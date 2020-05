Chorin. Die Leiche eines 54-jährigen Mannes ist am Sonntag aus dem Parsteiner See (Barnim) geborgen worden. Der Mann habe vermutlich in dem See geangelt, sagte eine Sprecherin der Polizei in Frankfurt/Oder. Persönliche Gegenstände, die später in einem im Schilf treibenden Boot gefunden wurden, deuteten nach Polizeiangaben darauf hin. Der Hergang des Unglücks war zunächst unklar. Erste Ermittlungen der Polizei hätten bisher keine Hinweise auf das Einwirken einer weiteren Person ergeben.

( dpa )