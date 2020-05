Berlins Gesundheitssenatorin gegen Immunitätsausweis

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat sich deutlich gegen die Einführung von Corona-Immunitätsausweisen in Deutschland ausgesprochen. Sie sehe diese Überlegungen sehr, sehr kritisch, sagte sie am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Der Vorschlag komme zur Unzeit. Ziel in Deutschland sei ja, die Krankheit zu verhindern, solange es keinen Impfstoff gibt - da könne man nun nicht auf einen Immunitätsnachweis setzen. Das sei "verfrüht", meinte Kalayci. Sie hoffe, dass der Ausweis in Deutschland nicht komme.

Die Senatorin argumentierte, mit solchen Nachweisen würden falsche Anreize gesetzt: Wenn Vorteile mit der durchgemachten Krankheit verbunden seien, befördere man vielleicht auch Corona-Partys, also bewusste Ansteckungen. Zudem sehe sie Datenschutzprobleme und eine Diskriminierung von Menschen etwa mit Vorerkrankungen.

Mit einem Immunitätsausweis hatte sich das Bundeskabinett am vergangenen Mittwoch befasst. Für den Fall, dass es demnächst gesicherte Erkenntnisse zur Immunität nach einer Corona-Infektion geben sollte, soll eine Bescheinigungsmöglichkeit dafür kommen - ähnlich wie im Impfpass. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisationen (WHO) ist derzeit allerdings noch nicht hinreichend klar, ob eine überstandene Covid-19-Erkrankung überhaupt zu Immunität führt.