Regionalzug rammt Kleintransporter: Fahrer gestorben

Klosterheide. Zwei Tage nach dem Zusammenstoß eines Regionalzugs mit einem Kleintransporter an einem unbeschrankten Bahnübergang in Klosterheide (Ostprignitz-Ruppin) ist der Autofahrer gestorben. Der 39-Jährige sei am Samstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war bei dem Unfall am Donnerstag in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die sieben Insassen im Zug blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauerten an.

( dpa )