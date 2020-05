Ein Berliner Luxushotel im Corona-Modus

Berlin. Das Lächeln hinter der Maske ist deutlich sichtbar. Matteo Brunzel hat kleine Falten links und rechts der Augen und steht am Eingang vom Hotel Waldorf Astoria an der Hardenbergstraße. Er bittet um den Ausweis und legt einen A4-Bogen auf das Pult: „Mit diesem Zettel bestätigen Sie uns per Unterschrift, dass Sie nicht aus einem touristischen Grund in der Stadt sind.“ Jeder der Gäste muss diesen Zettel ausfüllen. Brunzel weist noch darauf hin, welche Einrichtungen im Hotel derzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossen haben: das Spa, der Pool, das Fitnessstudio, die Bibliothek, das Restaurant, die Bar, die Konferenzräume. Dann händigt er die Zimmerkarte aus und wünscht: „Einen schönen Aufenthalt.“

Das Waldorf Astoria gehört zu den wenigen Hotels in Berlin, die trotz Corona geöffnet haben — allerdings unter strengen Auflagen. So wie zum Beispiel auch das Intercontinental in Tiergarten und das Adlon in Mitte. Nicht nur sind touristische Reisen derzeit verboten, sie wären auch zum Scheitern verurteilt, weil auch der Rest der Stadt noch geschlossen ist. Die Berliner Morgenpost hat sich für eine Nacht in das Hotel begeben, um zu sehen, was es mit dem Personal eines Hauses macht, das seit Wochen im Ausnahmezustand arbeitet.

Die „Lang Bar“ im „Waldorf Astoria“ hat geschlossen.

Foto: Reto Klar

Der General Manager des Waldorf Astoria, Gregor Andréewitch, ist froh, dass zumindest auf einem kleinen Level sein Haus weiterhin von Gästen lebt. „Unsere Auslastung liegt wohl nur bei zehn bis zwölf Prozent“, sagt er, „aber das wird sich hoffentlich bald wieder ändern.“ Die meisten der Gäste waren Langzeitbesucher, die auf ihren Heimflug gewartet haben oder sich für Berlin als Ort ihrer Quarantäne entschieden haben. „Aber auch wenn es wenige Gäste sind, achten wir darauf, dass sie das bekommen, was sie gewohnt sind – und mehr.“

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Andréewitch ist ein Hotelchef, wie man ihn sich vorstellt. Er hat Häuser auf der ganzen Welt geleitet, und auch eine Krise wie die derzeitige sieht er eher als Herausforderung. Er hat während des Tsunami in Japan im Jahr 2013 in Tokio gewohnt, und die Wochen nach dem Unfall in Fukushima seien schlimmer gewesen als diese Pandemie. Als die Internationale Tourismusmesse ITB abgesagt wurde, wusste er, dass es ernst wird. Mit einem Mal war das Haus mit 100 Prozent Auslastung beinahe leer. „Wir konnten es langsam auf uns zukommen sehen“, sagt er, „und mussten dann reagieren.“ Er hat für einen Großteil der Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt.

Auch in der Küche, dem Reich von Carsten Kypke, wird mit Abstand gearbeitet.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Seit Wochen wird das Waldorf Astoria deshalb von einer Gruppe von 40 Mitarbeitern geführt. „Ich habe letztlich fast genauso viel zu tun, wie bisher“, sagt Andréewitch, der seine Arbeitszeit auf 80 Prozent reduziert hat. „Ich halte den Kontakt mit den anderen Häusern unserer Gruppe weltweit. Wir koordinieren derzeit, wie und unter welchen Auflagen wir wieder für Touristen öffnen können.“ Die wenigen Gäste – derzeit sind rund 60 Zimmer belegt – werden dafür so persönlich wie möglich betreut.

Auch im Waldorf Astoria sind die Masken vorerst Standard

Wen auch immer man hier fragt, jeder beschreibt ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Mitarbeitern. Manche arbeiten zwar nur zwei Tage pro Woche, sind dann aber froh, die Gesichter der Kollegen wiederzusehen – auch wenn sie hinter Gesichtsmasken stecken. Denn die sind auch im Waldorf Astoria vorerst Standard.

Der Arbeitsplatz von Koch Carsten Kypke liegt etwas versteckt, im ersten Stock hinter einer Spiegelwand. Von morgens 6 Uhr an bereitet er das Frühstück für die Gäste zu. Der Frühstücksraum bleibt allerdings geschlossen. „Selbst hier in der Küche arbeiten wir mit großem Abstand zueinander“, sagt er, „aber dafür können wir jetzt auf spezielle Wünsche noch besser eingehen.“ Kypke erzählt, dass er schon Spaghetti Carbonara „wie zu Hause“ zubereitet habe – neben den typischen Gerichten des Hauses, für die es berühmt wurde: die Eggs Benedict und der Waldorf-Salat. Kypke konnte die vergangenen Wochen nutzen, ein neues Menü zu entwerfen, das er dann zur Wiedereröffnung des Restaurants vorstellen wird. Mit dabei: eine Neuinterpretation der Berliner Currywurst.

