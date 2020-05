Michael Müller: Außengastronomie muss zuerst wieder öffnen

Berlin. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat am Sonnabend einen Öffnungsplan für Restaurants und Gaststätten in der Corona-Krise angemahnt. „Ich denke, dass die Gastronomie in der nächsten Phase dabei ist“, sagte Müller am Rande einer Gedenkveranstaltung zur Kapitulation Berlins am 2. Mai 1945.

„Da gibt es Möglichkeiten“, sagte der Regierende Bürgermeister. So könnten Tische auseinandergestellt werden, die Servicekräfte sollten Masken tragen und die Tische nach dem Aufstehen von Gästen desinfizieren. Die Öffnung sollte man „in begrenztem Umfang“ hinbekommen, so Müller. Man könne mit der Außengastronomie beginnen und später „in eine weitere Phase eintreten“.

Die Menschen erwarteten im Zuge der weiteren Öffnungen auch, dass sie den Service und die Begegnungsmöglichkeiten der Gastronomie wieder nutzen könnten. Es sei „kein guter Weg“ zu sagen, Restaurants und Gaststätten seien als letzte dran und würden erst mit Großveranstaltungen wieder freigegeben, sagte Müller mit Blick auf die Runde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder am kommenden Mittwoch.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Michael Müller: Kein Sonderweg für Berlin

Bei dieser Konferenz müssten die Politiker eine „Perspektive formulieren, wann es losgeht“. Klar sei auch, dass das nicht gleich der nächste Tag sein könne. Aber die Branche müsse sich auf Lockerungen einstellen und sich vorbereiten können. „Bisher gab es darüber keine ernsthafte Auseinandersetzung“, kritisierte Müller.

Dass Berlin wegen der besonders großen Bedeutung seines Gastronomie-Sektors einen Sonderweg beschreiten könnte, schloss er aber aus. Womöglich würden nicht alle Bundesländer mit der Öffnung am selben Tag starten. Auf zwei oder drei Tage komme es aber auch nicht an. Entscheidend sei ein „gemeinsamer Umsetzungskorridor“ der Länder. „In diesem wird sich Berlin bewegen“, versicherte Müller.

Sachsen-Anhalt öffnet Restaurants ab 22. Mai

Einzelne Bundesländer gehen schon weiter. In Sachsen-Anhalt könnten Restaurants, Cafés und Kneipen vom 22. Mai an wieder öffnen, teilte die Landesregierung am Sonnabend nach Beratungen in Magdeburg mit. Voraussetzung dafür sei aber, dass das Infektionsgeschehen sich günstig entwickele und es Absprachen mit den Nachbarländern gebe.

Wichtig sei außerdem die Einhaltung strenger Abstands- und Hygieneregeln. Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) sagte, es solle verhindert werden, dass ein Land besonders liberal agiere. Sachsen-Anhalt hat auch als erstes Bundesland die wegen der Corona-Pandemie geltende Kontaktbeschränkung von zwei auf fünf Personen gelockert.

Die Politik reagiert mit den Lockerungen auch auf massiven Druck aus der Wirtschaft. So forderte der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Beschränkungen noch im Mai zu beenden: „Heben Sie den Lockdown auf, bevor es zu spät ist!“

Kramp-Karrenbauer ruft zum Durchhalten auf

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer rief hingegen zum Durchhalten auf. Sie verglich die Corona-Krise mit einem Marathon: „Leider sind es noch einige Kilometer bis zur Ziellinie. Deshalb müssen wir gerade jetzt die Zähne zusammenbeißen, Ausdauer und Disziplin zeigen und die Strecke gut einteilen“, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Kanzlerin Merkel warb für eine internationale Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus. „Heute fehlen für die Entwicklung eines Impfstoffes noch geschätzt acht Milliarden Euro“, sagte Merkel am Sonnabend in ihrer wöchentlichen Videoansprache. Die EU-Kommission hat dazu für Montag zu einer Geberkonferenz eingeladen. Deutschland werde sich mit einem „deutlichen finanziellen Beitrag beteiligen“, den sie aber noch nicht benennen wolle, so Merkel.

Man wisse, dass die Corona-Krise überall schwere Schäden dem wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen Leben zufüge. „Deshalb müssen wir mit Hochdruck und großer Konzentration daran arbeiten, dieses Virus einzudämmen und dann auch zu besiegen, indem wir einen Impfstoff entwickeln“, sagte die Kanzlerin. Das gehöre zu den vornehmsten Aufgaben, um Millionen von Menschenleben zu retten.

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: