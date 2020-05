Friseure in Berlin öffnen wieder - mit Einschränkungen

Berlin. Kaum darf Tim Kreutzfeld die Ladentür wieder öffnen, wird er sie wieder abschließen. Der Besitzer des Salons „Ponyclub“ in Friedrichshain steckte am Wochenende noch mitten in den Vorbereitungen für den anstehenden Kundenansturm. Alle Termine in den nächsten zwei Monaten seien vergeben und für die Zeit danach habe er 58 A4-Seiten gefüllt mit Anfragen. Abschließen will er aber nur zum Schutz seiner Angestellten und Kunden. Wer keinen Termin reservieren konnte, darf den „Ponyclub“ nicht betreten, und diejenigen, die einen haben, müssen einen Mundschutz tragen – oder noch vor der Tür nach einem fragen. Anders könne Kreutzfeld die von der Regierung vorgegebenen Maßnahmen nicht erfüllen, sagt er.

Trotz dieser Einschränkungen: Friseursalons in Berlin dürfen ab diesen Montag wieder öffnen. Damit endet die sechswöchige Zwangspause wegen der Coronavirus-Krise. Allerdings dürfen Friseure die Haare ihrer Kunden nur unter bestimmten Schutzvorkehrungen schneiden. Den Salon als Treffpunkt und Ort des langen Gesprächs mit und unter Kunden wird es auf absehbare Zeit nicht geben.

Die Maßnahmen für Friseure sind auf sieben Seiten zusammengefasst. Erarbeitet hat das Konzept die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Es soll den Friseuren Orientierung geben. Darin steht beispielsweise, dass sowohl Kunden als auch Angestellte einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Außerdem muss der Abstand von 1,5 Metern zwischen Kunden eingehalten werden und Scheren müssen nach jedem Schnitt gereinigt und desinfiziert werden. Wer sich nicht daran hält, dem drohen bis zu 5000 Euro Strafe.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Tim Kreutzfeld hat sich bereits mit den Vorgaben auseinandergesetzt und seine Angestellten sensibilisiert. Im „Ponyclub“ werde künftig eine Art Anwesenheitsliste geführt. Kunden werden mit Namen und Termindatum dokumentiert. Außerdem notiert Kreutzfeld ihre Ankunftszeit und wann sie das Geschäft wieder verlassen.

Diese Vorgabe habe er sich nicht ausgesucht, sie soll aber im Falle einer Infektion die Nachverfolgung der Kontaktpersonen für die Gesundheitsämter erleichtern. Kunden, die das nicht wollen, könne er nicht bedienen, sagt Kreutzfeld. An die appelliert er auch. „Ich wünsche mir, dass die Kunden die Maßnahmen und die Situation verstehen und nicht wegen eines Mundschutzes oder der Dokumentation mit uns diskutieren“, sagt der Friseur aus Friedrichshain.

Es gibt keinen Kaffee und auch keine Zeitschriften

Dass sich vor allem Kunden in den kommenden Wochen umstellen müssen, davon geht auch Jan Kopatz aus. Der Obermeister der Friseurinnung Berlin spricht für die rund 3500 Friseurbetriebe und besitzt selbst einen Salon in Prenzlauer Berg. Auch dort wird es für die Kunden in den nächsten Wochen erst einmal keinen Kaffee geben und auch keine Zeitungen zum Lesen. Auf derartige Serviceleistungen müsse man zunächst verzichten, auch auf das Rasieren, Augenbrauen zupfen oder den Bart trimmen. Waschen, Schneiden, Föhnen und vielleicht noch Färben – mehr wird in den kommenden Wochen nicht möglich sein. Laut Kopatz müssen jedem Kunden die Haare gewaschen werden, um das Infektionsrisiko in den Friseursalons zu verringern. Deshalb dürfen Kunden übrigens auch nicht mehr selbst ihre Haare föhnen.

Durch die strikten Regeln befürchtet Kopatz, dass die Geselligkeit in den Salons verloren gehe. Kunden würden ihren Friseuren oftmals private Probleme anvertrauen oder sich einen Rat einholen. Zudem sei Kopatz auch gespannt, wie er und seine Kollegen mit dem dauerhaften Tragen des Mundschutzes umgehen. „Für eine halbe Stunde im Supermarkt geht das“, sagt der Obermeister. Aber einen ganzen Tag?

Die Friseure werden trotz der Wiedereröffnung wohl mit weiteren wirtschaftlichen Verlusten rechnen müssen. Im „Ponyclub“ beispielsweise wird künftig in zwei Schichten gearbeitet. Ein Teil seiner Angestellten arbeitet von morgens bis nachmittags, der andere dann bis spätabends. Zwischen dem Schichtwechsel wolle Kreutzfeld den Salon reinigen und desinfizieren.

Höhere Preise sind nicht ausgeschlossen

Das bedeute aber auch, dass seine Beschäftigten in den kommenden Wochen weniger arbeiten könnten, nur sechs statt acht Stunden, sagt der Friseurmeister. Gleichbedeutend könne er weniger Kunden bedienen. Nicht ausgeschlossen, dass dies höhere Preise als Folge habe. Zumal die Friseure auch Schutzausrüstung tragen und bereitstellen müssen. Obwohl das Telefon in den vergangenen Tagen ununterbrochen klingelte, werden die nächsten Wochen laut Kreutzfeld „knifflig“. Kopatz spricht gar von einem „Überlebenskampf“ vieler Friseure.

Dennoch freuen sich beide darauf, endlich wieder arbeiten zu können. Und sie sind davon überzeugt, dass die nächsten Wochen zeigen werden, wie sie durch die Krise kommen. „Außerdem bin ich gespannt, wie unsere Kunden aussehen“, sagt Kreutzfeld schmunzelnd.

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: