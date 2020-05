Neue Sendemasten für schnelles Internet in Brandenburg

Potsdam. Nach dem Mobilfunkanbieter Vodafone will auch die Telekom noch in diesem Jahr den schnellen Mobilfunkstandard 5G in Brandenburg einführen. Erste Standorte sind eigenen Angaben zufolge in Potsdam und Cottbus geplant. Vodafone hatte bereits im Oktober 2019 in Bernau den brandenburgweit ersten 5G-Funkmast in Betrieb genommen. Mittlerweile sind weitere fünf Sendestationen in den Landkreisen Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Teltow-Fläming ans Netz gegangen. Im laufenden Jahr will Vodafone 13 weitere 5G-Standorte in Betrieb nehmen. Der Mobilfunkanbieter Telefonica plant den Ausbau des schnellen Internets in Brandenburg erst ab 2021.

( dpa )