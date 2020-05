Kliniken: Wieder mehr Patienten ohne Covid-19 behandeln

Berlin. In Berlin stehen derzeit in den Krankenhäusern 525 Intensivbetten frei. Das sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag im Gesundheitsausschuss. In den Kliniken sei „Luft“ für die Behandlung von mehr Nicht-Covid-Patienten. Man werde die Berliner Verordnung für die Krankenhäuser anpassen, damit wieder mehr Patienten ohne Corona-Infektion behandelt werden könnten.

Insgesamt zeigten sich auch Vertreter der Opposition vergleichsweise zufrieden mit der Lage in der Stadt. „Hätten uns vor ein paar Wochen einen Zustand gewünscht, dann wäre es ein solcher gewesen“, sagte Tim-Christopher Zeelen (CDU). Das Ziel, diese Krise „nicht zu groß werden zu lassen“, sei bisher erreicht worden: „Das ist ein Grund für Zwischenfreude.“ Auch Forian Kluckert (FDP) sieht Berlin in einer „komfortablen Situation“.

Priorisierung von Corona-Patienten „nicht länger hinzunehmen“

Der Ausschuss befasste sich wegen der vergleichsweise entspannten Lage und der vielen leeren Krankenhausbetten auch mit der Frage, wie die anderen Patienten, deren Behandlung wegen Corona aufgeschoben worden war, in die Krankenhäuser zurückkehren können.

Eine Priorisierung der Corona-Patienten sei „nicht länger hinzunehmen“, sagte der Ausschussvorsitzende Wolfgang Albers (Linke). Auch andere Krankheiten müssten wieder behandelt werden. Man könne damit nicht warten, bis es einen Impfstoff gegen Corona gebe. Das könne der „St. Nimmerleins-Tag sein.“Dr. Thomas Werner von der Ärztekammer Berlin, der als Chirurg im Vivantes-Klinikum Friedrichshain. Arbeitet, bestätigte den Eindruck: „Wir kommen mit Behandlung der Covid-Patienten gut zurecht“, sagte der Arzt. In Deutschland insgesamt stürben erheblich weniger beatmete Intensivpatienten als in anderen Ländern. Die Letalität liege bei 31 Prozent.

Immer noch nicht genügend Schutzausrüstung in Krankenhäusern

Eine Priorisierung von Covoid-Patienten gebe es aber nicht, widersprach Werner dem Ausschussvorsitzenden. Dringende und notwendige Behandlungen würden erbracht. Gleichwohl warb Werner für ein Umsteuern. „Wir arbeiten seit Wochen in einem Notfallmodus. Weil der Notfall nicht eingetreten ist, muss dieser Zustand absehbar endlich sein“, sagte der Mediziner. Man brauche eine Perspektive für Regelbehandlungen. Es gebe keine Notwendigkeit, die Ärzte dauerhaft fachfremd einzusetzen. Er traue sich als Chrirurg nicht zu, Herzinfarkte komplett fachgerecht zu behandeln.

Nach wie vor gebe es in den Kliniken Engpässe mit dem Schutzmaterial, es fehlten FFP-Schutzmasken und Kittel. „Das Material muss lange getragen werden und wiederholt genutzt werden“, sagte Werner. Das sei auch ein Risiko für die normale Krankenhaushygiene. Juliane Blume vom Pflegerat Berlin-Brandenburg bestätigte den Befund für die Pflegekräfte in Altenheimen: „Pflegende verfügen immer noch nicht über ausreichend Schutzausrüstung“, sagte Blume.

Berlin ändert Test-Strategie

Vertreter von Ärzten und Pflegepersonal fordern dringend ein Ausweiten der Corona-Tests in Berlin. „Wir müssen weg vom anlassbezogenen Testen hin zum konsequenten Screening für Patienten und Personal“, sagte Thomas Werner von der Ärztekammer Berlin, der als Chirurg im Vivantes-Klinikum Friedrichshain tätig ist: „Das Personal hat ein Anrecht darauf, besonders geschützt zu werden“, so Werner im Gesundheitsausschuss. Das bestätigte Juliane Blume vom Pflegerat Berlin-Brandenburg: „Ein flächendeckendes Screening wäre wünschenswert“, sagte die Repräsentantin der Pflegekräfte.

Wie berichtet, schöpft Berlin die in den Laboren bereit stehenden Testkapazitäten bei Weitem nicht aus. Gesundheitssenatorin Kalayci kündigte an, diese Kapazitäten künftig stärker nutzen zu wollen. „Wir ändern unsere Test-Strategie gerade“, sagte Kalayci. Künftig sollen alle Patienten mit den typischen Symptomen auf Covid-19 grundsätzlich getestet werden. Das solle auch für alle Kontaktpersonen der Kategorien 1,2,3, gelten, unabhängig davon, ob sie Symptome zeigen. Erste flächendeckende Testreihen seien erfolgt. So habe die Charité alle Mitarbeiter auf das Virus selbst und auf mögliche Antikörper getestet. „Das wäre erstmals eine repräsentative Erhebung“, sagte die Senatorin.

Der kommunale Klinikkonzern Vivantes habe zwei Pflegeheime von ihren 18 durchgetestet. Alle Mitarbeiter und Bewohner seien negativ gewesen. „Wir wollen andere Pflegeheime und ambulante Dienste testen“, sagte Kalayci. Man verhandele zunächst über eine Auswahl von zwei Einrichtungen pro Bezirk. Das Thema von Tests in Schulen habe die Charité aufgegriffen. Über die Tests in Kitas sei man mit der Senatsbildungsverwaltung im Gespräch.