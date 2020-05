Pyrotechnik, rauchende Bengalo-Feuer auf Balkonen, Rauchtöpfe; Sprechchöre gegen die Polizei und Festnahmen: Auf den ersten Blick gestaltete sich der 1. Mai wie in all den Jahren zuvor. Tausende von Menschen hatten sich in Kreuzberg zu spontanen Kundgebungen versammelt. Aber die „Revolutionäre 1. Mai Demonstration“ durch Kreuzberg fiel wegen der Corona-Pandemie aus.

Nach Einbruch der Dunkelheit kam es aber in Kreuzberg zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizisten. Hier und da flogen Flaschen, Beamte zogen einzelne Demonstranten aus der Menge. Es kam zu Festnahmen und zum Teil zu Widerstand dagegen. Die Polizei musste den Mariannenplatz, diverse Straßen und Kreuzungen aufgrund der Regeln zum Schutz vor Corona räumen. In der Corona-Krise sind Ansammlungen von mehr als 20 Personen verboten. Die Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration ist derzeit eine Straftat. Diese schnell und konsequent aufzulösen, wie es Innensenator Andreas Geisel (SPD) angekündigt hatte, gelang laut Beobachtern nur zum Teil.

Die Polizei hat die Situation so weit im Griff. dass ein größerer Demonstrationszug verhindert werden kann.

Polizei nimmt rund 130 Demonstranten fest

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik zog am Abend eine positive Bilanz vom Tag. Bei allen genehmigten Versammlungen hätten sich die Teilnehmer an die Regeln gehalten. „Meinungsfreiheit wurde so ausgeübt, wie es in den Zeiten von Corona auszuüben ist.“ Bei der nicht genehmigten Versammlung am Rosa-Luxemburg-Platz am Nachmittag habe die Polizei rund 80 Menschen vorläufig festnehmen müssen. Den Versuch, sich ab 18 Uhr in Kreuzberg zu versammeln, habe man unterbinden können. „Was wir nicht unterbinden konnten, ist, dass Menschen sich angesammelt haben“, so Slowik weiter. Dieses Verhalten nannte sie „unvernünftig“. Allerdings sei der Übergang von flanierenden Menschen zu denen, die in einer Gruppe stehen, fließend.

Man habe aber jegliche Versammlungen unterbinden können und sei bis in die späteren Abendstunden in den „relevanten Bereichen“ vertreten. In Kreuzberg wurden 50 Menschen festgenommen und sechs davon dem Haftrichter vorgeführt. Dabei sei es überwiegend um Landfriedensbruch gegangen. Nur eine Polizistin sei am Rande des Einsatzes verletzt worden. Der 1. Mai sei in diesem Jahr deutlich friedlicher verlaufen. Die Polizei war mit 5000 Kräften im gesamten Stadtgebiet im Einsatz.

Polizei sperrte die Straßen

Über Twitter hatte der „Revolutionäre 1. Mai“ zum Start der Aktion an der Oranienstraße um 18 Uhr aufgerufen. Zu diesem Zeitpunkt waren aber bereits Tausende von Menschen auf den Straßen unterwegs, sodass große Menschenansammlungen gar nicht mehr verhindert werden konnten. Bereits gegen 18 Uhr hatte die Polizei die Oranienstraße und umliegende Straßen gesperrt, doch die Menschen, unter ihnen auch die linken Aktivisten, steckten fest. Als diese dann eine Versammlung am Görlitzer Bahnhof angekündigt hatten, sperrte die Polizei das Gebiet weiträumig ab.

Auch die Wiener Straße, der Weg zum Bahnhof, wurde vor den Demonstranten dicht gemacht. Mit Lautsprecherwagen wies die Polizei immer wieder auf die Verbote hin. Auch wenn nicht verhindert werden konnte, dass sich Hunderte Menschen auf viel zu engem Raum aufhielten, so konnte die Polizei jeden Versuch unterbinden, eine Demonstration zu starten.

Die Straßen von Kreuzberg SO36 rund um die Oranienstraße leerten sich gegen 22 Uhr zusehends. In der Mariannenstraße und am Heinrichplatz waren noch einige Hundert Menschen versammelt, die meisten trugen keine Masken und ignorierten die Abstandsregeln. Das strafbewehrte Verbot von Ansammlungen der Eindämmungsverordnung des Senats setzte die Polizei nicht durch, offenbar um eine Eskalation und Gewalt zu verhindern.