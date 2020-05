Senatorin Pop fordert Hilfe vom Bund für die BVG

Berlin. Die Corona-Krise trifft die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) schwer und sorgt für ein großes Finanzloch. Die Aufsichtsratsvorsitzende der BVG, Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), fordert daher nun Hilfe vom Bund für das Landesunternehmen. „Es kann nicht sein, dass Rettungspakete für die Automobilindustrie geschnürt werden, aber die Nahverkehrsunternehmen in die Röhre gucken“, sagte Pop der Berliner Morgenpost. „Auch in der Krise ist die BVG die gelbe Lebensader unserer Stadt.“

Die Corona-Krise stürze die BVG jedoch in die finanzielle Krise, erklärte die Aufsichtsratsvorsitzende. Die Verantwortung dafür könne der Bund nicht auf die Städte und Kommunen abwälzen. Es sei ein Rettungsschirm für Busse und Bahnen vonnöten, „damit die Verkehrswende in den Städten nicht auf der Strecke bleibt“.

Corona sorgt für Defizit von bis zu 150 Millionen Euro

Bereits am Mittwoch hatten die Landesverkehrsminister der 16 Bundesländer in einem Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) einen milliardenschweren Rettungsschirm für den öffentlichen Nahverkehr gefordert. In vielen deutschen Kommunen sorgt die Corona-Pandemie bei Verkehrsunternehmen für existenzielle Nöte.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Zwar stehen die Berliner Verkehrsbetriebe im Vergleich dazu stabil da, doch auch die BVG ist massiv von den Folgen des Coronavirus getroffen worden. Die Fahrgastzahlen waren in den vergangenen Wochen teils um bis zu 70 Prozent zurückgegangen. Der Fahrbetrieb nach Angaben des Unternehmens wurde jedoch nur um 13 Prozent reduziert. Das operative Geschäft rutschte tief ins Minus. Aktuell kalkuliert die BVG für 2020 mit einem Defizit von bis zu 150 Millionen Euro. Dazu müsste sich das öffentliche Leben bis Oktober normalisieren. Allein über den Fahrkartenverkauf nimmt das Landesunternehmen in dieser Berechnung 142 Millionen Euro weniger ein als geplant.

Zwar hat die Wirtschaftsverwaltung Mittel für den Nachtragshaushalt angemeldet, um das Defizit auszugleichen. Längst wird jedoch erwartet, dass die Krise die BVG deutlich länger beeinträchtigt. Im Senat geht man davon aus, dass die Pandemie noch im kommenden Jahr, womöglich auch darüber hinaus ihre Spuren hinterlassen wird, etwa durch fehlende Touristen und die Angst vor Ansteckungen in Bussen und Bahnen. Um den geplanten Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu finanzieren, sei dann jedoch der Bund gefragt, so die Haltung in der Wirtschaftsverwaltung.

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: