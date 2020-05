Unterricht an Grundschulen für Sechstklässler startet

Berlin. In ganz Berlin betreten ab Montag weitere, neue Schülergruppen die Schulgebäude: In den Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen kehren die Jahrgangsstufen 9 und gegebenenfalls 12 zurück, in den Gymnasien die 11. Klassen. Diese Schultypen sind insofern schon mit allem vertraut, dass sie seit letzter Woche den eingeschränkten Präsenzunterricht, also den Unterricht vor Ort, für die 10. Klassen wieder aufgenommen hatten. Für eine Schulart gibt es aber heute das allererste Wiedersehen mit ihren Schülern in den Klassenräumen: für die Grundschulen. Rund 27.000 Sechstklässler schlagen dort auf.

„Zu Hause ist es auch doof“, sagte ein Schüler

In den Grundschulen überwiegt, trotz der widrigen Umstände, die Freude. „Schule ohne Kinder ist doof“, bringt es die Schulleiterin Astrid-Sabine Busse von der Schule in der Köllnischen Heide auf den Punkt. Knapp 100 Kinder kehren hier zurück, viele zum ersten Mal seit sieben Wochen. Nur wenige waren in der Zwischenzeit in der Notbetreuung. Die Schüler freuten sich auch, glaubt Busse. „Zu Hause ist es auch doof“, habe ihr ein Schüler zwischenzeitlich mal gesagt.

Um die Abstandsregeln und Hygienestandards umsetzen zu können, mussten die Grundschulen schnell Konzepte entwickeln. Bei vielen spielt das „Einbahnstraßensystem“ eine Rolle – die Schule wird nur noch durch einen Eingang betreten und durch einen anderen verlassen. Liegen die Waschräume allerdings hinter dem Klassenzimmer, wie bei einer Grundschule in Spandau, kann das schnell bedeuten, dass die Sechstklässler die Schule am Anfang zweimal betreten müssen: erst zum Händewaschen, dann wieder raus, einmal um die Schule rum und wieder rein ins Klassenzimmer.

Dort in den Klassenzimmern sind die Tische einzeln gestellt, damit der Abstandsradius gewahrt bleibt. In manchen Schulen kriegen die Schüler eine eigene Nummer und eine Tischnummer, um die Übersicht zu behalten. Die Gruppen sind unterschiedlich groß. Während in einer Schule in Pankow beispielsweise die Klasse von rund 23 Kindern gedrittelt wird und so keine Gruppe größer ist als neun Kinder, wird an anderen Grundschulen halbiert – es sitzen so zeitgleich zwölf oder 13 Kinder zusammen. Das hat auch immer mit der Größe der Klassenräume zu tun. Auch bei den Zeitkonzepten arbeitet man individuell: Während manche Schulen die Schülergruppen über den Tag verteilt in Blöcken einbestellen, wird in anderen Grundschulen parallel unterrichtet. Während der eine Teil der Klasse beispielsweise gerade Deutsch beim Klassenlehrer hat, hat die andere Gruppe womöglich Mathe bei der Fachlehrerin. In der ersten Woche sollen nur die Kernfächer drankommen.

Anders als in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften gilt in den Schulen keine Maskenpflicht. Allerdings sprechen manche Grundschulen eine klare Bitte aus. „Wir empfehlen euch dringend, in der Schule eine Maske zu tragen“, steht beispielsweise in einem Brief an die Sechstklässler einer Pankower Grundschule. „Wenn ihr keine Maske zu Hause habt, könnt ihr einmalig eine Maske bekommen.“ Lehrer erhalten mit dem nächsten Gehalt eine pauschale Überweisung von 16 Euro; mit dem Geld sollen zwei Masken für die Arbeit angeschafft werden.

