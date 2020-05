Polizei löst Dachparty in Kreuzberg auf und findet Drogen

Berlin. Die Berliner Polizei hat in Berlin-Kreuzberg eine Dachparty aufgelöst und ist dabei auf Drogen gestoßen. Die Beamten fanden sie im Rucksack eines 25-Jährigen, der von der Feier flüchten wollte, wie die Beamten auf Twitter und in einer Mitteilung am Montag schrieben. Demnach feierten elf Menschen am Sonntag auf der Dachterrasse am Planufer. Es wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Insgesamt schrieb die Polizei am Sonntag bei stadtweiten Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln 17 Strafanzeigen. Zusätzlich ergingen 38 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Die Polizei war nach eigenen Angaben tagsüber mit 340 und in der Nacht mit 140 Kräften im Einsatz. Es seien 114 Menschen überprüft worden.