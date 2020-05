Friseure öffnen wieder Salons: Weitere Lockerungen ab Montag

Berlin. Nach wochenlanger Schließung in der Corona-Krise dürfen Friseurinnen und Friseure ab Montag wieder ihre Salons öffnen - allerdings mit einigen Einschränkungen. Kunden und Personal müssen etwa Mund-Nasen-Masken tragen, gesichtsnahe Dienstleistungen wie Wimpernfärben sind tabu. Viele Salons rechnen dennoch mit einem "riesigen Ansturm", sagte Daniel Jander, Sprecher der Handwerkskammer Berlin.

Zu den weiteren Lockerungen ab Montag zählt auch die Erlaubnis, Gottesdienste oder kleine Demonstrationen mit bis zu 50 Teilnehmern abzuhalten. Der Sicherheitsabstand muss dabei gewahrt bleiben.

Nach den Abiturienten (20.4.) und den Zehntklässlern (27.4.) starten nun auch die elften Klassen an Gymnasien, die neunten und zwölften Klassen an den Integrierten Sekundarschulen (ISS) sowie die sechsten Klassen an den Grundschulen wieder mit dem Unterricht. Insgesamt lernt damit rund ein Viertel der Berliner Schüler wieder an den Schulen.