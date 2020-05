Trotz Corona: Urlaubsgefühle in der Heimat

Berlin. Zufrieden schaut Patrick Dittmer auf die Havel, seinen Kunden hinterher, denen er vor wenigen Minuten in ein Kajak geholfen hat. So ganz glauben kann er noch nicht, dass er nun wirklich wieder das machen kann, wofür er so brennt: Menschen mit seinem Kajak- und Kanuverleih in Hennigsdorf direkt an der Berliner Grenze eine schöne Zeit bescheren. Denn ob er durch das Coronavirus und die damit verbundenen Regelungen überhaupt in dieser Saison wieder würde öffnen dürfen, stand lange auf der Kippe. Doch nun steht offiziell fest: Er darf. Darüber sind auch seine Kunden mehr als glücklich.

„Mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, als ich erfahren habe, dass ich hier wieder arbeiten darf. Ich muss zugeben: Ich hatte schon Existenzängste“, gesteht Patrick Dittmer, der vor zwei Jahren die Firma Kajakguru gegründet und sich erst vor einem Jahr seinen Traum von einer eigenen Verleihstation in Hennigsdorf erfüllt hat. Nach vielem Hin und Her hat er nun ein offizielles Schreiben, das belegt, dass der Landkreis Oberhavel die gewerbliche Vermietung ermöglicht.

Jedes Paddel wird nach der Benutzung desinfiziert

Die darf er aber nur auf’s Wasser lassen, wenn er die so wichtigen Vorkehrungen einhält – um das zu schaffen, hat er sich einiges einfallen lassen. „Nach jedem Kunden desinfiziere ich die Paddel und Schwimmwesten“, sagt Dittmer und zeigt stolz die Flasche, die in diesen Zeiten vermutlich wertvoller ist als Gold. Ob Kunden eine Schwimmweste tragen, liegt im eigenen Ermessen, „ich biete sie auf jeden Fall an“, sagt Dittmer. Und auch beim Bezahlvorgang war der Jungunternehmer kreativ: Kurzerhand hat er eines seiner Paddel umfunktioniert und an das Ende eine kleine Plastikdose geschraubt – so kann er problemlos den erforderlichen Abstand von zwei Metern einhalten.

Mit Hilfe eines Hakens kann Patrick Dittmer das Boot in Position halten. Aus der Ferne erklärt er Heiu Than, wie er am besten einsteigt.

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Dass sich seine Kunden über so viel Einsatz freuen, muss eigentlich nicht erwähnt werden. Sind die einen auf dem Wasser, trudeln die nächsten ein. Gerade an den Wochenenden nutzen viele Familien und Paare den Ausflug vom Marina Stadthafen in Hennigsdorf in die Natur. „Dass die Station geöffnet ist, war die beste Nachricht seit Langem. Mir fällt zuhause langsam die Decke auf den Kopf“, sagt Steffi Szanyi, die mit ihrer Tochter Laura und deren Freund Hieu Than angereist ist. „Wir sind zwar viel mit den Hunden draußen, aber wir dürfen uns ja nirgends hinsetzen und mal innehalten“, ergänzt die Kundin. Dafür sei ein Ausflug mit dem Kajak perfekt.

Knapp 40 Boote kann Patrick Dittmer, der von allen nur Paddy genannt wird, gleichzeitig vermieten – zehn Euro kostet die Tour pro Stunde für jedes Boot, unabhängig davon, wie viele Personen drin sitzen. Wer in einer Wohngemeinschaft lebt, darf sich ein Boot teilen, alle anderen paddeln alleine. Um sicher zu gehen, dass wirklich nur zusammen paddelt, wer auch zusammen wohnt, lässt sich Dittmer die Personalausweise zeigen.

Viele Kunden sitzen an diesem sonnigen Tag zum ersten Mal im Kajak, haben teilweise Angst, beim Ein- und Aussteigen ins Wasser zu fallen. Damit genau das nicht passiert, hält Patrick Dittmer das Boot aus der Ferne mit einem langen Haken fest. „Bei den Temperaturen möchte ich auch nicht in die Havel fallen.“, sagt er. Das ist auch der Grund, warum derzeit nur eines seiner zehn Stand-up-Paddelboards (SUP) in den Ständern liegt. „Für die meisten Kunden ist die Tour mit dem SUP doch noch zu kalt“, weiß er. Für Hartgesottene liegt aber stets eines parat. Und wer doch lieber mit einem Motor als mit purer Muskelkraft unterwegs ist, der kann sich vor Ort ein Hausboot mieten und so die Umgebung erkunden.

Eine Tour mit den Kajakgleicht einer Sporteinheit

Hat man es erst einmal ins Boot geschafft und ist ein paar Meter gepaddelt, möchte man eigentlich so schnell nicht mehr raus. Die Station am Marina Stadthafen ist sehr idyllisch gelegen, auf der Havel und dem Nieder Neuendorfer See kommen einem allenfalls Schwäne und Enten entgegen – Motorboote sind derzeit kaum unterwegs. Doch so einfach wie es aussieht, ist es nicht: „Je nachdem wie intensiv man paddelt, ist es schon eine Sporteinheit“, sagt Dittmer, der als lizenzierter Lehrer fürs Kajakfahren auch Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene gibt, „man mag es kaum glauben, aber es werden alle Muskelgruppen angesprochen“.

Wer Spaß am Paddeln gefunden hat und ein Kajak sein Eigen nennen will, der ist auch in diesem Fall richtig bei dem 26-Jährigen – in einem ausgiebigen Beratungsgespräch findet er das passende Modell, das man direkt bei ihm kaufen kann. Auf Wunsch bestellt er sämtliche Modelle, die bei ihm vor Ort auf dem Wasser getestet werden können.

Info: Kajak- und Kanuverleih Kajakguru, Hafenstraße 24, 16761 Hennigsdorf. Öffnungszeiten: Mo.-So. 10-18 Uhr, im Sommer 10-20 Uhr. Anreise: S-Bahn S25 bis Station Hennigsdorf, von dort ca. zehn minütiger Fußweg. Parkplätze sind vorhanden. Reservierungen sind telefonisch möglich unter 0172-9936239 oder per Mail an info@kajakguru.de