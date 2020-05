Berlin. Richtig schwer wird es frühmorgens, wenn die Eltern die Kleinen in die Kita bringen. Alles ist jetzt anders. Die Übergabe zwischen Vater oder Mutter und der Erzieherin findet nun draußen im Freien statt; die Garderobenräume der Kita „RoKoKids“ im nördlichen Wedding sind einfach zu klein. Früher ging die Übergabe von Arm zu Arm, von der Wärme der Mutti direkt zur fürsorgenden Umarmung der Erzieherin.

Jetzt muss alles mit Distanz passieren. „Das Kind steht in der Mitte wie ein Einkaufskörbchen“, erzählt Kitaleiterin Marianne Schröder. Die Eltern lassen los, die Erzieherinnen warten auf der anderen Seite. Die Kleinen schauen irritiert. Man hört Marianne Schröder an, wie schwer ihr solche Momente fallen.

Aber es geht nicht anders. Distanz ist das wirksamste Mittel gegen die Ausbreitung des Coronavirus, auch in den Kitas versucht man, sie in den Alltag einzubauen. „Es ist jedoch nicht realistisch, Abstandsgebote zwischen den Kindern durchzusetzen“, räumt aber selbst die Unfallkasse Berlin bei Kitas ein.

Kinder, wenn sie miteinander spielen, suchen Nähe. Kinder, wenn sie Trost brauchen, wollen in den Arm. Klar, bestimmte Sachen lässt man jetzt. Wie die beliebte Nilpferdmassage – erst den Schlamm abklopfen, dann sanft mit den Händen schrubben und später eincremen. Doch alles kann man nicht verhindern.

Die Erzieherinnen denken schon wie Virologen

Darum werden die Gruppen klein gehalten; fünf konstante Kinder pro Gruppe, mehr nicht. So hält man die Zahl der Kontakte möglichst gering. Und Geschwisterkinder bleiben zusammen. In der Kita denkt man inzwischen so detektivisch wie die Virologen: Wer könnte wen auf welchem Wege anstecken? Wie hält man potenzielle Infektionsketten kurz? Die Rezepte sind einfach: kleine Gruppen, verschiedene Räume, feste Erzieher. So hat man sich durch die vergangenen Wochen manövriert.

Damit ist seit nun Schluss, jetzt gilt eine erweiterte Notbetreuung. „Bei uns in den Kitas sind jetzt fast 95 Prozent der Eltern berechtigt“, sagt Schröder verzweifelt. Vier Kitas betreibt man in der Umgebung, viele Eltern sind hier berufstätig. In der Senatsverwaltung für Familie hat man seit dem 27. April die Liste der systemrelevanten Berufe enorm vergrößert. Mitarbeiter der Spätis gehören genauso dazu wie Schädlingsbekämpfer, Seelsorger oder Angestellte der Messe Berlin. Anders als vorher reicht jetzt auch, dass nur ein Elternteil systemrelevant arbeitet. Alleinerziehende haben per se einen Anspruch auf Notbetreuung. Und Kinder „aus Familien mit besonders herausfordernden familiären Situationen“.

Zwar steht in Rot auf dem Antrag, man solle bitte erst prüfen, ob nicht doch eine „häusliche Betreuung“ möglich sei. Aber wer macht das noch? In der siebten Woche seit der Kita-Schließung fällt vielen Eltern zu Hause die Decke auf den Kopf, außerdem ruft die Arbeit. Es muss Geld verdient werden. Auch den Kindern fehlt die Abwechslung. „Unsere Kids sind viel entspannter, seitdem sie wieder in die Kita gehen“, erzählt ein Vater, der am Ende fast nur noch nachts in seinem Homeoffice gearbeitet hat. Der Frust der Eltern ist oft groß, das weiß man auch in der Kita „RoKoKids“.

Aber: „Je größer wir den Kreis der berechtigten Familien machen, desto größer wird das Risiko“, sagt Schröder. Fast 40 Prozent der Kinder sind inzwischen wieder da. Damit ist man an der Grenze angelangt. Zumindest, wenn die Gruppen klein bleiben sollen. Das eigentliche Konzept der offenen Gruppen hat man in diesen Corona-Zeiten eh erst einmal aufgegeben. Schweren Herzens. „Pädagogisch ist das alles eine Katastrophe“, entfährt es der Kitaleiterin frustriert. Man droht, zur Kinderaufbewahrungsanstalt zu verkommen – für so viele Kinder wie nur möglich.

Berlin giert nach dem Normalzustand

Es ist, als könne die Stadt gar nicht abwarten, wieder in den Normalzustand zu kommen. „Berlin prescht voran, will schneller sein als die anderen“, meint Schröder. Tatsächlich – am vergangenen Dienstag verkündete die Kultusministerkonferenz einen groben Plan für alle Kitas deutschlandweit. Phase 1: Notbetreuung. Phase 2: erweiterte Notbetreuung. Phase 3: eingeschränkter Regelbetrieb und dann Phase 4: Regelbetrieb. Während der Rest der Republik noch in Phase 1 hängt, rückt man in der Hauptstadt schon langsam Richtung „eingeschränkter Regelbetrieb“ vor. Zack, zack, zack, Berlin.

Warum? „Hier leben viele Alleinerziehende“, begründet Senatorin Sandra Scheeres (SPD) das flotte Vorgehen. Kita-Schließzeiten hätten hier besonders „negative Auswirkungen“. Gemeint ist wohl: Während in den Flächenländern viele ein Haus mit Garten besitzen, wo die Kinder herumtoben können, leben im Stadtstaat Berlin Familien oft in eher engen Wohnungen. „Eine Großstadt wie Berlin ist nicht mit einer ländlichen Region zu vergleichen“, betont Scheeres. Die „Risiko-Abwägung“ müsse deshalb „länderspezifisch“ erfolgen. Heißt das: Mehr Risiko für mehr Wohlbefinden?

Das Coronavirus nimmt auf regionale Unterschiede keine Rücksicht, das ist klar. Marianne Schröder und viele andere fragen sich jetzt, ob der Preis, den wir womöglich für diese erweiterte Notbetreuung in einigen Wochen zahlen könnten, nicht zu hoch ist. Gerade hat das Team um den Virologen Christian Drosten bestätigt, dass Kinder genauso vom Virus befallen werden wie Erwachsene. Was ist, wenn die Infektionsraten wieder ansteigen? Die „RoKoKids“-Kita ist – wie die anderen Häuser des Trägers – deutsch-italienisch; die Hälfte der 20 Erzieherinnen stammt aus Italien. Man weiß also, wovon man spricht.

Die Angst um die Kinder ist groß

Die Ängste sind groß, auch um die Kinder. Zuletzt las man von mysteriösen schweren Erkrankungen bei kleinen Kindern in ganz Europa, die womöglich mit Corona zusammenhängen. Ist das schnelle Tempo also richtig?

Das fragt sich auch Martin Hoyer vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Über 45.000 Kitaplätze in 528 Kitas bietet der Verband in Berlin an. Hoyer war am vergangenen Montag im Roten Rathaus als Experte zum Thema Kita beim Senat eingeladen. Bei allem Verständnis für die Eltern, hat er dem Regierenden Bürgermeister und den Senatoren mahnend gesagt, dürften die pandemischen Aspekte nicht vergessen werden. Stabile und kleine Gruppen seien das A und O bei der Notbetreuung. 40 bis 50 Prozent der Kinder könne man maximal so in den Kitas betreuen. „Wir sind von einem Normalbetriebe noch weit entfernt“, so Hoyer. Notbetreuung bedeute eben auch, eine Mangelsituation zu schaffen. Nicht jeder könne dann den angestammten Kitaplatz wahrnehmen. So ehrlich müsse man gegenüber den Eltern sein.

Und er bat, man solle über entlastende Alternativen nachdenken. Beispielsweise die Spielgruppe in der Kirchengemeinde oder im Freien, die sich ein- oder zweimal die Woche trifft. Erzieher seien ja da, denn zur Wahrheit gehört auch, dass nicht jede Kita gleich stark ausgelastet ist. Dass man den Eltern eine Atempause verschaffen muss, findet Hoyer auch. Aber den Kitabetrieb in absehbarer Zeit wieder voll hochzufahren, sei nicht der richtige Weg.

Vielleicht eine Vor- und eine Nachmittagsgruppe bilden?

Aber der Druck wächst – viele Kitaleitungen sehen das mit Sorge. Auch bei der Kita „RoKoKids“ melden sich von Tag zu Tag mehr Familien, die nun ein Anrecht auf Notbetreuung haben. Die aktuelle Zahl der Kinder schafft man noch. Aber was passiert, wenn ab nächster Woche eine Handvoll weiterer Kinder zurückgemeldet werden? Wie damit umgehen? Vielleicht müsse man umdenken, beispielsweise eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe anbieten, überlegt Marianne Schröder. „Ob das den Eltern wirklich hilft?“, fragt sie ratlos.

Eine Kitagruppe verlässt nun das Haus, es soll rausgehen in den Park. An den Händen dürfen sich die Kinder ja nicht mehr halten. Also hat man sich etwas ausgedacht: Sie halten sich an Tüchern fest, an jedem Ende ein Kind. Klappt. Nur Matilda und Valentin wollen sich unbedingt an den Händen halten, sie sind Geschwister. Irgendwie bekommt die Erzieherin auch zwischen ihnen das Tuch gespannt. Aber man sieht den Gesichtern der beiden Kinder an: Sie verstehen die Welt nicht mehr.

