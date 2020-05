Forscher starten Umfrage zu eingerichteten Radwegen

Berlin/Potsdam. Verkehrsforscher wollen herausfinden, wie die neuen sogenannten Pop-up-Radwege von Berliner Radlern angenommen werden. Dazu haben sie im Internet eine Umfrage mit 20 Fragen veröffentlicht und suchen noch Teilnehmer, wie die Technische Universität am Montag in Berlin mitteilte. Beteiligt sind auch Forscher des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung Potsdam und des DLR-Instituts für Verkehrsforschung. Erste Ergebnisse werden im Juni erwartet und auf der Projektseite im Internet veröffentlicht. Mehrere Bezirke hatten in der Corona-Krise zuletzt in Rekordzeit zusätzliche Radwege ausgewiesen, von denen viele dauerhaft bleiben könnten.

( dpa )