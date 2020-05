Aussteigen aus der Ringbahn am Bahnhof Südkreuz und hinunter zum Fernbahngleis, aber welches war das nochmal genau? Nicht wenigen Fahrgästen hat das Umsteigen am Kreuzungsbahnhof der Deutschen Bahn (DB) manchen unnötigen Gang aufs falsche Gleis beschert.

Damit soll nun Schluss sein, hofft die DB und hat dafür zu Rolle und Farbeimer gegriffen. Herausgekommen ist ein neues, buntes Wegeleitsystem für den Bahnhof Südkreuz. Jeder der tiefgelegenen Bahnsteige hat dazu einen eigenen Pastellton erhalten – gelb, grün, rosa und orange –, der sich an Wänden, Aufzügen und Säulen wiederfindet.

Ergänzt wird das Konzept durch Piktogramme, die die Fahrgäste zu anderen Bahnsteigen und weiteren Anschlussmöglichkeiten leiten. Die Pastelltöne seien dafür speziell gewählt worden, so die Bahn, da sie sich von den gewohnten Warnfarben unterscheiden.

Richtige Farbwelt am Bahnhof Südkreuz

„Wir haben am Südkreuz ganz stark das Thema Orientierung“, sagt Cornelia Kaddatz, Leiterin der Berliner Fernbahnhöfe bei der Deutschen Bahn. Immer wieder meldeten sich Fahrgäste, die Probleme hätten, sich auf dem Bahnhof zurechtzufinden.

Beim „Festival of Lights“ habe man die einzelnen Bahnsteige und Aufgänge daher mit unterschiedlichen Farbtönen illuminiert und Kunden befragt, was sie davon halten. Die Rückmeldungen waren positiv, so Kaddatz. Und so wurden in den vergangenen sechs Wochen Aufzüge und Pfeiler angemalt sowie Scheiben mit bunten Folien beklebt.

„Der etwas anonymere Beton wird dadurch ein wenig persönlicher“, findet die Bahnhofschefin. Auch die Ausgangsbereiche an beiden Enden der Station, die sogenannte Plaza West auf Schöneberger Seite und die Plaza Ost in Tempelhof haben nun je eine eigene Farbe bekommen. Oft genug landeten auch dort bislang Fahrgäste ungewollt am falschen Ausgang. Nun gehe man „durch eine richtige Farbwelt“, sagt Kaddatz. „Wir hoffen, dass das selbsterklärend ist.“ Zur Sicherheit sollen jedoch auch Hinweistafeln den Fahrgästen weiterhelfen.

Bahn gibt 2,5 Millionen Euro für „Zukunftsbahnhof“ Südkreuz aus

Die Umgestaltung verdankt der Bahnhof Südkreuz dem Programm „Zukunftsbahnhöfe“, zu denen die Station im Bezirk Tempelhof-Schöneberg als eine von deutschlandweit 16 zählt.

Dort werden verschiedene Ideen und Angebote ausprobiert und getestet, ob eine Ausweitung auf andere Stationen in Deutschland Sinn macht. Insgesamt nimmt die DB rund 2,5 Millionen Euro für die neuen Ideen am Bahnhof Südkreuz in die Hand. „Bis Ende des Jahres wollen wir mit allen Maßnahmen hier am Start sein“, sagt Kaddatz.

Dazu sei auch geplant, die Wartemöglichkeit am Bahnhof zu verbessern. Bei den Zukunftsbahnhöfen gehe es darum, neue Dinge auszuprobieren und die Rückmeldungen der Kunden einzubeziehen. Verschwinden soll das Farbkonzept jedoch auch bei Kritik nicht, sondern stattdessen weiterentwickelt werden. „Für mich ist das keine Eintagsfliege“, sagt Kaddatz. „Wir nehmen das nicht einfach wieder weg.“