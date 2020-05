Berlin. Polizei und Feuerwehr der Hauptstadt wollen den Lehrbetrieb für ihren Nachwuchs wieder aufnehmen. An diesem Montag sollen die Brand- und Rettungsdienstakademie (BFRA) in Heiligensee sowie die Polizeiakademie (PA) in Spandau öffnen. Beide Schulen waren im März wegen der Corona-Pandemie vorübergehend geschlossen worden.

Die dort stationierten Kräfte wurden teils anderweitig im Polizei- und Rettungsdienst eingesetzt. Wie beim Herunterfahren habe man sich jetzt auch bei der Wiedereröffnung eng miteinander abgestimmt, heißt es.

Man wolle den Betrieb mit neuen und unterbrochenen Lehrgängen sukzessive wieder hochfahren, sagte Feuerwehrsprecherin Katrin Kästner. „Mit Wiederaufnahme des Betriebes am 4. Mai kann eine Kompensation des sechswöchigen Unterrichtsausfalls der Nachwuchsbeamten gewährleistet werden.“ Geplante Neueinstellungen könnten dadurch wie geplant durchgeführt werden.

Pro Woche werden 4000 Masken benötigt

In der Schule würden dann strenge Hygieneregeln gelten. Dazu zählen laut Kästner die Wahrung des Abstands und das ständige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Räumen. Dazu würden pro Woche schätzungsweise 4000 Masken benötigt, die an die 600 Schülerinnen und Schüler sowie an die 200 Lehrkräfte ausgegeben werden sollen.

„Zudem wird auf die Bildung von größeren Gruppen verzichtet“, so Feuerwehrsprecherin Kästner weiter. Wo es möglich ist, soll online unterrichtet werden. Theoretische Inhalte wolle man digital vermitteln. Die praktische Ausbildung solle dagegen in Zweierteams in ausreichend großen Räumen durchgeführt werden. Dadurch könne gewährleistet werden, dass der notwendige Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

Auch bei der Polizei arbeite man auf Hochtouren daran, die Akademie wieder zu öffnen, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik in der vergangenen Woche. Auch dort soll der Betrieb ab Montag wieder aufgenommen werden. Dazu habe Leiterin Tanja Knapp einen detaillierten Plan vorgelegt, wie die Ausbildungsstätte wieder hochgefahren werden soll. Grundsätzlich sei ein rotierendes System vorgesehen, „sodass immer ein Teil der Klasse da ist und ein andere Teil online unterrichtet wird“, so Slowik weiter. Durch die zusätzliche Einführung einer Früh- und einer Spätschicht sei immer nur ein Viertel einer Klasse anwesend. Wie bei der BFRA soll auch in der PA eine Maskenpflicht gelten, präzisierte ein Polizeisprecher am Sonnabend. Alle entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln sollen eingehalten werden.

An der Polizeiakademie bilden aktuell mehr als 530 Lehrkräfte rund 2500 angehende Polizisten aus. Klares Ziel sei, dass alle Abschlüsse der Schüler, die im Herbst fertig werden, gesichert sind und die Nachwuchsbeamten den Dienst antreten können, so Slowik weiter. „Das zu organisieren, ist in vielerlei Hinsicht ein Kraftakt.“ Allerdings habe die Corona-Krise die Digitalisierung vorangetrieben. „Auch bei uns in der Polizei mussten Dinge möglich sein und möglich gemacht werden, die vielleicht sonst noch ein bis zwei Jahre gedauert hätten.“ Die Option digitaler Unterricht wäre unter normalen Bedingungen nicht so schnell gekommen.

Man suche und benötige auch weiterhin Nachwuchs, so die Polizeipräsidentin. „Wir können jede Unterstützung brauchen – gerade auch in solchen Krisenzeiten, die ja vielleicht noch ein bisschen andauern werden.“