Alle Schulen müssen sehr eigenverantwortlich handeln

Alle Schulen müssen bei der Planung und Umsetzung des Schulbetriebs sehr eigenverantwortlich handeln – auch, was die Hygiene angeht. So betont der Schulstadtrat von Tempelhof-Schöneberg, Oliver Schworck (SPD), in einem Schreiben an alle allgemeinbildenden Schulen seines Bezirks, dass der Musterhygieneplan keine Ausstattung mit Atemschutzmasken und Einmal-Handschuhen vorsehe. „Die bisher zur Verfügung gestellten Artikel sind ausschließlich für die Durchführung der oben genannten Prüfungen (Abitur und MSA-Prüfungen, Anm. d. Red.) vorgesehen.“ Sprich: Die Schulen müssen sich um solche Hilfsmittel selbst kümmern.

Auch bei der Schulreinigung gibt es Probleme. Da viele Schulen mit einem Art Schichtsystem arbeiten, um möglichst viele Schüler in kleinen Gruppen hintereinander unterrichten zu können, ist eine Zwischenreinigung der Schulen wichtig. Das wissen auch die Bezirksämter, die für die Schulreinigung zuständig sind. Über den Bezirkselternausschuss Charlottenburg-Wilmersdorf wurde nun bekannt, dass in der Robert-Jungk-Oberschule Lehrer selbst die Schule reinigten, weil das Reinigungspersonal nicht auftauchte.

In der Paula-Fürst-Schule kehrten Reinigungskräfte freiwillig zurück, um den Unterricht zu ermöglichen. Und in der Friedensburg-Oberschule musste an einem Tag die zweite Schulschicht ausfallen, weil dort die Mittagsreinigung nicht stattfand. „Lehrer und Schulleitungen sind keine Hygienepolizisten. Desinfektionen gehören in die Hand von Reinigungsfirmen“, sagt Dirk Stettner, der bildungspolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion. Der Senat solle den Bezirken einen „Hygiene-Etat“ zuweisen, um mehr möglich zu machen.

Offen ist weiterhin, wann die nächsten Jahrgänge in die Schule zurückkehren sollen. Lediglich für die fünften Klassen wurde der 11. Mai als Termin ausgesprochen. Gerade für diesen Jahrgang ist die baldige Rückkehr in die Schule wichtig, weil hier die Zeugnisnoten entscheidend sind: Sie werden als Grundlage für die Förderprognose gebraucht, die den Übergang zu den weiterführenden Schulen regelt. Kehren die Fünftklässler tatsächlich am 11. Mai zurück, also am kommenden Montag, kann die Förderprognose wie gewohnt erstellt werden. Da aber für die Förderprognose nicht nur die Kernfächer, sondern auch die Nebenfächer eine Rolle spielen, müssten die entweder auch unterrichtet werden oder man müsste die Art, wie die Förderprognose zusammengesetzt wird, kurzfristig ändern. Auch darüber wird in der Senatsverwaltung für Bildung nachgedacht.

Die Mehrfachbelastung für viele Lehrer ist hoch

Inzwischen geht man in der Senatsverwaltung für Bildung davon aus, dass durchschnittlich nur 70 Prozent der Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Denn nicht nur Lehrer mit Vorerkrankungen sollen zu Hause bleiben. Zur Risikogruppe gehören auch alle Lehrer, die 60 Jahre und älter sind. Viele Kollegien sind deshalb ausgedünnt. Das wird mit jedem neuen Jahrgang, der nun wieder in die Schule zurückkehrt, zum Problem. Denn die Lehrer, die jetzt Präsenzunterricht in der Schule abhalten, müssen zeitgleich weitere Jahrgänge digital betreuen. Die Mehrfachbelastung ist hoch.

Astrid-Sabine Busse, die auch Vorstand im Interessenverband Berliner Schulleitung ist, sieht diesen Punkt kritisch. Alle Ü60-Lehrer sollen per se nicht mehr arbeiten? „Wir sind die einzige Berufsgruppe, die das in Anspruch nehmen kann“, sagt sie. Ob im Einzelhandel, im Krankenhaus oder im Altenheim – überall arbeiteten auch die Menschen weiter, die zu dieser Altersgruppe gehörten. Sie betont, dass viele Lehrer, die über 60 Jahre seien, trotzdem zur Arbeit erschienen. Wie sie selbst auch. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Pädagogen eine schriftliche Eigenerklärung abgeben, nachdem sie über das mögliche Risiko informiert wurden.

