenes Stockwerk mit den stets gleichen Zimmern zugewiesen werden.

14.40 Uhr: Hoppegarten erhält Genehmigung für Geister-Rennen

Die Galopprennbahn Hoppegarten darf trotz Coronavirus-Pandemie zwei Geister-Renntage austragen. Man habe vom zuständigen Gesundheitsamt die Genehmigung, am 10. und 31. Mai Renntage ohne Zuschauer durchzuführen, teilte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. Die Galopper startet am Donnerstag in Hannover in die neue Saison, ebenfalls ohne Zuschauer.

Aufgrund der Corona-Krise musste der traditionelle Saisonstart am 1. Mai verschoben werden. Der Dachverband Deutsche Galopp hatte das Rennprogramm zuvor bereits komprimiert. Es sieht bis auf Weiteres Geister-Rennen auf jeweils nur einer Rennbahn vor. Zudem wurde ein Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt.

Ob auch die geplanten Renntage auf der Galoppbahn in Dresden stattfinden können, war zunächst noch unklar. „Derzeit planen wir mit Renntagen ohne Besucher am 30. Mai und 13. Juni“, sagte Thomas Schmidt vom Dresdner Rennverein. Die Genehmigungen stünden aber noch aus. „Wir hoffen auf eine Vorbild-Wirkung der bis dahin durchgeführten Renntage.“

14.39 Uhr: Gericht bestätigt coronabedingte Schließung von Campingplätzen

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hat am Dienstag die coronabedingte Schließung von Campingplätzen auch für Dauercamper in Brandenburg bestätigt. Das teilte das OVG am Mittwoch mit. Demnach bleibt es Betreibern von Beherbergungsstätten, Campingplätzen, Wohnmobilstellplätzen sowie privaten und gewerblichen Vermietern oder Verpächtern von Ferienwohnungen und Ferienhäusern und vergleichbaren Angeboten bis zum 8. Mai weiter untersagt, Personen zu touristischen Zwecken wie Freizeitreisen zu beherbergen. Geklagt hatte eine Dauercamperin. Alle Details zum Dauercamping-Urteil des Oberverwaltungsgerichts lesen Sie hier.

14.19 Uhr: Nach Kalou-Video - Senat will Hertha-Training kontrollieren

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss sich auf unangemeldete Trainings-Kontrollen einstellen. „Wir haben das mit dem zuständigen Gesundheitsamt des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf so abgesprochen“, sagte Martin Pallgen, Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, am Mittwoch dem „Kicker“. Anlass ist das Video des mittlerweile suspendierten Angreifers Salomon Kalou. Der Ivorer hatte am Montag unter anderem gefilmt, wie er in der Kabine mehrere Mitspieler abklatscht und somit die Abstandsregeln im Zuge der Coronavirus-Krise nicht einhielt.

„Das verstößt ganz klar gegen die von uns erteilte Ausnahmegenehmigung“ zur Durchführung des Kleingruppentrainings, sagte Pallgen. Laut dem Sprecher laufe Hertha durch die Nichteinhaltung der Abstandsregelungen Gefahr, dass die Ausnahmegenehmigung wieder entzogen werde. Darum seien die angekündigten Kontrollen ausdrücklich „nicht nur als Drohkulisse“ zu verstehen, unterstrich Pallgen.

13.35 Uhr: Brandenburg will Gaststätten wohl ab 15. Mai wieder öffnen

Brandenburg will voraussichtlich ab Mitte Mai wieder den Besuch von Gaststätten ermöglichen. Das ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Vorschlag für die nächste Kabinettssitzung, die bisher für Freitag geplant ist. Die Lokale sollen nicht nur im Außenbereich, sondern auch innen wieder Gäste empfangen können. Die „B.Z.“ aus Berlin berichtete zuvor, dass Restaurants in Berlin und Brandenburg ab 15. Mai wieder öffnen dürfen. Hotels und Pensionen sollten dagegen - ebenfalls unter strengen Hygieneauflagen - erst am 25. Mai wieder aufmachen.

12.19 Uhr: Kaum noch Passagierverkehr an den Berliner Flughäfen im April

An den Berliner Flughäfen ist der Passagierverkehr im April wegen der Corona-Krise nahezu zum Erliegen gekommen. Lediglich knapp 27.600 Fluggäste starteten und landeten in der Hauptstadt, wie die Flughafengesellschaft am Mittwoch mitteilte. „Das sind nur noch 1 Prozent des Verkehrs im Vergleich zum April 2019.“ Der Großteil, etwas mehr als 22..000 Passagiere, flog über Tegel. In Schönefeld waren es demnach rund 5500 Fluggäste.

„Die Lage im internationalen Flugverkehr ist unverändert sehr ernst“, teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup mit. „Die Passagierzahlen seit Jahresbeginn haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bereits halbiert.“ Insgesamt starteten und landeten im April in Berlin 1667 Flugzeuge - ein Rückgang von 93,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

12.16 Uhr: Wieder mehr neue Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg ist die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten nach einem deutlichen Rückgang wieder gestiegen. Sie nahm von Dienstag bis Mittwoch um 40 auf insgesamt 3046 Fälle zu, teilte das Gesundheitsministerium mit Stand von 8.00 Uhr in Potsdam mit. Von Sonntag auf Montag nahm die Zahl der offiziell registrierten Infektionen um 10 zu, von Montag auf Dienstag um 7 Fälle. Bisher starben 151 Patienten. Als genesen gelten etwa 2360 Menschen, das sind 40 mehr als am Vortag.

Neue Fälle kamen dem Ministerium zufolge zuletzt nur noch in den Städten Potsdam und Frankfurt (Oder) sowie in fünf Kreisen hinzu. Der Corona-Schwerpunkt in Brandenburg ist weiter Potsdam: Dort wurden bisher 607 Fälle gezählt, gefolgt vom Kreis Potsdam-Mittelmark mit 479 Fällen. In der Prignitz wurden nur insgesamt 24 Infektionen gemeldet. Derzeit werden 155 Covid-19-Patienten in Brandenburger Krankenhäusern behandelt, davon werden 14 maschinell beatmet.

12.15 Uhr: Immobilienbank - Corona bringt Marktkorrektur bei Wohnungspreisen

Für Wohnungskäufer in Berlin dürfte die Wirtschaftskrise die Zeit stark steigender Preise beenden. Davon geht der Immobilienfinanzierer BerlinHyp aus. Die Corona-Krise bringe eine Marktkorrektur, sagte Vorstandsmitglied Gero Bergmann am Mittwoch. Die Miet- und Kaufpreisentwicklung werde sich abschwächen, weil eine Rezession und Arbeitslosigkeit die Nachfrage senken. Insgesamt zählen aus Sicht der Bank Wohnungen aber zu den stabilsten Segmenten am Immobilienmarkt.

11.09 Uhr: Das ist die Polizeibilanz der Corona-Kontrollen

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus führte die Polizei Berlin gestern und in der vergangenen Nacht wieder stadtweit Kontrollen durch.

Tagsüber waren rund 400 Einsatzkräfte und in der Nacht etwa 150 Polizistinnen und Polizisten zur Einhaltung der Verordnung eingesetzt. Die Kräfte überprüften zwölf Objekte und 75 Personen im Freien. Dazu fertigten die Polizeikräfte acht Straf- und neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2.625 objektbezogene Überprüfungen sowie 14.672 Überprüfungen im Freien durch. In 903 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte bisher 1.353 Straftaten und seit dem 23. März 2020 2.749 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

Bilder der Corona-Krise in Berlin