Kreuzberg, Reinickendorf, Wedding: Berliner Autos in Flammen

Berlin. In der Nacht zu Samstag hat die Berliner Feuerwehr insgesamt sechs Fahrzeuge löschen müssen. Knapp eine Stunde waren Einsatzkräfte in Reinickendorf am morgen damit beschäftigt die Flammen mehrerer lichterloh brennender Autos zu löschen. "Dort brannten vier PKW in ganzer Ausdehnung auf einem Parkplatz", sagte ein Sprecher am Samstagmorgen. Zuvor berichtete die Berliner Morgenpost.

Zuvor hatten ein Brand im Motorraum eines SUVs in Wedding sowie ein Auto in Kreuzberg gelöscht werden müssen. In allen sechs Fällen ist die Brandursache noch unklar. Die Polizei ermittele in allen drei Fällen, ob es sich um Brandstiftungen handelt.