„Corona-Time“ steht auf einer Schautafel im Backoffice

Nicht weit von der Küche entfernt liegt der Trakt der Backoffice-Mitarbeiter. An der Wand der Personalabteilung hängt neben einem Geburtstagsplan aller Mitarbeiter eine Schautafel, in deren Mitte mit Grün das Virus gemalt ist: „Corona-Time“ steht groß darauf. Ringsherum sind Themen wie „Urlaubsplanung“, „Geburtstagsgeschenke“ und „Stellenausschreibungen“ angeordnet. In die Ecke hat jemand „Good Vibes Only“ geschrieben. Diese guten „Vibes“ aufrechtzuerhalten, sei derzeit allerdings nicht so schwierig, meint Anna-Lena Öhrke (22). Die Auszubildende sollte zwar als Veranstaltungskauffrau gerade in einer anderen Abteilung sein, aber Events werde es in absehbarer Zeit nicht geben. „Jetzt bin ich in der Personalabteilung und lerne diese Seite des Hauses kennen.“

Zimmerservice mit Schutzmaske.

Foto: Reto Klar

Sie erreichte die Information über die Kontaktbeschränkungen, als sie gerade bei ihren Eltern im Urlaub war. „Als ich zurückkam, war hier alles schon umgestellt“, sagt sie, „dazu gehört, dass ich mich auch privat streng an die Abstandsregeln halte.“ Das gelte für alle, die noch im Hotel arbeiten, schließlich könnte ein positiver Corona-Fall in einem großen Haus wie diesem verheerende Folgen haben.

Alle drei Tage werden sämtliche Wasserleitungen durchgespült

Die Ernsthaftigkeit ist spürbar, wenn ein maskierter Mitarbeiter die Fahrstuhltasten desinfiziert, ein weiterer das Essen abends ans Zimmer bringt und wenn man Anna Schulze bei der Arbeit beobachtet. Die 23-Jährige ist ebenfalls in der Ausbildung. Wenn sie nicht gerade an der Rezeption aushilft, geht sie durch die derzeit nicht genutzten Zimmer und spült sämtliche Wasserleitungen durch. Alle 72 Stunden muss das gemacht werden.

Dass davon einmal ganze Etagen betroffen sind, hätte sich Eva Grafhorst nicht vorstellen können. Sie ist mit 25 Jahren eine der jüngsten Managerinnen im Haus. Grafhorst kommt aus den Niederlanden und verantwortet den Bereich Housekeeping. Neben Englisch spricht sie fließend Deutsch, und ihre Aufgabe war es zunächst, die gästefreie Zeit für eine Tiefenreinigung der Zimmer zu nutzen. „Wir konnten alle Betten zur Seite räumen und kamen an Stellen“, sagt sie, „die sonst im täglichen Geschäft nicht erreicht werden können.“

Die Rezeption und Lobby des „Waldorf Astoria“.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Außerdem muss sie dafür sorgen, dass die Regeln umgesetzt werden, die wegen Corona für die Reinigung eingeführt werden. „Schon vorher haben wir Handschuhe für die Zimmer verwendet“, sagt sie. „Neu ist, dass diese Handschuhe jetzt für jedes Zimmer gewechselt werden und zusätzlich sämtliche Oberflächen mit Desinfektionsspray gereinigt werden.“

Hilton-Gruppe prüft Einchecken ohne Schlüsselübergabe

Das Programm heißt CleanStay und gilt ab Mitte Mai für sämtliche Hotels der Hilton-Gruppe. Alle Türklinken, Lichtschalter, Fernbedienungen und Schranktüren werden extra desinfiziert bei jeder Reinigung. Ein Siegel an der Tür soll dem Gast zeigen, dass seit der letzten Reinigung niemand das Zimmer betreten hat. Auch das Reinigungspersonal soll dementsprechend mit Schutzmaterial ausgestattet werden. Außerdem will die Gruppe prüfen, wie ein Einchecken ohne die Übergabe eines Schlüssels möglich ist. Schon jetzt gibt es Hotels, bei denen das mit dem privaten Telefon möglich ist.

Jemand, der die Veränderungen wohl am meisten zu spüren bekommen wird, ist Christoph Hundehege. Der 40-Jährige ist Chef-Concierge im Waldorf Astoria und für die Unterhaltung der Gäste zuständig. Doch nicht nur, dass er derzeit keine Veranstaltungen empfehlen oder Tische reservieren kann, sein Job lebt davon, mit Kunden persönliche Gespräche zu führen. „Ich habe schon länger von Kollegen in Asien mitbekommen, dass sie mit Maske auch im Kundenkontakt arbeiten.“ Das wird für ihn eine Umstellung, aber er denkt, dass es auch eine Entwicklung vorantreibt, die ohnehin gekommen wäre. „So werden wir viele Empfehlungen dem Kunden direkt auf sein Mobiltelefon schicken.“

Derzeit empfiehlt Hundehege den Gästen in Berlin meist die Benutzung der Fahrräder. „Der Schlosspark Charlottenburg oder der Teufelsberg sind perfekte Routen derzeit.“ Wenn ab 11. Mai die ersten Berliner Museen wieder öffnen, sagt er, müsse er sehen, dass er für seine Gäste Kontingente bekommt. Er ist sich sicher, dass bald wieder Gäste aus anderen Teilen Deutschlands nach Berlin kommen werden.

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: