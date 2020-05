Journalistenverband kritisiert Absage von Pressekonferenzen

Berlin. Journalisten haben in Berlin den Ausfall von Pressekonferenzen wegen der Corona-Pandemie kritisiert. "In der Corona-Krise - wie in jeder Krise - sind die freie Berichterstattung, das kritische Nachfragen, das Einordnen staatlichen Handelns unverzichtbar", teilte Christian Walther, Vorsitzender des DJV Berlin - Journalistenverband Berlin-Brandenburg, am Samstag mit. Interviews mit ausgewählten Medien oder Videos auf Facebook könnten Pressekonferenzen nicht ersetzen. Bürgermeister, Ämter, Landräte und Senat sowie Landesregierung sollten dies bedenken.

Walther forderte zudem private Krankenhäuser auf, Fragen der Medien und Öffentlichkeit schnell und unkompliziert zu beantworten. Sonst leide das Vertrauen der Bürger. In der Praxis würden Fragen zur Zahl der Infizierten oder der Hygiene auf einzelnen Stationen oft nicht schnell genug beantwortet, so Walther.